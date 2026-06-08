Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Tuyết Nhi (36 tuổi, ngụ xã Tiểu Cần) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an thi hành các quyết định đối với Trần Thị Tuyết Nhi. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2024, Nhi lâm vào cảnh nợ nần với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán. Từ đó, người phụ nữ này nảy sinh ý định lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Cơ quan điều tra xác định Nhi đã thuê người làm giả các hợp đồng vay tín dụng của ngân hàng. Sau đó, Nhi chụp ảnh những tài liệu này gửi cho người quen để tạo lòng tin, đồng thời đưa ra lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay mượn.

Bằng thủ đoạn trên, Nhi đã vay của chị N.T.D.T. (33 tuổi, ngụ xã Song Lộc) và bà T.T.S.D. (35 tuổi, ngụ phường Trà Vinh) tổng cộng hơn 18,1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.