Giá bạc trong nước ngày 6/1/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 5/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,851-2,939 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 113.000 đồng/lượng (mua vào) và tăng 116.000 đồng/lượng (bán ra) so với sáng 4/1.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) giao dịch ở mức 2,904-2,979 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 111.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với giá chốt phiên cuối cùng của năm 2025.

Trong khi đó, giá bạc thỏi một số thương hiệu đều tăng mạnh.

Cụ thể, giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng hơn 3 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 3,093 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với mức niêm yết sáng qua, lên 76,026-78,373 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, giá bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank chốt phiên cũng tăng gần 3 triệu đồng cả ở chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, niêm yết ở mức 77,440-79,440 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Giá bạc trong nước và thế giới đều tăng trong phiên giao dịch đầu năm. Ảnh: AU

Giá bạc thế giới ngày 6/1/2026

Lúc 22h ngày 5/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 76,69 USD/ounce. Bạc giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 76,89 USD/ounce.

Sự kiện đang tác động tới thị trường kim loại quý là chiến dịch đột kích của Mỹ tại Venezuela, dẫn đến việc bắt giữ nhà lãnh đạo nước này.

Bên cạnh đó, triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được xem là yếu tố dẫn dắt chính đối với giá bạc. Sau đợt tăng mạnh năm 2025, thị trường tập trung vào thời điểm Fed có thể bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất, dù bất ổn địa chính trị vẫn ở mức cao.

Các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng Fed có thể thực hiện hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Tuy nhiên, những tín hiệu gần đây từ các quan chức Fed cho thấy chính sách nới lỏng có thể diễn ra muộn hơn dự kiến. Chủ tịch Fed Philadelphia, bà Anna Paulson, cho rằng các đợt cắt giảm tiếp theo cần thêm thời gian, củng cố quan điểm rằng dù lạm phát có hạ nhiệt, tốc độ điều chỉnh chính sách sẽ thận trọng và hạn chế hơn.

Theo Silver Institute, thị trường bạc đã ghi nhận năm thứ năm liên tiếp rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong năm 2025. Các yếu tố như thanh khoản vật chất eo hẹp, lãi suất cho thuê bạc ở mức cao kỷ lục và lo ngại về chính sách thuế quan của Mỹ tiếp tục gây áp lực lên nguồn cung.

Dự báo giá bạc

Theo biểu đồ kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng, giá bạc đã tìm được vùng hỗ trợ khá vững trong khoảng 70-71 USD/ounce trong những phiên biến động mạnh cuối năm 2025. Nếu giá bạc duy trì được các phiên đóng cửa ngày trên vùng 75 USD, đà tăng có khả năng phát triển thành xu hướng đi lên ổn định hơn, thay vì chỉ là nhịp tăng ngắn hạn.

Trong kịch bản tích cực, bạc có thể tiếp tục hướng dần lên vùng đỉnh cao trước đó khoảng 83 USD/ounce.

Một cú bứt phá rõ ràng và bền vững lên trên mốc 83 USD sẽ mở ra dư địa tăng mới, với các mục tiêu mở rộng lần lượt nằm ở vùng 91 USD và thậm chí là 103 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, vùng 69,6-71,2 USD vẫn là mức hỗ trợ quan trọng đầu tiên. Nếu giá xuyên thủng khu vực này, đó sẽ là tín hiệu cho thấy thị trường có thể bước vào một nhịp điều chỉnh sâu và nghiêm trọng hơn, thay vì chỉ là điều chỉnh kỹ thuật thông thường.