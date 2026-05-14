Bộ ba smartphone với camera “khủng”

Các smartphone tiệm cận với máy ảnh chuyên nghiệp vừa được các hãng Trung Quốc liên tục ra mắt tại thị trường Việt Nam, trong đó nổi bật có Xiaomi, Oppo và vivo.

Trong đó, Xiaomi chào sân thị trường sớm nhất khi tháng 2/2026 tung ra chiếc LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi được trang bị hệ thống camera chuyên nghiệp từ LEICA.

LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi. Ảnh: Lê Mỹ

Máy được trang bị camera chính 50MP, khẩu độ f/1.67, tiêu cự 23mm, kích thước 1 inch, lấy nét tự động PDAF, chống rung OIS; Camera telephoto độ phân giải 200MP, khẩu độ f/2.39 - f/2.96, tiêu cự 75-100mm (zoom quang 3.2x - 4.3x), kích thước 1/1.14 inch, chống rung OIS; Camera siêu rộng độ phân giải 50MP, khẩu độ f/2.2, tiêu cự 14mm, góc nhìn 115 độ, lấy nét tự động PDAF. Camera selfie độ phân giải 50MP, khẩu độ f/2.2, tiêu cự 21mm, hỗ trợ quay video tối đa 4K.

Chiếc smartphone này trang bị một vòng bảo vệ camera có khả năng xoay vật lý và chiếc vòng này tạo cho người dùng có cảm giác không khác gì máy ảnh chuyên nghiệp, khi tiến hành chụp ảnh. Nó không chỉ điều chỉnh zoom in/zoom out mà còn cung cấp các tuỳ chỉnh các thông số như khẩu độ, cân bằng trắng, EV, lấy nét…

Về phần mềm, máy còn được trang bị tính năng camera mang tên “Leica Moment” với 2 bộ lọc màu độc quyền LEICA M3 và LEICA M9, đây là hai trong số những mẫu máy ảnh huyện thoại đến từ LEICA.

Vivo cũng khẳng định mình không muốn bỏ mất phân khúc smartphone cao cấp tiệm cận máy ảnh này, khi ngày 7/5 vừa qua họ tung ra chiếc vivo X300 Ultra.

vivo X300 Ultra. Ảnh: cuhiep

Thiết bị sở hữu cụm 3 camera sau với cảm biến chính đến từ Sony Lytia 901, độ phân giải 200MP, kích thước gần 1 inch với tiêu cự vàng 35mm.

Bên cạnh đó là sự hỗ trợ đắc lực của camera góc siêu rộng 14mm độ phân giải 50MP và camera tele 85mm độ phân giải 200MP.

Điểm làm nên sự khác biệt của vivo X300 Ultra so với các đối thủ đến từ hệ sinh thái phụ kiện ống kính rời gắn do Zeiss đồng phát triển.

Nhờ các bộ chuyển đổi này, tiêu cự 85mm có thể được phóng đại lên thành 200mm hoặc siêu xa 400mm với chất lượng quang học cao, không bị nhoè như zoom kỹ thuật số.

Khả năng quay video cũng là thế mạnh khi máy hỗ trợ quay 4K 120fps chuẩn 10-bit Log trên tất cả các ống kính và cho phép chuyển đổi tiêu cự mượt mà trong lúc ghi hình.

Theo vivo công bố, khả năng ổn định hình ảnh của thiết bị đạt chứng nhận CIPA 7.0 nhờ hệ thống chống rung OIS cấp độ Gimbal 3.

Oppo Find X9 Ultra ra mắt tại Việt Nam ngày 8/5 vừa qua, với mặt sau trang bị 5 camera, trong đó bộ đôi camera Hasselblad cảm biến siêu lớn lên tới 200MP.

Oppo Find X9 Ultra. Ảnh: Lê Mỹ

Camera chính có độ phân giải 200MP, cảm biến kích thước 1/1.12 inch với khẩu độ f/1.5 và chống rung OIS, cho khả năng thu sáng vượt trội. Trong khi camera tele 3x cũng có độ phân giải 200MP, hỗ trợ cả chụp macro ở khoảng cách 15cm.

Camera góc siêu rộng độ phân giải 50MP với tiêu cự f/2.0. Ngoài ra, hệ thống còn bao gồm camera tele chân dung với zoom quang học 10x duy nhất trên thị trường hiện nay; camera này có độ phân giải 50MP với công nghệ chống rung dịch chuyển cảm biến, cùng một cảm biến đa phổ 3.2MP giúp cải thiện độ chính xác màu sắc. Camera trước của máy sử dụng cảm biến 50MP, hỗ trợ lấy nét tự động.

Tất cả các camera đều hỗ trợ quay video 4K 60fps Dolby Vision, trong khi các camera 200MP có thể quay video độ phân giải 4K 120fps và 8K 30fps.

Đi kèm với máy là bộ Hasselblad Earth Explorer Kit do OPPO hợp tác cùng Hasselblad phát triển với ống kính tele 300mm, ốp lưng chuyên dụng và vòng adapter filter 67mm, cho phép mở rộng tiêu cự và sáng tạo hình ảnh ở cấp độ cao hơn.

Người dùng nên cân nhắc khi lựa chọn

Cả ba chiếc smartphone chụp ảnh cao cấp ở trên không hẹn mà gặp, đều được niêm yết với mức giá 49,99 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

Nhiều ý kiến cho biết, đây là mức giá khá cao so với mặt bằng chung hiện nay, đặc biệt khi các smartphone này đến từ các thương hiệu Trung Quốc.

Theo một chuyên gia trong ngành, với mức giá như trên người dùng nên cân nhắc, bởi còn rất nhiều lựa chọn smartphone cao cấp khác có thể kể đến như iPhone 17 Pro Max hay Samsung S26 Ultra, những chiếc smartphone này chụp ảnh cũng tốt và mức giá còn rẻ hơn.

Bên cạnh đó, nếu muốn trải nghiệm tính năng chụp ảnh của các smartphone cao cấp này, người dùng có thể chọn các phiên bản nội địa hay quốc tế đang được bán với mức giá rẻ hơn rất nhiều tại Việt Nam.

Với mức giá như trên, đại diện một chuỗi bán lẻ trong nước cũng cho biết, thực tế các smartphone chụp ảnh cao cấp này các hãng chủ yếu làm thương hiệu là chính, họ không đặt nặng vào doanh số bán ra, nên cũng không quan tâm đến số lượng máy bán ra nhiều hay ít.