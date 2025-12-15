Một “cơn sóng thần” đang tiến về ngành điện mặt trời Mỹ, nhưng chỉ thời gian mới cho biết chính xác khi nào làn sóng các tấm pin mặt trời hết hạn sử dụng hàng loạt sẽ ập đến. Các mô-đun từ đợt bùng nổ điện mặt trời đầu những năm 2010 đang tiến gần đến cuối vòng đời, với nhiều mô-đun được dự đoán sẽ hết hạn sử dụng từ năm 2027 đến 2030.

Một ước tính từ Phòng Thí nghiệm Quốc gia Rockies (tên mới của Phòng Thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia) cho thấy, đến cuối thập kỷ này, các tấm pin bị tháo dỡ có thể phủ kín diện tích tương đương khoảng 3.000 sân bóng bầu dục Mỹ. Tái chế pin mặt trời có thể là một lời giải, nhưng liệu hạ tầng của quốc gia đã sẵn sàng cho làn sóng đổ về nhanh chóng như vậy hay không lại là câu chuyện khác.

“Mỹ hiện có khoảng 400 triệu mô-đun điện mặt trời đã được lắp đặt, con số đó sẽ tăng lên hàng tỷ vào giữa thế kỷ”, ông André Pujadas, CEO của OnePlanet, chia sẻ với Pv Magazine USA.

Hàng trăm triệu tấm pin mặt trời tại Mỹ sẽ hết hạn sử dụng từ năm 2027-2030. Ảnh: Oscar Cavazos

Ông giải thích, khi một điểm bùng phát quan trọng đang đến gần trong vài năm tới, đất nước cần mở rộng năng lực tái chế càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, thời gian phát triển một cơ sở thường kéo dài 3-5 năm từ khâu lập kế hoạch đến vận hành... vì xây dựng hạ tầng tái chế quy mô công nghiệp là việc phức tạp, tốn nhiều vốn và đòi hỏi chuyên môn mà chỉ rất ít tổ chức có được.

Chính vì vậy, ông đang thúc đẩy OnePlanet đưa cơ sở tái chế chủ lực River City tại Green Cove Springs (Florida) vận hành vào đầu năm 2027. Thời điểm này mất khoảng hai năm, sau khi công ty nhận được gần 15 triệu USD từ khoản tín dụng thuế 48C hồi tháng 1 năm ngoái.

Theo OnePlanet, nhà máy River City sẽ có công suất xử lý ban đầu khoảng 2 triệu tấm pin mỗi năm, về lâu dài sẽ có khả năng xử lý tới sáu triệu tấm pin mỗi năm. Trong đó, phần then chốt là tự động hóa.

Ông Pujadas chỉ ra rằng các quy trình tháo rời tấm pin và phân loại vật liệu hiện nay diễn ra chậm, phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công và có thể tạo ra những rủi ro về an toàn không cần thiết. Cùng với chi phí lao động dao động từ 15-25 USD mỗi giờ, việc dựa vào nhân công trở nên không bền vững khi mở rộng quy mô.

Thay vào đó, River City sẽ đi theo một hướng khác và ứng dụng robot dẫn hướng bằng thị giác, sử dụng cảm biến, camera và phần mềm xử lý hình ảnh để cung cấp cho robot “đôi mắt”. Các hệ thống này sẽ đảm nhiệm việc tháo khung, vận chuyển và xử lý; các tham số được tối ưu hóa bằng AI sẽ điều chỉnh quy trình theo thời gian thực, tùy thuộc vào đặc tính của từng tấm pin.

“Lao động sẽ tập trung vào vận hành hệ thống, bảo trì và kiểm soát chất lượng, chứ không phải phân loại thủ công”, ông Pujadas nói, đồng thời cho rằng cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể chi phí lao động trên mỗi tấm pin so với hầu hết các mô hình hiện tại và cải thiện mạnh mẽ thông lượng xử lý.

Ông nhấn mạnh, ngành thép đã chứng minh sản xuất dựa trên phế liệu có thể đạt hoặc vượt hiệu quả kinh tế so với sản xuất từ nguyên liệu nguyên sinh và đó cũng chính là mục tiêu của OnePlanet. Công nghệ quy trình được cải tiến cũng sẽ giúp công ty thu hồi lượng lớn hơn các vật liệu có giá trị (như silicon, đồng, bạc và nhôm) với độ tinh khiết cao hơn.

“Về bản chất, chúng tôi đang tạo ra một nguồn nguyên liệu chiến lược trong nước từ các tài sản điện mặt trời đã được tháo dỡ”, ông giải thích. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào các thị trường quốc tế đầy biến động và các chuỗi cung ứng không ổn định về chính trị. Theo ông, đây là một chiến lược then chốt để xây dựng tính độc lập về năng lượng trong nước.

Trung Quốc hiện sản xuất khoảng 80% polysilicon của thế giới - một thành phần then chốt để chế tạo các tấm pin quang điện. Trong khi đó, Mỹ đang có một lượng lớn tấm pin đi đến cuối vòng đời chứa hàm lượng polysilicon đáng kể. Vì vậy, theo góc nhìn của Pujadas, cơ hội là rất rõ ràng: khai thác giá trị đã “nhúng” sẵn đó thay vì đưa chúng ra bãi chôn lấp.

“Tái chế tạo ra khả năng chống chịu cho chuỗi cung ứng và sự ổn định về giá theo những cách mà việc phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu không bao giờ làm được. Nó mang tính bổ trợ ở hiện tại, ngày càng trở nên quan trọng trong tương lai gần và có tiềm năng mang tính chuyển đổi trong nhiều thập kỷ tới khi công suất lắp đặt tiếp tục gia tăng”, ông nói thêm.

Theo PV