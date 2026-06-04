Giá bạc trong nước ngày 4/6/2026

Đóng cửa phiên giao dịch 3/6, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết ở mức 2,814-2,904 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 18.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với giá mở cửa. Bạc thỏi 1kg của SBJ về mức 75,04-77,44 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 480.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tương tự, Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết giá bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,809-2,896 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 8.000 đồng/lượng (mua-bán). Bạc thỏi 1kg của Ancarat về mức 74,907-77,227 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 213.000 đồng/kg ở cả hai chiều.

Trái với xu hướng trên, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh giá bạc miếng, bạc thỏi lên 2,82-2,907 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng nhẹ 4.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, bạc thỏi 1kg được nâng lên mức 75,199-77,519 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 106.000 đồng/kg ở cả hai chiều.

Giá bạc lao dốc xuống vùng thấp nhất trong gần 2 tuần qua. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 4/6/2026

Lúc 20h30 ngày 3/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay dao động ở mức 73,91-74,16 USD/ounce. Giá này giảm 1,09 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 1,46%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã giảm hơn 1% xuống còn khoảng 74 USD/ounce vào thứ Tư. Đây là vùng giá thấp nhất trong gần hai tuần qua, khi thị trường gia tăng kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến. Mặt bằng lãi suất cao thường gây bất lợi cho các kim loại quý không sinh lãi như bạc và vàng.

Tâm lý thị trường cũng chịu áp lực bởi những bất định xoay quanh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột. Cùng lúc đó, giá dầu tiếp tục tăng làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát.

Giá dầu đã tăng mạnh sau khi lực lượng Mỹ và Iran giao tranh. Phía Mỹ đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu của Iran mà Washington cho rằng đang cố vi phạm lệnh phong tỏa. Ở chiều ngược lại, Iran phóng tên lửa vào các căn cứ của Mỹ ở Bahrain và Kuwait. Các cuộc đàm phán về việc mở lại Eo biển Hormuz đã bị đình trệ.

Tại Mỹ, dữ liệu gần đây về thị trường lao động cho thấy sự tăng tốc trong tăng trưởng việc làm. Thông tin từ Kitco News, các nhà tuyển dụng tư nhân đã thêm 122.000 việc làm trong tháng Năm. Đây là số liệu tăng cao nhất trong vòng 16 tháng qua từ báo cáo việc làm quốc gia của ADP.

J.P. Morgan dự báo giá bạc bình quân năm 2026 vào khoảng 81 USD/ounce, trong đó biên độ dao động theo từng quý có thể nằm trong khoảng 75-85 USD/ounce tùy diễn biến kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, những dự báo trên chỉ dựa vào giả định với lạm phát vẫn ở mức cao nhưng không gây ra sự sụp đổ hoàn toàn của nhu cầu công nghiệp.

Trong trường hợp kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng đình lạm nghiêm trọng và thị trường chứng khoán điều chỉnh mạnh, các kim loại quý có thể thu hút dòng vốn lớn từ nhà đầu tư tổ chức và cá nhân tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.