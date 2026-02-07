Giá bạc trong nước hôm nay 7/2/2026

Chốt phiên giao dịch hôm qua ngày 6/2, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) ở mức 3,183-3,291 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 390.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi SBJ 999 loại 1kg cũng tăng 10,4 triệu đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch, lên mức 84,88-87,76 triệu đồng/kg.

Trước đó, mở cửa phiên giao dịch buổi sáng, giá bạc thỏi của thương hiệu này đã giảm sốc tới 13,04 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán. Tuy nhiên, sau đó, giá kim loại này đã nhanh chóng phục hồi.

Trong xu hướng tương tự, chốt phiên giao dịch, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Công ty CP Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở mức 2,811-2,989 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 179.000-275.000 đồng/lượng (mua-bán).

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat tăng 4,77-4,91 triệu đồng/kg (mua-bán), lên mức 74,96-77,28 triệu đồng/kg.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng niêm yết ở mức 2,765-2,851 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 140.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 145.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý chốt phiên cũng tăng 3,734-3,867 triệu đồng/kg (mua-bán) so với giá mở cửa ngày 6/2, lên mức 73,733-76,026 triệu đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc đang có những biến động mạnh trên thị trường. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 7/2/2026

Lúc 20h40 ngày 6/2 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 75,86-76,11 USD/ounce, tăng 5,05 USD/ounce so với giá mở cửa, tương đương mức tăng 7,13%.

Giá bạc đã tăng hơn 4%, lên trên 74 USD/ounce vào thứ Sáu sau khi giảm gần 10% trong phiên giao dịch trước đó.

Biến động giá của kim loại này mạnh mẽ hơn so với vàng, phản ánh kích thước thị trường nhỏ hơn, tính thanh khoản mỏng hơn và vị thế đầu cơ lớn.

Tuy nhiên, bạc đang trên đà giảm tuần thứ hai liên tiếp và vẫn thấp hơn khoảng 40% so với mức đỉnh vào ngày 29/1/2026.

Trước đó, bạc và các kim loại quý khác đã tăng lên mức cao kỷ lục vào tháng 1 do những rủi ro địa chính trị gia tăng, sự không chắc chắn về kinh tế và lo ngại về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những yếu tố này đã thúc đẩy nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn.

Việc mua vào đầu cơ, đặc biệt từ các nhà giao dịch Trung Quốc, cũng đã làm tăng thêm sự phấn khích cho đợt tăng giá, khiến giá bạc dễ bị đảo chiều mạnh khi tâm lý thay đổi. Áp lực đối với các kim loại quý càng gia tăng khi đồng USD phục hồi mạnh mẽ sau khi ông Kevin Warsh được đề cử làm Chủ tịch Fed tiếp theo. Ông Warsh được coi là người có quan điểm “diều hâu” thận trọng.

Dự báo giá bạc

Giá bạc tháng Ba đã giảm 3,22 USD/ounce, xuống còn 73,47 USD/ounce.

Trên Kico, các chuyên gia cho rằng, bạc đang đối mặt với những điều kiện kỹ thuật khó khăn. Mức 70 USD/ounce hiện đang đóng vai trò là hỗ trợ quan trọng. Nếu không giữ được mức này, giá bạc có thể nhanh chóng lao xuống 65 USD/ounce hoặc 60 USD/ounce.

Các nhà đầu tư trên thị trường cũng sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan đến chính sách, bao gồm bất kỳ bình luận bổ sung nào từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách tiền tệ, các phát biểu của ông Kevin Warsh và dữ liệu kinh tế có thể ảnh hưởng đến lộ trình lãi suất của Fed.

Những phiên giao dịch sắp tới sẽ rất quan trọng trong việc xác định liệu đây có phải là một sự điều chỉnh lành mạnh trong một thị trường tăng giá đang diễn ra hay là một sự đảo chiều lớn hơn, làm thay đổi bối cảnh kim loại bạc trong nhiều tháng tới.