Giá bạc trong nước ngày 3/6/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/6, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết ở mức 2,889-2,979 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 48.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của SBJ cũng được nâng lên mức 77,04-79,44 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 1,28-1,29 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cùng xu hướng, Công ty CP Kim loại quý Ancarat điều chỉnh giá bạc miếng, bạc thỏi lên 2,875-2,964 triệu đồng/lượng (mua-bán) và 76,666-79,039 triệu đồng/kg (mua-bán). Các mức giá này lần lượt tăng 22.000-23.000 đồng/lượng (mua-bán) và 586.000-612.000 đồng/kg (mua-bán).

Trái với xu hướng trên, giá bạc miếng 1 lượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý còn 2,866-2,955 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm nhẹ 1.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này về mức 76,427-78,8 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 116.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 26.000 đồng/kg ở chiều bán ra.

Giá bạc thế giới tăng trở lại, thị trường trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các doanh nghiệp kinh doanh bạc. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 3/6/2026

Lúc 21h45 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay dao động ở mức 75,66-75,91 USD/ounce. Giá này tăng 0,92 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 1,23%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng lên gần 76 USD/ounce vào ngày thứ Ba. Sự phục hồi của giá bạc diễn ra trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt, giúp làm dịu lo ngại về lạm phát. Dù vậy, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn đang rơi vào bế tắc.

Hôm thứ Hai, các phương tiện truyền thông Iran thông báo rằng Tehran đã ngừng liên lạc với Washington để phản ứng trước các cuộc tấn công của Israel ở Lebanon. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Ông còn cho hay, một biên bản ghi nhớ giữa Mỹ với Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz có thể đạt được ngay trong tuần tới.

Dù giá dầu hạ nhiệt trong ngắn hạn, thị trường vẫn lo ngại lạm phát cơ bản tại Mỹ duy trì ở mức cao, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục giữ chính sách tiền tệ thắt chặt. Các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo số liệu việc làm hàng tháng từ Cơ quan Thống kê lao động Mỹ vào thứ Sáu tới để có thêm cái nhìn về triển vọng chính sách của Fed.

Phân tích dữ liệu lịch sử từ Viện Bạc cho thấy, trong giai đoạn lạm phát từ năm 2021 đến 2023, khi chỉ số CPI của Mỹ đạt đỉnh 9,1% vào tháng 6/2022, bạc có hiệu suất thấp hơn vàng nếu xét trên cơ sở lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro. Vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và bảo toàn giá trị hiệu quả hơn.

Trong khi đó, bạc trải qua những biến động mạnh do kỳ vọng nhu cầu công nghiệp thay đổi. Do đó, tỷ lệ vàng-bạc trở thành một chỉ số được các nhà phân tích theo dõi chặt chẽ để đánh giá giá trị tương đối giữa hai kim loại này.

Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia, ứng dụng công nghiệp của bạc trải dài từ các tấm pin quang điện mặt trời, các thành phần của xe điện, sản xuất điện tử cho đến thiết bị y tế. Nhu cầu này cung cấp một nền tảng tiêu thụ cơ bản mà các kim loại chỉ có giá trị tiền tệ như vàng thiếu.

Viện Bạc ước đoán nhu cầu công nghiệp sẽ chiếm khoảng 55% tổng tiêu thụ bạc trong năm 2025 và 2026, với các ứng dụng năng lượng xanh - phân khúc phát triển nhanh nhất.

Dẫu vậy, nếu suy giảm kinh tế sâu sắc trở thành một cuộc suy thoái thực sự, điều này sẽ phá hủy nhu cầu công nghiệp và khiến bạc tụt lại so với vàng một cách đáng kể. Hơn nữa, việc thiếu hụt nguồn cung bạc hiện tại đang làm trầm trọng thêm sự mất cân bằng cấu trúc giữa nguồn cung có sẵn và nhu cầu tiêu thụ ngày một tăng.