LONGi - nhà sản xuất pin mặt trời lớn của Trung Quốc, vừa công bố đạt mức chuyển đổi năng lượng 33,35% với tế bào quang điện perovskite-silicon dạng linh hoạt. Thành tựu được Phòng thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia Mỹ (NREL) đã xác nhận.

Sản phẩm của LONGi có lớp đệm kép, giúp giải quyết đồng thời hai thách thức vốn đối nghịch nhau: tăng độ bền cơ học trong môi trường uốn cong liên tục và duy trì khả năng vận chuyển điện tích.

Công nghệ này cải thiện độ bám dính giao diện và hạn chế thiệt hại khi các lớp vật liệu phải chịu tác động của quá trình sản xuất và biến đổi môi trường. Chính sự tối ưu ở cấp độ vi mô - nano này đã giúp tế bào silicon siêu mỏng 60 micron của LONGi đạt hiệu suất 33,35% ở diện tích phòng thí nghiệm và gần 30% ở quy mô tương đương.

Mẫu pin mặt trời của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Không chỉ hiệu suất cao, độ bền cơ học cũng là yếu tố khiến giới đầu tư công nghệ chú ý. Theo số liệu công bố, tế bào vẫn giữ hơn 97% hiệu suất ban đầu sau hàng chục nghìn lần uốn cong và sau các chu kỳ sốc nhiệt khắc nghiệt. Thông số này được nhiều chuyên gia đánh giá là đủ cơ sở hướng tới thương mại hóa trong các ứng dụng đòi hỏi hoạt động linh hoạt lâu dài.

Hiệu suất cao đồng nghĩa với chi phí sản xuất điện mặt trời thấp hơn, giúp mở rộng biên lợi nhuận và tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh ngành năng lượng mặt trời toàn cầu đang chịu áp lực hạ giá mạnh.

Mẫu tế bào mới được kỳ vọng mở ra không gian ứng dụng rộng lớn, đặc biệt ở những nơi yêu cầu trọng lượng nhẹ, hiệu suất cao và khả năng tích hợp linh hoạt như vệ tinh, thiết bị hàng không, phương tiện giao thông và các hệ thống năng lượng gắn trên bề mặt cong.

Dù vẫn còn câu hỏi về khả năng mở rộng sản xuất và tính ổn định trong điều kiện vận hành thực tế, giới phân tích nhận định kỷ lục mới củng cố thêm vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong cuộc đua năng lượng mặt trời thế hệ tiếp theo.

Với hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh, từ vật liệu thô đến thiết bị chế tạo và chuỗi cung ứng quy mô lớn, Trung Quốc hiện nắm hơn 80% công suất sản xuất toàn cầu đối với polysilicon, wafer và module - những linh kiện cốt lõi của ngành.

Các tập đoàn như LONGi, JA Solar và Trina Solar liên tục thiết lập kỷ lục về hiệu suất và kéo giảm chi phí sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh mà các quốc gia khác khó theo kịp.

Nhiều chuyên gia dự báo tốc độ đổi mới công nghệ và quy mô đầu tư hiện tại sẽ giúp Trung Quốc duy trì vai trò dẫn dắt thị trường quang điện toàn cầu ít nhất một thập kỷ nữa, đồng thời định hình lại cấu trúc chi phí và dòng vốn trong ngành năng lượng sạch.