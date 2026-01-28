Giá bạc trong nước hôm nay 28/1/2026

Phiên giao dịch ngày hôm qua (27/1) chứng kiến sự biến động mạnh và liên tục của giá bạc, đặc biệt tại thời điểm mở cửa phiên sáng và đầu phiên buổi chiều.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 4,183-4,312 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 20.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý chốt phiên cũng tăng 533.000 đồng/kg (mua-bán), lần lượt đạt mức 111,546-114,986 triệu đồng/kg (mua-bán).

Trong khi đó, sau 18 lần điều chỉnh, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) kết phiên 27/1 được niêm yết ở mức 4,287-4,395 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 180.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 183.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi SBJ 999 tăng mạnh tới 4,8 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 4,88 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, lên mức 114,32-117,2 triệu đồng/kg.

Trong ngày 27/1, giá bạc thỏi đã vượt 117 triệu đồng/kg ở chiều bán ra. (Ảnh: T.C)

Giá bạc thế giới hôm nay 28/1/2026

Lúc 21h ngày 27/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 112,1-112,35 USD/ounce. So với lúc mở cửa, giá bạc đã tăng 8,32 USD/ounce, tương đương mức tăng 8,02%.

Theo Trading Economics, đà tăng kỷ lục của bạc vẫn được kéo dài. Các rủi ro địa chính trị và thương mại, cùng với việc nhà đầu tư rút khỏi trái phiếu Chính phủ Mỹ đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý.

Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa tăng thuế đối với hàng hóa Hàn Quốc từ 15% lên 25%, lấy lý do từ sự chậm trễ của cơ quan lập pháp đồng minh trong phê duyệt thỏa thuận thương mại giữa hai quốc gia.

Còn theo Kitco, cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kéo dài hai ngày bắt đầu vào sáng nay và kết thúc vào chiều thứ Tư.

Dự kiến, FOMC sẽ giữ chính sách tiền tệ của Mỹ không thay đổi. Tuy nhiên, như thường lệ, tuyên bố của FOMC và những phát biểu từ Chủ tịch Fed Jerome Powell tại buổi họp báo sau đó sẽ được thị trường phân tích rất kỹ lưỡng, nhằm tìm kiếm manh mối về xu hướng chính sách tiền tệ trong những tháng tới, bao gồm cả quan điểm của các quan chức Fed về lạm phát.

Dự báo giá bạc

Giới chuyên gia nhận định, giá bạc tăng mạnh trong bối cảnh nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn gia tăng. Căng thẳng địa chính trị leo thang, cùng những đe dọa áp thuế mới từ Mỹ và xu hướng suy yếu của đồng USD, đã tạo thêm lực đỡ cho kim loại này.

Bên cạnh đó, việc giá vàng liên tiếp lập đỉnh kỷ lục cũng kéo bạc tăng theo xu hướng chung của nhóm kim loại quý. Hoạt động mua các hợp đồng tương lai gia tăng, khi nhà đầu tư phản ứng trước sự bất định về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và biến động mạnh của các đồng tiền toàn cầu, tiếp tục tác động tích cực tới giá bạc.

Trên Economic Times, các nhà phân tích cho rằng, giá bạc vẫn trong xu hướng tăng, mặc dù các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tình trạng mua quá mức. Một sự tăng giá vượt qua mức 120 USD/ounce có thể đẩy giá bạc lên tới 130 USD/ounce hoặc cao hơn. Tuy nhiên, những đợt tăng mạnh của giá bạc cũng làm gia tăng rủi ro chốt lời. Nếu giá giảm xuống dưới 100 USD/ounce, việc bạc giảm giá về mức 96 USD/ounce hoặc 90 USD/ounce là có thể xảy ra.