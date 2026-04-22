Ngày 21/4, OPPO trình làng bộ đôi smartphone cao cấp Find X9 Ultra và Find X9s tại Trung Quốc. Công ty xác nhận sẽ đưa hai thiết bị này đến với người dùng Việt Nam vào ngày 5/5.

Đây là lần đầu tiên nhà sản xuất mang dòng thiết bị có hậu tố "Ultra" về phân phối chính thức tại thị trường trong nước nhằm mở rộng dải sản phẩm cao cấp.

Trọng tâm phần cứng của Find X9 Ultra nằm ở hệ thống nhiếp ảnh hợp tác cùng thương hiệu máy ảnh Hasselblad. Thiết bị sở hữu cụm camera kép đạt độ phân giải 200MP.

Trong đó, cảm biến chính sử dụng linh kiện từ Sony, được nâng cấp khả năng thu sáng thêm 10% so với bản tiền nhiệm Find X8 Ultra.

Lần đầu tiên, phân khúc Ultra được OPPO giới thiệu tại Việt Nam. Ảnh: Oppo

Nhà sản xuất áp dụng công nghệ phơi sáng ba tầng theo thời gian thực nhằm duy trì dải tương phản động ở các mức tiêu cự 1x và 2x.

Đi kèm là ống kính tele chân dung 3x (tiêu cự 70mm) cũng đạt độ phân giải 200MP, giúp tăng 36% lượng ánh sáng trên mỗi điểm ảnh và bảo toàn 23% chất lượng hình ảnh khi sử dụng mức thu phóng 6x.

Điểm khác biệt lớn nhất về phần cứng của X9 Ultra so với các thiết bị cùng phân khúc là khả năng hỗ trợ zoom quang học thực tế lên tới 10x.

Để tích hợp hệ thống cảm biến zoom quang 10x 50MP mà không làm tăng độ dày của máy, mô-đun camera đã được thiết kế thu gọn.

Đồng thời, máy được bổ sung công nghệ tinh khiết hóa ánh sáng và hệ thống chống rung để giảm thiểu hiện tượng nhiễu hạt khi chụp xa.

OPPO Find X9s nhấn mạnh ở độ mỏng và độ bền cao. Ảnh: Oppo

Đối với phiên bản Find X9s, thiết bị có độ mỏng 7,99mm , trang bị màn hình phẳng 6,59 inch với viền 1,15mm và độ sáng tối đa đạt 3600 nit.

Khung máy đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi ở cả ba cấp độ IP66, IP68 và IP69 , đồng thời nhận chứng nhận chống rơi vỡ 5 sao từ Swiss SGS.

Thiết bị sử dụng cảm biến vân tay siêu âm 3D và công nghệ cảm ứng kháng nước, cho phép màn hình nhận diện thao tác khi tay ướt.

Hệ thống máy ảnh của X9s gồm ba ống kính 50MP: camera chính tích hợp chống rung quang học (OIS) , camera góc siêu rộng 120 độ và camera tele 3x dùng cảm biến kích thước 1/1,95 inch.

Về phần mềm, cả hai thiết bị đều tích hợp các thuật toán hỗ trợ từ Hasselblad. Chế độ Chân dung sử dụng AI (Trí tuệ nhân tạo) để hỗ trợ tính năng xóa phông.

Chế độ Bậc Thầy cung cấp quyền can thiệp thủ công vào các thông số như tốc độ màn trập, ISO, lấy nét cùng 16 bộ giả lập màu phim. Ngoài ra, máy cung cấp chế độ XPan cho phép chụp ảnh với tỷ lệ toàn cảnh (panorama) 65:24.

OPPO cung cấp Find X9 Ultra với hai màu sắc: Tundra Umber và Canyon Orange. Tại Trung Quốc, smartphone có giá khởi điểm 7.499 NDT (khoảng 29 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn 12GB/256GB và 9.299 NDT (khoảng 36 triệu đồng) cho bản cao cấp nhất 16GB/1TB.

Với giá bán này, tại Việt Nam, OPPO Find X9 Ultra bước vào phân khúc trên 30 triệu đồng, đối đầu trực tiếp với các điện thoại đầu bảng như Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max và Xiaomi 16 Ultra.