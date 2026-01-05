Mở cửa phiên giao dịch đầu năm mới 2026 tại châu Á, giá vàng giao ngay tăng vọt thêm 70 USD (+1,7%) lên trên ngưỡng 4.400 USD/ounce (tương đương 143,5 triệu đồng/lượng tính theo tỷ giá tự do).

Trong nước, mở cửa phiên giao dịch 5/1, giá vàng miếng SJC tăng 3,4 triệu đồng/lượng, từ mức 150,8-152,8 triệu đồng/lượng vào cuối năm trước lên 154,2-156,2 triệu đồng/lượng. Mức giá này chỉ còn thấp hơn chút ít so với đỉnh cao lịch sử 157,7-159,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) ghi nhận hôm 27/12/2025.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ được SJC niêm yết ở mức 149,1-152,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 155,4-158,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,4 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tăng 2,6 USD (+3,6%) lên 75,38 USD/ounce.

Giá vàng và bạc trên thị trường quốc tế tăng mạnh trong bối cảnh toàn cầu có rất nhiều biến động trong năm 2025 và tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý ngay đầu năm mới. Trong khi đó, giới đầu tư tiếp tục kỳ vọng vào việc Mỹ giảm lãi suất và đồng USD suy yếu.

Những căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng tại Ukraine và một số khu vực trên thế giới. Sự kiện tại Venezuela cũng có thể khiến nhu cầu đối với nhiều loại hàng hóa, trong đó có kim loại quý tăng lên.

Những diễn biến này có thể tác động sâu rộng tới trật tự chính trị quốc tế và thị trường tài chính - hàng hóa toàn cầu.

Giá vàng tăng mạnh đầu năm mới. Ảnh: HH

Căng thẳng gia tăng có thể khiến thế giới phân cực dữ dội hơn, ảnh hưởng tới hợp tác đa phương trong các vấn đề lớn như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, hoặc thương mại toàn cầu.

Về thị trường tài chính và hàng hóa, phản ứng ban đầu nhiều khả năng sẽ là những đợt biến động mạnh. Giá dầu – mặt hàng đặc biệt nhạy cảm với bất ổn tại Venezuela – có thể tăng nhanh theo kỳ vọng nguồn cung từ quốc gia này được đẩy mạnh, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ giảm sâu nếu lo ngại gián đoạn nguồn cung trong ngắn hạn gia tăng. Venezuela hiện là quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 17% tổng trữ lượng toàn cầu.

Theo truyền thông quốc tế, các cuộc tập kích của Mỹ vào Venezuela đến nay chưa ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động khai thác và lọc dầu của nước này. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn trong nước vẫn có thể tác động tiêu cực tới hoạt động xuất khẩu dầu trong thời gian tới.

Thêm một năm 2026 khó lường

Thị trường tài chính và hàng hóa được dự báo có thể tiếp tục biến động mạnh cho tới khi tình hình tại Venezuela rõ ràng hơn, căng thẳng địa chính trị tại Ukraine được giải quyết và căng thẳng kinh tế Mỹ - Trung hạ nhiệt.

Dù vậy, đây đều là những vấn đề phức tạp. Căng thẳng Mỹ - Trung có lẽ đã vượt xa khuôn khổ của một cuộc xung đột kinh tế thuần túy để trở thành một cuộc cạnh tranh chiến lược toàn diện, mang tính dài hạn và có tác động sâu sắc tới trật tự thế giới. Điều cốt lõi không còn nằm ở cán cân thương mại hay mức thuế quan, mà là cuộc đấu về quyền lực, ảnh hưởng và khả năng định hình luật chơi toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.

Trên phương diện chính trị - địa chiến lược, Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ có khả năng thách thức trực tiếp vai trò lãnh đạo toàn cầu của mình. Bắc Kinh, ngược lại, không che giấu tham vọng mở rộng ảnh hưởng, từ châu Á - Thái Bình Dương tới châu Phi, Mỹ Latinh và các thể chế quốc tế. Điều này khiến cạnh tranh Mỹ - Trung mang màu sắc “zero-sum”: mỗi bước tiến của bên này bị bên kia nhìn nhận như một sự suy giảm vị thế của chính mình.

Một trụ cột quan trọng của căng thẳng là cuộc chiến kiểm soát chuỗi cung ứng toàn cầu. Mỹ và các đồng minh đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong những lĩnh vực then chốt, từ khoáng sản chiến lược như đất hiếm, lithium, cobalt cho tới năng lượng mới và vật liệu pin. Trung Quốc, với lợi thế đi trước trong khai thác, tinh luyện và chế biến, coi đây là đòn bẩy chiến lược, sẵn sàng sử dụng hạn chế xuất khẩu như một công cụ địa chính trị.

Ở tầng cao hơn, cạnh tranh tập trung vào công nghệ cao và năng lực đổi mới, đặc biệt là chất bán dẫn, điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Washington nỗ lực chặn dòng chảy công nghệ tiên tiến sang Trung Quốc thông qua kiểm soát xuất khẩu, hạn chế đầu tư và siết hợp tác nghiên cứu. Bắc Kinh đáp lại bằng chiến lược “tự chủ công nghệ”, đổ nguồn lực khổng lồ vào phát triển chip nội địa, trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ sinh thái công nghệ độc lập. Cuộc đua này không chỉ quyết định ưu thế kinh tế, mà còn định hình sức mạnh quân sự và năng lực giám sát - kiểm soát xã hội trong tương lai.

Hệ quả là thế giới đang bước vào một giai đoạn phân mảnh sâu sắc, với xu hướng “tách rời có chọn lọc” (selective decoupling). Nhiều quốc gia đứng trước áp lực phải cân bằng lợi ích, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tránh bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu.

Với những diễn biến mới, căng thẳng địa chính trị trên thế giới không còn là câu chuyện ở một vài vùng, mà có thể lan rộng, kéo dài và trở thành một biến số trung tâm chi phối kinh tế, chính trị và an ninh toàn cầu trong kỷ nguyên mới.

Trước đó, đa số các tổ chức dự báo nhu cầu trú ẩn vào các tài sản an toàn như vàng và bạc vẫn sẽ còn rất cao trong năm 2026. Nhu cầu đến từ các “tay to” trên thị trường, bao gồm ngân hàng trung ương các nước, các quỹ ETF vàng, và các tổ chức tài chính...

Gần đây, nhiều tổ chức dự báo giá bạc có thể lên trên 100 USD/ounce trong năm 2026, trong khi vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce.

Trong năm 2025, giá vàng đã tăng 65%, trong khi giá bạc là 160%.