Giá bạc trong nước hôm nay 2/5/2026

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ, thị trường bạc trong nước vẫn biến động mạnh. Theo đó, giá bạc ngày 1/5 tăng mạnh trong phiên buổi sáng, lên gần 77,5 triệu đồng/kg. Nhưng ngay sau đó, giá kim loại quý này bất ngờ giảm mạnh ở nửa cuối phiên giao dịch.

Cụ thể, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc thỏi loại 1kg có thời điểm đã tăng vọt lên ngưỡng 75,15-77,47 triệu đồng/kg (mua - bán) trong phiên giao dịch buổi sáng. Tuy nhiên, vào buổi chiều, giá bạc thỏi của thương hiệu này quay đầu giảm mạnh và đóng cửa ở mức 74,4-76,93 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với lúc mở cửa, giá bạc thỏi Ancarat giảm 430.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 220.000 đồng/kg ở chiều bán.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý chỉ điều chỉnh giá bạc thỏi một lần trong ngày 1/5, ở mức 74,93-77,25 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 560.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 580.000 đồng/kg ở chiều bán so với đóng cửa phiên hôm qua.

Còn tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, giá mua - bán bạc thỏi loại 1kg đóng cửa ở mức 73,44-75,84 triệu đồng/kg.

Giá bạc thế giới ngày 2/5/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc tiếp đà tăng, có thời điểm đã tiến sát ngưỡng 76 USD/ounce. Theo đó, lúc 20h40 ngày 1/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được niêm yết ở mức 75,23 USD/ounce, tăng 1,47 USD mỗi ounce (+2%) so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng tăng gần 1,7 USD mỗi ounce (+2,3%), vọt lên ngưỡng 75,73 USD/ounce.

Theo Trading Economics, giá bạc tăng lên trên 75 USD/ounce trong ngày thứ Sáu, nối dài đà phục hồi từ phiên giao dịch trước đó. Động lực chính đến từ việc đồng USD suy yếu mạnh sau thông tin Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ. Đồng bạc xanh giảm giá thường hỗ trợ các kim loại quý, vốn được định giá bằng USD.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá bạc có xu hướng ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Nguyên nhân là do triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran ngày càng kém khả quan, trong khi eo biển Hormuz được dự báo chưa thể mở cửa trở lại.

Những gián đoạn đối với nguồn cung năng lượng đang làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn, thậm chí có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trên Kitco News, các nhà phân tích nhận định, dù mức tăng của bạc trong hai phiên gần đây không lớn về giá trị tuyệt đối, nhưng lại mang ý nghĩa đáng kể về mặt kỹ thuật. Bạc từ lâu được xem là kim loại có biên độ biến động cao hơn vàng, thường ghi nhận mức tăng hoặc giảm theo tỷ lệ phần trăm lớn hơn.

Đà tăng trong các phiên thứ Năm và thứ Sáu góp phần củng cố xu hướng tích cực của bạc, đồng thời phản ánh hiệu ứng lan tỏa từ đà đi lên của vàng. Bên cạnh vai trò là tài sản trú ẩn, bạc còn được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và xe điện - những yếu tố tạo nên nền tảng “cầu kép” mà vàng không có.

Tỷ lệ giá vàng/bạc - chỉ báo quan trọng về giá trị tương đối giữa hai kim loại - hiện vẫn ở mức cao so với trung bình lịch sử. Điều này được giới đầu tư đánh giá là mở ra dư địa để bạc có thể vượt trội hơn trong trung hạn khi khoảng cách dần thu hẹp.

Trong bối cảnh vàng tiếp tục xu hướng tăng, bạc thường có xu hướng tăng mạnh hơn để rút ngắn chênh lệch. Diễn biến này đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội trong chu kỳ tăng mới của kim loại quý.