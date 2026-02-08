Giá bạc trong nước hôm nay 8/2/2026

Sau cú sập lịch sử vào tuần trước, tuần giao dịch vừa qua tiếp tục chứng kiến xu hướng giảm giá của kim loại bạc.

Chốt phiên giao dịch ngày 7/1, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở mức 2,901-2,991 triệu đồng/lượng (mua-bán). Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý niêm yết ở mức 77,359-79,759 triệu đồng/kg (mua-bán).

Ước tính, giá bạc của thương hiệu này đã giảm 8,6% trong 7 ngày qua.

Trong khi đó, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty CP Kim Loại Quý Ancarat ở mức 2,918-3,008 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 350.000-361.000 (mua-bán) so với giá đóng cửa phiên giao dịch tuần trước (ngày thứ Bảy, 31/1).

Tương tự, giá bạc thỏi 999 loại 1kg niêm yết ở mức 77,813-80,312 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 9,337–9,528 triệu đồng/kg (mua-bán) sau 7 ngày.

Giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) chốt phiên giao dịch vào ngày thứ Sáu (6/2) ở mức 3,183 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,291 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá bạc thỏi SBJ 999 loại 1kg của Sacombank niêm yết ở mức 84,88-87,76 triệu đồng/kg (mua-bán).

Nếu so sánh với mức giá chốt phiên của ngày thứ Sáu tuần trước (30/1), giá bạc miếng SBJ đã giảm 864.000-873.000 đồng/lượng (mua-bán). Còn giá bạc thỏi SBJ giảm tới 23,04 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 23,18 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Tuần qua tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm của giá bạc. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới hôm nay 8/2/2026

Theo Trading Economics, bạc đã phục hồi về mức 78 USD/ounce vào thứ Sáu, chấm dứt đợt bán tháo bắt đầu từ cuối tháng Giêng. Mặc dù có sự phục hồi nhưng giá bạc đã xóa bỏ tất cả các mức tăng của năm nay chỉ vài ngày sau khi đạt kỷ lục 121 USD/ounce vào hôm 29/1.

Theo phân tích từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), những biến động mạnh kèm theo các nhịp điều chỉnh sâu trong các phiên gần đây đã đẩy tâm lý thị trường vào trạng thái thận trọng. Cùng với đó, dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn đang cho thấy dấu hiệu thoái lui, tạo áp lực khiến giá bạc giảm.

Áp lực giảm giá còn đến từ những tín hiệu hạ nhiệt của rủi ro địa chính trị và thương mại. Quan hệ Mỹ - Trung ghi nhận bước tiến mới sau cuộc điện đàm tích cực giữa lãnh đạo hai nước, đi kèm thông báo về việc Bắc Kinh cân nhắc gia tăng nhập khẩu đậu tương từ Mỹ.

Song song đó, căng thẳng tại Trung Đông cũng tạm thời được xoa dịu trước thông tin Mỹ và Iran thống nhất tổ chức đàm phán tại Oman vào ngày thứ Sáu tuần qua. Động thái trên đã giải tỏa đáng kể lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng tại khu vực, làm suy yếu vai trò "trú ẩn" của các mặt hàng kim loại quý.

Xét về dòng tiền đầu tư, dữ liệu từ các quỹ ETF cho thấy một sự chuyển dịch đáng chú ý dù quy mô chưa quá lớn. Trong hai phiên gần nhất, các quỹ này đã đẩy ra thị trường khoảng 61 tấn bạc. So với tổng lượng nắm giữ 29.247 tấn, khối lượng thoái vốn này tương đối nhỏ, song vẫn đủ để tạo áp lực tâm lý trong ngắn hạn. Trong bối cảnh thị trường đang trong giai đoạn nhạy cảm sau các nhịp biến động mạnh, động thái rút vốn từ các quỹ ETF càng khiến giới đầu tư trở nên dè dặt hơn.

Dự báo giá bạc

Trên CBS News, các chuyên gia cho rằng, thị trường bạc vừa trải qua một trong những cú sốc lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Sau khi tăng từ khoảng 30 USD/ounce vào đầu năm 2025 lên hơn 100 USD/ounce vào đầu năm 2026, giá bạc đã giảm xuống dưới 80 USD/ounce chỉ trong vài ngày, xóa bỏ hầu hết các mức tăng của năm và kích hoạt sự biến động tiếp theo.

Những biến động giá kịch tính trên phản ánh bản chất kép của bạc, vừa là một kim loại quý vừa là một hàng hóa công nghiệp, điều này khiến bạc đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi trong chính sách, biến động tiền tệ và nhu cầu sản xuất.

Tuy nhiên, mặc dù có sự điều chỉnh giá gần đây, bạc vẫn tiếp tục được giao dịch ở mức giá mà cách đây chỉ 18 tháng là không thể tưởng tượng được. Các yếu tố thúc đẩy sự tăng giá của bạc, bao gồm sự thiếu hụt nguồn cung trong nhiều năm liên tiếp và nhu cầu công nghiệp gia tăng — vẫn chủ yếu được giữ nguyên.

Vì vậy, đối với những người nắm giữ hoặc đang xem xét tới tài sản bạc, câu hỏi không chỉ là giá trị của bạc hôm nay, mà còn là liệu quỹ đạo hiện tại đang đại diện cho cơ hội hay rủi ro.