Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý thu, chi ngân sách đã góp phần bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tính đến ngày 30/6, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt hơn 1,54 triệu tỷ đồng, tương đương 61,16% dự toán năm 2026. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, bằng 60,64% dự toán; thu từ dầu thô đạt 30.379 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 181.842 tỷ đồng.

Đối với chi thường xuyên, KBNN đã thanh toán 695.388 tỷ đồng, đạt 38,4% dự toán chi thường xuyên năm 2026.

Kho bạc Nhà nước thu hơn 1,54 triệu tỷ đồng ngân sách trong nửa đầu năm. Ảnh: Nam Khánh

Để thúc đẩy giải ngân đầu tư công, KBNN thường xuyên thông báo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng tới các bộ, ngành và địa phương. Lũy kế vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2026 được thanh toán, chi trả qua KBNN đạt hơn 285.914 tỷ đồng, bằng 30,7% kế hoạch Thủ tướng giao.

Trong công tác quản lý ngân quỹ và huy động vốn, KBNN tiếp tục dự báo luồng tiền, điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất, bảo đảm nhu cầu thanh toán, chi trả.

Đến hết ngày 30/6, KBNN đã huy động thành công 182.561 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 36,5% kế hoạch năm. KBNN điều hành linh hoạt kỳ hạn phát hành từ 3-30 năm và lãi suất, góp phần bảo đảm cân đối ngân sách trung ương và ổn định thị trường tài chính.

Bên cạnh đó, KBNN đã tập trung triển khai dự án hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số, đồng thời đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

KBNN đã khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cắt giảm yêu cầu nộp căn cước công dân trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc.

Thời gian tới, KBNN sẽ tiếp tục rà soát yêu cầu nghiệp vụ và các trường thông tin sẵn sàng chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Trong 6 tháng cuối năm, KBNN cho biết sẽ tiếp tục quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách; đồng thời triển khai huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn của ngân sách trung ương và tiếp tục điều hành ngân quỹ nhà nước hiệu quả.