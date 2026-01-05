Giá vàng thế giới hôm nay 5/1/2026

Năm 2025, giá vàng thế giới tăng gần 65%, vượt trội so với hầu hết các loại hàng hóa và tài sản khác, chỉ xếp sau bạc và nhóm kim loại bạch kim (PGMs).

Giá vàng giao ngay mở cửa năm 2025 quanh mức 2.622 USD/ounce và dần phục hồi trong những tháng đầu năm. Đầu tháng 2, vàng tăng lên trên mốc 2.800 USD/ounce và đạt đỉnh gần 2.950 USD vào cuối tháng. Sau một nhịp điều chỉnh ngắn trong tháng 3, vàng nhanh chóng lấy lại đà tăng, thiết lập kỷ lục mới trên 3.166 USD/ounce vào đầu tháng 4. Sau đó, giá vàng liên tiếp lập các đỉnh mới, lần lượt chinh phục mốc 3.175 USD rồi tiến lên 3.500 USD/ounce.

Giai đoạn từ tháng 5-8, giá vàng đi ngang trong biên độ rộng. Thị trường dao động chủ yếu trong vùng 3.120-3.435 USD/ounce. Sang tháng 9, giá vàng bứt phá mạnh mẽ, vượt 3.540 USD/ounce khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất quay trở lại, kết hợp với tâm lý thị trường tích cực.

Đà tăng mạnh kéo dài đến giữa tháng 10, trước khi vàng đạt đỉnh 4.381 USD/ounce và bước vào một trong những phiên điều chỉnh mạnh nhất lịch sử. Sau khi tạo đáy quanh 3.886 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng phục hồi, vượt mốc 4.000 USD vào tháng 11 và bứt phá qua 4.200 USD trong tháng 12.

Giá vàng dự báo tăng trong năm 2026. Ảnh: Chí Hiếu

Đợt tăng cuối cùng của năm đưa giá vàng lên vùng 4.550 USD/ounce vào đêm Giáng sinh. Dù chịu áp lực chốt lời mạnh vào những phiên sau đó, mốc 4.300 USD/ounce đã trở thành vùng hỗ trợ vững chắc, giúp vàng khép lại năm 2025 ở mức cao lịch sử và tạo nền tảng cho triển vọng tăng tiếp trong năm 2026.

Ngày 3/1, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.332 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.317 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 5/1/2026

Trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch (31/12/2025), giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 145,8-148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 150-152 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở chiều bán ra.

Dự báo giá vàng

Phần lớn các chuyên gia trong ngành cũng như nhà đầu tư cá nhân đều cho rằng vàng có khả năng vượt mốc 5.000 USD/ounce trong năm nay.

Kết quả Khảo sát vàng thường niên của Kitco News cho thấy niềm tin rất mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân đối với triển vọng tăng giá của vàng, trong khi các ngân hàng lớn và giới phân tích cũng nghiêng về kịch bản giá vàng tiếp tục đi lên trong năm 2026.

Cuộc khảo sát ghi nhận ý kiến của 475 nhà đầu tư cá nhân, trong đó phần lớn cho rằng giá vàng sẽ thiết lập đỉnh lịch sử mới trên mốc 5.000 USD/ounce. Chỉ khoảng 10% số người tham gia dự báo giá vàng có thể quay trở lại dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Đáng chú ý, 138 nhà đầu tư (tương đương 29% tổng số phản hồi) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng mạnh và vượt mốc 6.000 USD/ounce trong năm 2026, so với mức đỉnh lịch sử hiện tại trên 4.550 USD/ounce được thiết lập vào ngày 26/12/2025.

Trong báo cáo triển vọng hàng hóa năm 2026, TD Securities cho biết không kỳ vọng giá vàng sẽ bước vào một chu kỳ giảm mạnh, mà ngược lại, kim loại quý này nhiều khả năng sẽ thiết lập các mức đỉnh lịch sử mới.

Theo TD Securities, mặt bằng giá dài hạn mới của vàng được xác định trong vùng 3.500-4.400 USD/ounce. Để giá vàng duy trì dưới ngưỡng thấp của vùng này, thị trường cần xuất hiện những thay đổi lớn, chẳng hạn như dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ với các tài sản rủi ro tại Mỹ, hoặc niềm tin rằng thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức mạnh và Fed sẽ không tiếp tục cắt giảm lãi suất.

TD Securities nhận định lực cầu từ nhiều nhóm nhà đầu tư sẽ tiếp tục nâng đỡ thị trường vàng, bao gồm các ngân hàng trung ương, các quỹ ETF và giới giao dịch chuyên nghiệp. Trong bối cảnh đó, tổ chức này dự báo giá vàng bình quân theo quý có thể đạt mức kỷ lục khoảng 4.400 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026, với những thời điểm giao dịch cao hơn đáng kể so với mức trung bình này.

Nhận định của TD Securities củng cố thêm quan điểm cho rằng vàng đang bước vào một chu kỳ giá mới, với vai trò ngày càng quan trọng trong danh mục đầu tư toàn cầu.