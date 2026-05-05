Chiều tối ngày 5/5, tại TP Hội An, Oppo đã chính thức ra mắt chiếc smartphone cao cấp của mình ở dòng Find là Find X9 Ultra. Thiết bị này được xem là tiến gần hơn tới nhiếp ảnh chuyên nghiệp khi hợp tác cùng Hasselblad và được trang bị phần cứng mạnh mẽ.

Đại diện Oppo giới thiệu Oppo Find X9 Ultra tại Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ

Điểm nhấn của Find X9 Ultra chính là được trang bị 5 camera, trong đó bộ đôi camera Hasselblad cảm biến siêu lớn lên tới 200MP.

Camera chính có độ phân giải 200MP trang bị cảm biến Sony LYT-901 kích thước 1/1.12 inch với khẩu độ f/1.5 và chống rung OIS, cho khả năng thu sáng vượt trội. Trong khi camera tele 3x cũng có độ phân giải 200MP, hỗ trợ cả chụp macro ở khoảng cách 15cm.

Camera góc siêu rộng sử dụng cảm biến Sony LYT-600 50MP với tiêu cự f/2.0. Ngoài ra, hệ thống còn bao gồm camera tele chân dung với zoom quang học 10x duy nhất trên thị trường hiện nay; camera này có độ phân giải 50MP với công nghệ chống rung dịch chuyển cảm biến, cùng một cảm biến đa phổ 3.2MP giúp cải thiện độ chính xác màu sắc. Camera trước của máy sử dụng cảm biến 50MP, hỗ trợ lấy nét tự động.

Tất cả các camera đều hỗ trợ quay video 4K 60fps Dolby Vision, trong khi các camera 200MP có thể quay video độ phân giải 4K 120fps và 8K 30fps.

Oppo Find X9 Ultra với bộ Kit do OPPO hợp tác cùng Hasselblad phát triển. Ảnh: Lê Mỹ

Đi kèm với máy là bộ Hasselblad Earth Explorer Kit do OPPO hợp tác cùng Hasselblad phát triển với ống kính tele 300mm, ốp lưng chuyên dụng và vòng adapter filter 67mm, cho phép mở rộng tiêu cự và sáng tạo hình ảnh ở cấp độ cao hơn.

Máy trang bị màn hình 6,82 inch, độ phân giải 2K, hỗ trợ tần số quét 144Hz, độ sáng màn hình 1.800 nits và có thể hỗ trợ lên 3.600 nits ở chế độ HDR. Màn hình được bảo vệ bởi lớp kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2.

Find X9 Ultra được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pin của máy có dung lượng 7.050 mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh 100W SuperVOOC, sạc không dây 50W AIRVOOC.

Thiết bị chạy trên hệ điều hành ColorOS 16, tích hợp nhiều tính năng AI như Live Space, AI Mind Pilot hay AI Menu Translation; đồng thời với chia sẻ nhanh (Quick share) cho phép người dùng chia sẻ ảnh trực tiếp với điện thoại iPhone ngay lập tức.

Oppo Find X9 Ultra được bán tại Việt Nam với phiên bản 12GB RAM + 512 GB bộ nhớ trong. Người dùng sẽ có hai màu để lựa chọn là nâu và cam, giá bán 49.990.000 đồng.

Smartphone chụp ảnh cao cấp đang ngày càng được các hãng điện thoại đưa về thị trường Việt Nam.

Điển hình có thể kể đến chiếc LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi có giá 49.990.000 đồng ra mắt cuối tháng 2 vừa qua. Chiếc điện thoại cao cấp này cũng được trang bị camera cảm biến 200MP với điểm nhấn nổi bật nằm ở Leica Camera Ring, vòng điều khiển vật lý tích hợp quanh cụm camera, cho phép người dùng xoay để kích hoạt nhanh camera hoặc điều chỉnh các thông số như EV, tốc độ màn trập và hiệu ứng hình ảnh một cách trực quan.

Thiết bị còn tích hợp chế độ Leica Essential với hai phong cách Leica M3 và Leica M9 được tái tạo dựa trên dữ liệu hình ảnh thực tế, mô phỏng đặc tính tương phản, sắc độ và chất ảnh đặc trưng của Leica.

Hay vào ngày 4/5, vivo cũng đã chính thức giới thiệu chiếc X300 Ultra với giá 49.990.000 đồng tại thị trường trong nước. Chiếc smartphone này cũng được xem tiệm cận với nhiếp ảnh chuyên nghiệp khi tích hợp các ống kính của ZEISS với ba ống kính tiêu cự 85mm, 35mm và 14mm.

Máy cũng được trang bị camera Tele ZEISS APO 85mm sở hữu cảm biến độ phân giải 200MP; hay camera ZEISS 35mm được trang bị cảm biến Sony LYTIA 901 với kích thước 1/1.12 inch và hỗ trợ xuất ảnh trực tiếp độ phân giải 200MP, camera này mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau và rõ nét trong môi trường thiếu sáng.