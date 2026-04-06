Không chỉ gây ấn tượng về thiết kế, Oppo Find X9 Ultra còn khiến giới công nghệ chú ý nhờ dung lượng pin vượt trội, được cho là đủ để “soán ngôi” đối thủ Vivo X300 Ultra ở một khía cạnh quan trọng.

Thiết kế quen thuộc nhưng vẫn nổi bật

Theo các nguồn tin rò rỉ, Oppo Find X9 Ultra dự kiến ra mắt vào ngày 21/4. Những hình ảnh thực tế mới cho thấy máy sở hữu thiết kế không quá bất ngờ so với các bản dựng trước đó. Cụm camera lớn hình tròn với bố cục kiểu “plus” vẫn được giữ lại, tiếp tục là điểm nhấn chính của mặt lưng. Tuy nhiên, logo Hasselblad không còn nằm ở trung tâm cụm camera như trước mà được chuyển sang cạnh bên, tạo nên sự khác biệt tinh tế.

Tổng thể thiết kế vẫn mang phong cách cao cấp với mặt lưng gọn gàng, tập trung toàn bộ sự chú ý vào hệ thống camera. Điều đáng chú ý nhất là kích thước các ống kính. Trong khi nhiều smartphone tầm trung chỉ sử dụng các vòng tròn phẳng mang tính trang trí, các ống kính trên Find X9 Ultra có vẻ lớn hơn đáng kể và mang cảm giác “3D”, gợi ý về phần cứng quang học cao cấp.

Về thông số, Find X9 Ultra được cho là sẽ sử dụng cảm biến chính Sony LYT-901 độ phân giải 200MP. Đây cũng là cảm biến mà Vivo X300 Ultra được đồn đoán sẽ trang bị. Sony tuyên bố cảm biến này không chỉ vượt trội về độ chi tiết và khả năng tái tạo màu sắc, mà còn có dải tương phản động rất rộng, phù hợp cho nhiếp ảnh di động cao cấp.

Bên cạnh camera chính, máy nhiều khả năng sẽ sở hữu camera góc siêu rộng 50MP cùng hai ống kính tiềm vọng. Ống kính zoom quang 3x được cho là sử dụng cảm biến OmniVision OV52A 200MP, trong khi ống kính zoom thứ hai hỗ trợ zoom quang 10x có thể dùng cảm biến Samsung JN5 50 MP.

Cấu hình này cho thấy Oppo đang hướng đến khả năng zoom linh hoạt và chất lượng cao ở nhiều tiêu cự.

Ngoài ra, thiết bị cũng được kỳ vọng trang bị cảm biến đa phổ 3,2MP nhằm cải thiện độ chính xác màu sắc. Nếu thông tin này chính xác, Find X9 Ultra có thể trở thành một trong những smartphone có khả năng tái tạo màu sắc tốt nhất trên thị trường.

Pin hơn 7.000 mAh – lợi thế lớn trước đối thủ

Điểm khiến Find X9 Ultra “vượt mặt” Vivo X300 Ultra nằm ở dung lượng pin. Theo nguồn tin từ leaker Digital Chat Station, thiết bị sẽ sở hữu pin 7.050 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W. Đây là con số cực kỳ ấn tượng đối với một flagship tập trung vào camera.

Để so sánh, Galaxy S26 Ultra hiện chỉ có pin 5.000 mAh, trong khi Vivo X300 Ultra được cho là dùng pin 6.600 mAh. Khoảng cách 450 mAh giữa Find X9 Ultra và đối thủ trực tiếp không phải quá lớn, nhưng cũng đủ tạo lợi thế trong thời lượng sử dụng, đặc biệt khi kết hợp với các tối ưu phần mềm. Trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên pin lớn và sạc nhanh, dung lượng hơn 7.000 mAh có thể trở thành điểm bán hàng chủ chốt của Oppo.

Không chỉ dung lượng lớn, tốc độ sạc 100W cũng hứa hẹn rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng. Khi đã quen với tốc độ sạc này, người dùng có thể khó quay lại các mức sạc chậm hơn, chẳng hạn như 60W trên nhiều flagship khác.

Ngoài camera và pin, phần còn lại của Find X9 Ultra được cho là mang cấu hình tiêu chuẩn của flagship Android năm 2026. Máy dự kiến trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm màn hình AMOLED 6,82 inch độ phân giải 2K và tần số quét cao.

Với sự kết hợp giữa camera cao cấp, pin dung lượng lớn và cấu hình mạnh mẽ, Oppo Find X9 Ultra đang nổi lên như một trong những smartphone đáng chú ý nhất đầu năm 2026. Nếu những thông tin rò rỉ trở thành sự thật, thiết bị này không chỉ cạnh tranh trực tiếp với Vivo X300 Ultra mà còn có thể định nghĩa lại tiêu chuẩn của dòng điện thoại chụp ảnh cao cấp.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)