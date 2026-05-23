Giá bạc trong nước hôm nay 23/5/2026

Đóng cửa phiên giao dịch 22/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết giá bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,880-2,970 triệu đồng/lượng. So với lúc mở cửa, giá bạc của ngân hàng này giảm 12.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Sacombank cũng giảm 320.000 đồng/kg ở cả hai chiều, đóng cửa ở ngưỡng 76,8-79,2 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng chốt phiên ở mức 2,870-2,959 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 17.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với thời điểm mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này đóng cửa cũng giảm 460.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 450.000 đồng/kg ở chiều bán, lùi về 76,53-78,91 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, giá bạc miếng loại 1 lượng tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat chốt phiên giao dịch niêm yết ở mức 2,850-2,938 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 32.000-33.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán so với lúc mở cửa.

Trong khi đó, giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat giảm còn 76-78,35 triệu đồng/kg (mua - bán). So với thời điểm mở cửa, giá bạc thỏi của thương hiệu này giảm 850.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 880.000 đồng/kg ở chiều bán.

Giá bạc thế giới ngày 23/5/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay lúc 19h50 ngày 22/5 (giờ Việt Nam) được giao dịch ở ngưỡng 75,71 USD/ounce, giảm 0,98 USD/ounce, tương đương giảm 1,28% so với chốt phiên trước đó.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng lùi về mức 76,14 USD/ounce, giảm 0,59 USD/ounce (-0,77%).

Theo Trading Economics, giá bạc được giao dịch quanh mốc 76 USD/ounce trong phiên giao dịch thứ Sáu và trên đà khép lại tuần với xu hướng giảm nhẹ, trong khi giới đầu tư thận trọng trước những tín hiệu trái chiều xoay quanh đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Phía Tehran cho biết đề xuất mới nhất từ Mỹ đã giúp thu hẹp phần nào khác biệt giữa hai bên. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán trở nên phức tạp hơn sau thông tin Lãnh tụ Tối cao Iran yêu cầu toàn bộ lượng uranium làm giàu của nước này phải được giữ lại trong lãnh thổ Iran. Trong khi, việc tháo dỡ chương trình hạt nhân của Tehran vẫn là một trong những mục tiêu quan trọng của Mỹ.

Bên cạnh đó, Iran được cho là đang đàm phán với Oman về khả năng thiết lập cơ chế thu phí cố định đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, nhằm củng cố quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất trên.

Đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng mạnh hơn dự báo ở cả lạm phát tổng thể và lạm phát cơ bản, làm suy giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất dưới thời Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Điều này kéo lợi suất thực và đồng USD tăng lên, qua đó hạn chế đà tăng của các kim loại quý.

Trong bối cảnh xung đột Iran tiếp tục tạo áp lực ngắn hạn lên thị trường kim loại quý, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng các yếu tố từng đưa bạc lên mức cao kỷ lục hồi đầu năm 2026 chưa thay đổi đáng kể, theo Kitco News.

Tuy nhiên, diễn biến mới trên thị trường hiện chủ yếu đến từ việc Ấn Độ - thị trường tiêu thụ vàng và bạc lớn thứ hai thế giới - bất ngờ điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu kim loại quý.

Một số chuyên gia cũng nhận định yếu tố có thể tạo động lực tăng mạnh hơn cho kim loại quý trong trung hạn vẫn là những biến động lớn của kinh tế vĩ mô toàn cầu, bao gồm khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Iran.