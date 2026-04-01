Rebecca Dibb-Simkin, Giám đốc sản phẩm của Octopus Energy, cho hay: “Chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi mạnh mẽ: người dân không chỉ dừng ở việc phàn nàn nữa mà đã bắt đầu hành động”.

“Các gia đình tại Anh đã quá mệt mỏi vì sống trong cảnh bấp bênh do giá nhiên liệu toàn cầu. Bằng việc chuyển sang pin mặt trời và bơm nhiệt, họ trở thành chính ‘nhà máy điện’ của mình, giữ chi phí ở mức thấp và ổn định tài chính lâu dài”.

Octopus cũng cho biết nhiều khách hàng hiện chọn hệ thống 12 tấm pin mặt trời, thay vì 10 tấm tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, doanh số bơm nhiệt tăng trên 50%, trong khi doanh số hệ thống sạc xe điện cũng tăng khoảng 20%.

Giám đốc điều hành Octopus, Greg Jackson, nhận định với BBC rằng đây là một “cú hích lớn” so với tháng 2. Ngày 17/3/2026, Octopus ghi nhận lượng yêu cầu lắp đặt pin mặt trời tăng 27% so với trước thời điểm chiến sự Trung Đông bùng phát.

Không chỉ Octopus, Good Energy - một nhà cung cấp điện xanh, cũng cho biết mức độ quan tâm tới pin mặt trời đã tăng gấp đôi trong 3 tháng qua.

Giám đốc Good Energy cho rằng: “Cách hiệu quả nhất để giảm hóa đơn lâu dài là tăng cường năng lượng tái tạo, kết hợp lưu trữ và linh hoạt, để nguồn điện nhiều hơn đến từ các nguồn tại chỗ, đáng tin cậy”.

Nhiều hộ gia đình ở Anh lắp pin mặt trời và bơm nhiệt để tự sản xuất điện, giảm hóa đơn năng lượng trước biến động giá dầu khí toàn cầu. Ảnh: The Guardian

Pin mặt trời ‘cắm trực tiếp’

Trong vài tháng tới, các bộ kit pin mặt trời cắm trực tiếp (plug-in solar) sẽ có mặt tại các siêu thị và cửa hàng tại Anh, giúp giảm rào cản lắp đặt tại nhà.

Chính phủ Anh cũng thông báo từ năm 2028, hầu hết các ngôi nhà mới sẽ được trang bị pin mặt trời, đồng thời dỡ bỏ lệnh cấm bán các bộ kit pin mặt trời cắm trực tiếp vào ổ điện, loại thiết bị đã phổ biến tại châu Âu và Pakistan, giúp người dân tự lắp đặt dễ dàng mà không cần thợ chuyên môn.

Andrew Dickinson, chuyên gia hạ tầng tại Heligan Group, nhận định: “Do các biến động địa chính trị gần đây, Anh không thể phụ thuộc quá nhiều vào thị trường năng lượng toàn cầu. Pin mặt trời cắm trực tiếp là một giải pháp ngắn hạn giúp người dân dễ dàng tiếp cận và giảm chi phí ngay lập tức, không còn phải chờ đánh giá mái nhà hay thiết kế lắp đặt phức tạp”.

Một báo cáo của Electrify Britain chỉ ra rằng việc sử dụng pin mặt trời và bơm nhiệt sẽ giúp các hộ gia đình gần như “miễn nhiễm” với biến động giá dầu khí.

Theo một số báo cáo, với những ngôi nhà chạy hoàn toàn bằng điện và không dùng khí đốt hay dầu, một đợt tăng 30% giá khí đốt và dầu chỉ khiến hóa đơn năng lượng tăng khoảng 1,7% vào năm 2035.

Dự báo năm nay, hóa đơn năng lượng có thể tăng hơn 300 bảng Anh theo nghiên cứu của Cornwall Insight, khiến nhiều gia đình cảm thấy như đang “trải nghiệm lại” cuộc khủng hoảng giá khí đốt trước đó.

Người dân và doanh nghiệp chủ động

Trước biến động giá, gia đình Anh đang tận dụng trợ cấp hoặc tự đầu tư lắp pin mặt trời, bơm nhiệt và cải thiện cách nhiệt nhà để giảm hóa đơn điện và chi phí sưởi ấm lâu dài.

Các doanh nghiệp cũng chủ động lắp đặt pin mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng và tối ưu hóa sản xuất để giảm chi phí và rủi ro biến động giá quốc tế.

Nhiều doanh nghiệp nhận ra khai thác dầu khí mới không phải giải pháp bền vững so với năng lượng tái tạo và các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc chuyển sang năng lượng tái tạo và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng là xu hướng tất yếu.

Những gia đình và doanh nghiệp đầu tư vào pin mặt trời, bơm nhiệt và lưu trữ năng lượng sẽ giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, kiểm soát hóa đơn và tăng khả năng chống chịu trước biến động giá quốc tế.

Octopus Energy cũng ghi nhận sự gia tăng khoảng 1/3 số lượng yêu cầu thuê xe điện, cho thấy người dân đang tích hợp toàn diện các giải pháp xanh để bảo vệ ngân sách trước biến động năng lượng toàn cầu.

The Guardian