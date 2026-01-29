Giá bạc trong nước hôm nay 29/1/2026

Phiên giao dịch ngày 28/1 chứng kiến biến động mạnh của giá bạc. Ngay trong phiên sáng, có thương hiệu bạc đã tăng giá tới hơn 3 triệu đồng/kg ở chiều bán ra. Đây cũng là lần đầu tiên có giá bạc vượt qua mốc 120 triệu đồng/kg.

Sang phiên chiều, giá bạc có sự điều chỉnh. Các thương hiệu bạc lớn đã mất mốc 120 triệu đồng/kg đối với bạc thỏi.

Biểu đồ biến động giá bạc thỏi của một thương hiệu trong ngày 28/1. (Ảnh chụp màn hình)

Chốt phiên giao dịch ngày 28/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 4,2-4,33 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 58.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 60.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý chốt phiên cũng giảm 1,547-1,6 triệu đồng/kg (mua-bán), lần lượt đạt mức 111,999-115,466 triệu đồng/kg (mua-bán).

Trái ngược với xu hướng trên, sau 11 lần điều chỉnh, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) kết phiên 28/1 được niêm yết ở mức 4,377-4,488 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 90.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 93.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá lúc mở cửa.

Tương tự, giá bạc thỏi SBJ 999 tăng 2,4-2,48 triệu đồng/kg (mua-bán), lên mức 116,72-119,68 triệu đồng/kg (mua-bán).

Các chuyên gia cho rằng, giá bạc tăng cao có thể kích hoạt việc bán tháo của giới đầu cơ. (Ảnh: T.C)

Giá bạc thế giới hôm nay 29/1/2026

Lúc 21h ngày 28/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 113,99-114,24 USD/ounce. So với lúc mở cửa, giá bạc tăng 1,91 USD/ounce, tương đương mức tăng 1,7%.

Theo Trading Economics, nhà đầu tư đang đổ xô vào kim loại trú ẩn an toàn sau sự sụt giảm mạnh của đồng USD. Những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông không lo lắng về sự sụt giảm gần đây của đồng USD - hiện đang ở mức yếu nhất trong vòng 4 năm - đã củng cố kỳ vọng rằng chính quyền Mỹ cảm thấy thoải mái với việc đồng bạc xanh yếu hơn nhằm hỗ trợ khả năng cạnh tranh xuất khẩu.

Những bất ổn chính sách ở Washington, bao gồm mối đe dọa thuế quan của Tổng thống Trump đối với loạt quốc gia và các cuộc can thiệp vào tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), càng làm tăng thêm đà tăng giá của kim loại quý.

Dự báo giá bạc

Theo giới phân tích, bên cạnh các yếu tố vĩ mô, lực cầu vật chất từ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, vẫn duy trì ở mức cao ngay cả khi giá đã tăng mạnh. Nhu cầu này, cùng với kỳ vọng thị trường tiếp tục thắt chặt nguồn cung, đã khiến Citigroup đưa ra dự báo giá bạc giao ngay có thể tiến tới vùng 150 USD/ounce trong vòng 3 tháng tới.

Dẫu vậy, ở góc nhìn thận trọng, các chuyên gia đến từ HSBC nhận định, giá bạc đã tăng hơn 200% so với năm trước. Sự tăng vọt này đã làm thay đổi tỷ lệ vàng/bạc một cách đáng kể, khiến người ta đặt câu hỏi liệu có phải đã đến lúc bán bạc khi động lực thị trường thay đổi. Bạc sẽ không có khả năng trở thành một tài sản trú ẩn an toàn mới.

Tương tự, trên PV Magazine, ông Mike McGlone, Chiến lược gia hàng hóa cao cấp tại Bloomberg Intelligence cho rằng, bạc sẽ đạt đỉnh vào năm nay và duy trì trong nhiều năm.

“Khi giá bạc biến động với tốc độ cao như vậy, tình trạng thiếu hụt sẽ đảo ngược”, ông nhận định. Theo đó, trong bối cảnh bạc có khả năng đạt đỉnh chu kỳ lớn ngay trong năm nay, các yếu tố từng thúc đẩy sự khan hiếm có thể bắt đầu đổi chiều. Mặt bằng giá cao có thể làm suy yếu nhu cầu, khuyến khích nguồn cung gia tăng và kích hoạt làn sóng bán tháo của giới đầu cơ.

Khi đó, trạng thái thiếu hụt mang tính cảm nhận trên thị trường có nguy cơ nhanh chóng chuyển sang thặng dư.