Giá bạc trong nước hôm nay 4/5/2026

Khép lại tuần giao dịch vừa qua, giá mua - bán bạc miếng loại 1 lượng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đóng cửa ở mức 2,754-2,844 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này chốt tuần giao dịch ở ngưỡng 73,44-75,84 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng phục hồi và đóng cửa ở mức 2,855-2,943 triệu đồng/lượng, còn giá bạc thỏi loại 1kg là 76,13-78,48 triệu đồng/kg (mua - bán).

Dù đã tăng mạnh ở phiên giao dịch sáng thứ Bảy, nhưng giá bạc của Phú Quý vẫn giảm nhẹ 0,5% trong 7 ngày qua.

Giá bạc miếng loại 1 lượng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat cũng đóng cửa ở ngưỡng 2,849-2,937 triệu đồng/lượng (mua - bán) và bạc thỏi loại 1kg có giá mua - bán là 75,97-78,32 triệu đồng/kg.

Giá bạc trong nước tiến sát ngưỡng 79 triệu đồng/kg. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 4/5/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay có thời điểm vọt lên sát mốc 77 USD mỗi ounce, nhưng kết tuần giao dịch chỉ ở mức 75,36 USD/ounce và giảm nhẹ 0,45% trong tuần qua.

Cùng xu hướng, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 đóng cửa giao dịch tuần qua ở ngưỡng 76,71 USD/ounce. Theo đó, dù có phiên tăng khá mạnh vào ngày thứ Sáu, nhưng tuần qua giá bạc hợp đồng tương lai vẫn giảm nhẹ 0,3% so với tuần giao dịch liền kề trước đó.

Theo Trading Economics, giá bạc tăng lên vùng 75-76 USD/ounce trong ngày thứ Sáu. Động lực chính đến từ việc giá dầu suy giảm và đồng USD yếu đi.

Cụ thể, giá dầu WTI có xu hướng giảm trong sáng cùng ngày sau khi các quan chức Pakistan xác nhận Iran đã gửi đề xuất hòa bình mới. Diễn biến này góp phần hạ nhiệt thị trường năng lượng, qua đó hỗ trợ kim loại quý.

Cùng thời điểm, chỉ số USD lùi về vùng thấp nhất trong 2 tháng, chịu áp lực từ đà tăng mạnh của đồng yên Nhật trong bối cảnh xuất hiện nghi vấn giới chức Nhật Bản can thiệp thị trường tiền tệ.

Bên cạnh đó, động lực hỗ trợ giá bạc đi lên còn đến từ báo cáo sản xuất ISM tháng 4 thấp hơn kỳ vọng, dù vẫn nằm trên ngưỡng 50 điểm, cho thấy tốc độ mở rộng của lĩnh vực sản xuất đang chậm lại.

Trước đó, chỉ số PMI sản xuất do S&P Global công bố cũng ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn. Những tín hiệu này cho thấy động lực của ngành sản xuất Mỹ đang suy yếu, kéo lợi suất trái phiếu giảm và qua đó hỗ trợ giá kim loại quý.

Dù vậy, tính từ khi căng thẳng giữa Iran và Israel bùng phát hồi đầu tháng trước, giá bạc vẫn giảm khoảng 18%.

Trên Kitco News, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, cho rằng sau đợt bán tháo do cuộc họp FOMC tuần trước, thị trường có thể xuất hiện một nhịp tăng nhẹ.

Ông kỳ vọng cả vàng và bạc sẽ tăng vừa phải khi căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, ông chưa thấy khả năng hình thành một xu hướng tăng bền vững cho đến khi tình hình giữa Mỹ, Israel và Iran được giải quyết.

Ông Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, nhận định giá bạc có thể tiếp tục diễn biến ngược chiều với giá dầu, đồng thời tiếp tục chịu ảnh hưởng từ diễn biến của thị trường chứng khoán.

“Kết quả kinh doanh khá tích cực và thị trường đang ở trạng thái ưa rủi ro, song tâm lý các nhà đầu tư vẫn khá thận trọng”, ông nói.