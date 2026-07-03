Giá bạc trong nước ngày 3/7/2026

Khép lại phiên giao dịch ngày 2/7, giá bạc miếng loại 1 lượng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat được niêm yết ở mức 2,313-2,385 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 55.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 57.000 đồng/lượng ở chiều bán so với lúc mở cửa.

Chốt phiên, giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat cũng cao hơn lúc mở cửa 1,47-1,52 triệu đồng/kg ở chiều mua và bán, vọt lên ngưỡng 61,68-63,6 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng đóng cửa ở mức 2,263-2,333 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng nhẹ 4.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý cũng tăng 110.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 100.000 đồng/kg ở chiều bán so với thời điểm mở cửa, lên ngưỡng 60,35-62,21 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, sau 15 lần điều chỉnh, giá bạc miếng loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đóng cửa ở mức 2,277-2,346 triệu đồng/lượng và giá bạc thỏi loại 1kg là 60,72-62,56 triệu đồng/kg (mua - bán).

Theo đó, giá bạc miếng của Sacombank cao hơn lúc mở cửa 12.000-13.000 đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi tăng 320.000 đồng/kg ở cả hai chiều so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi đã tiệm cận mốc 64 triệu đồng/kg. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 3/7/2026

Lúc 20h55 ngày 2/7 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 61,75 USD/ounce, tăng 2,64 USD/ounce, tương đương mức tăng 4,47% so với chốt phiên trước đó.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 9 cũng tăng gần 1,79 USD/ounce (+2,96%), vọt lên 62,3 USD/ounce.

Theo Trading Economics, giá bạc thế giới phục hồi, vượt mốc 61 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Năm sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 7 tháng. Động lực tăng giá đến từ việc thị trường hạ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy nền kinh tế suy yếu.

Số liệu mới công bố cho thấy, kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp nhất trong 4 tháng và kém xa dự báo 110.000 việc làm. Đáng chú ý, lĩnh vực dịch vụ lưu trú và giải trí mất tới 61.000 việc làm, dù lượng khách du lịch tăng nhờ World Cup.

Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống 4,2% do một bộ phận lao động rời khỏi lực lượng lao động, trong khi tiền lương bình quân theo giờ tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Sau báo cáo này, thị trường chỉ còn định giá dưới 50% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, giảm mạnh so với mức 67% trước khi dữ liệu việc làm được công bố.

Trước đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết kỳ vọng lạm phát đang có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng nhấn mạnh Fed vẫn ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định giá cả.

Bên cạnh đó, giá bạc còn được hỗ trợ bởi tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran, cùng việc hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz gia tăng. Những yếu tố này góp phần kéo giá dầu đi xuống, qua đó làm dịu áp lực lạm phát và tạo thêm lực đỡ cho kim loại quý.

Trên thị trường bạc giao ngay, mục tiêu tăng giá tiếp theo của bên mua là đưa giá vượt vùng kháng cự 60,05-63,32 USD/ounce. Nếu bứt phá thành công qua vùng này, giá bạc có thể hướng tới các mốc 65,03 USD/ounce và xa hơn là 69,85 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, bên bán đang hướng đến mục tiêu kéo giá xuống dưới 58,83 USD/ounce. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, giá bạc có thể tiếp tục lùi về các vùng hỗ trợ 58 USD/ounce và 55,58 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, 60,05 USD/ounce là vùng kháng cự gần nhất của giá bạc, tiếp theo là 63,32 USD/ounce. Trong khi các vùng hỗ trợ quan trọng lần lượt là 58,83 USD/ounce và 58 USD/ounce.