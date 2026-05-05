Giá bạc trong nước ngày 5/5/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,811-2,901 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 45.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Bạc thỏi loại 1kg của SBJ rơi về mức 74,96-77,36 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 1,2 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tương tự, giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm xuống mức 2,784-2,87 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 63.000-65.000 đồng/lượng (mua-bán). Bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này giảm 1,681 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 1,737 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, về mức 74,239-76,533 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cũng trong xu hướng giảm, giá bạc thỏi loại 1 lượng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat còn 2,794-2,881 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 47.000-48.000 đồng/lượng ở từng chiều giao dịch.

Bạc thỏi loại 1kg của Ancarat giảm 1,253-1,283 triệu đồng/kg (mua-bán), xuống 74,507-76,827 triệu đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc chịu áp lực mạnh kể từ khi căng thẳng Trung Đông leo thang. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 5/5/2026

Lúc 21h ngày 4/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 73,7-73,95 USD/ounce; giảm 1,53 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 2,03%.

Theo Trading Economics, đà giảm trong phiên đã chấm dứt chuỗi tăng của bạc trong những phiên gần đây. Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông tiếp tục làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Cơ quan tin tức Fars của Iran cho biết hai tên lửa đã tấn công một tàu khu trục Mỹ tại Eo biển Hormuz. Truyền thông Iran mô tả vụ việc là hành động xâm phạm “an ninh giao thông và hàng hải” gần đảo Jask.

Cùng lúc đó, Hải quân IRGC của Iran đã công bố một bản đồ đánh dấu các khu vực của eo biển nằm dưới sự kiểm soát quân sự của họ. Bước vào tuần thứ mười, xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khiến giới đầu tư lo sợ rằng các ngân hàng trung ương có thể giữ lãi suất cao hoặc tăng thêm. Trong bối cảnh đó, giá bạc đã giảm khoảng 20% kể từ khi xung đột bắt đầu.

Về nguồn cung, Viện Bạc dự đoán nguồn cung bạc sẽ thiếu hụt khoảng 67 triệu ounce vào năm 2026. Vai trò của bạc trong công nghiệp là ngày càng quan trọng.

Ước tính, lĩnh vực năng lượng mặt trời chiếm khoảng 29% nhu cầu bạc công nghiệp trong năm 2024. Con số này chỉ khoảng 11% vào năm 2014, hơn 10 năm trước. Các chuyên gia đánh giá, đây là một sự thay đổi lớn trong ngành.

Xe điện là một yếu tố khác tác động tới nhu cầu bạc. Một chiếc xe điện ước tính sử dụng khoảng 25-50 gram bạc, hoặc lượng bạc được sử dụng trên xe điện nhiều hơn khoảng 67-79% so với một chiếc xe động cơ đốt trong thông thường.

Ngoài ra, các hoạt động khác cũng cần tới bạc, như: mở rộng trung tâm dữ liệu liên quan đến AI; phần cứng 5G và truyền thông; điện tử tiêu dùng và vi mạch; thiết bị y tế và ứng dụng kháng khuẩn.

Tuy nhiên, không phải lĩnh vực nào cũng phản ứng giống nhau trước biến động giá bạc. Ví dụ, các nhà sản xuất pin mặt trời có thể giảm độ tinh khiết bạc thông qua việc tiết kiệm nguyên liệu khi giá tăng. Trái lại, các nhà sản xuất khác có thể chấp nhận giá bạc cao hơn trong sản xuất vì tính dẫn điện và hiệu suất của bạc vẫn khó thay thế.