Giữ giá tour ở mức hợp lí

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) 2026 diễn ra từ ngày 9-12/4 tại Hà Nội, là sự kiện kích cầu du lịch thường niên, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp lữ hành kết nối với đối tác trong và ngoài nước. Trong bối cảnh chi phí vận chuyển tăng cao cùng những bất ổn địa chính trị toàn cầu, các doanh nghiệp buộc phải “xoay vần” để giữ giá tour ở mức hợp lý, kích cầu mùa du lịch hè.

Đây là bài toán khó, đồng thời cũng là phép thử về khả năng thích ứng của từng doanh nghiệp.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Vietluxtour, cho biết để kiểm soát giá tour, doanh nghiệp đã chủ động làm việc sớm với hãng hàng không, khách sạn và nhà cung cấp dịch vụ, đặt cọc series vé và phòng từ trước. Nhờ đó, công ty có thể cố định giá đầu vào ở mức cạnh tranh, giảm tác động của biến động chi phí.

Khách hàng đến hội chợ từ sớm để tìm hiểu các sản phẩm tour kích cầu mùa hè. Ảnh: H.A

Song song với đó, Vietluxtour điều chỉnh sản phẩm theo xu hướng tiêu dùng, ưu tiên các hành trình ngắn 3-5 ngày, tập trung điểm đến gần nhằm tối ưu chi phí di chuyển nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm. Ví dụ, các tuyến như Hà Nội - Miền Trung hoặc Tây Nguyên được thiết kế lại, cắt giảm chi phí trung gian, giúp giá tour chỉ tăng khoảng 5-7% so với cùng kỳ, mức thị trường vẫn chấp nhận.

Trong khi đó, Vietravel triển khai chương trình giảm tới 30% cho tour nội địa và tiết kiệm đến 10 triệu đồng cho tour nước ngoài, áp dụng cho hơn 60 hành trình. Khách đặt sớm 30, 60 hoặc 90 ngày trong mùa cao điểm hè được giảm thêm tới 3 triệu đồng/người. Các chương trình kích cầu dịp lễ 30/4 cũng được áp dụng trong thời gian diễn ra hội chợ.

Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel, cho biết doanh nghiệp chủ động giữ trước quỹ dịch vụ từ sớm, bao gồm vé máy bay, khách sạn và dịch vụ tại điểm đến. Đồng thời, công ty rà soát chuỗi cung ứng, tối ưu vận hành để giảm tác động từ biến động giá nhiên liệu. Ngoài tour trọn gói, Vietravel phát triển thêm combo linh hoạt, tour ngắn ngày, tour nghỉ dưỡng gia đình, sản phẩm đường bay và đường bộ với nhiều mức ngân sách.

“Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, nếu doanh nghiệp giữ nguyên giá bán thì biên lợi nhuận chắc chắn bị thu hẹp. Vì vậy, chúng tôi chấp nhận giảm lợi nhuận ở một số tour chiến lược để giữ thị phần và kích cầu, bù lại bằng việc tăng lượng khách, tối ưu chi phí quản lý và đàm phán với đối tác để giảm giá đầu vào”, ông Duy chia sẻ.

Tại Flamingo Redtours, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Công Hoan cho biết năm nay du khách có xu hướng ưu tiên tuyến gần để tối ưu chi phí. Các hành trình nước ngoài xa giảm, thay vào đó là các điểm đến Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia; Trung Quốc; Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc du lịch trong nước bằng ô tô, tàu hỏa, phương tiện tự lái.

Một gian hàng của cơ quan du lịch Malaysia tại hội chợ. Ảnh Ngọc Hà

“Sở dĩ có sự dịch chuyển trên vì các tuyến du lịch gần có chi phí phù hợp với khả năng chi trả của nhiều du khách; chi phí ít biến động hơn, nguy cơ ‘đứt gãy’ như phải dừng chuyến bay hay mắc kẹt tại nước ngoài được giảm thiểu”, ông nói.

Đối với các tour nội địa, giá vé máy bay tăng làm cho giá tour bị đội lên từ 10-20%, buộc du khách phải cân nhắc nhiều hơn trong việc lựa chọn điểm đến, phương tiện vận chuyển. Với giá vé rẻ hơn, tiết kiệm hơn, ông Hoan cho rằng các tour du lịch tàu hỏa, ô tô hay các kỳ nghỉ tại khu nghỉ dưỡng sẽ lên ngôi trong mùa hè.

‘Tour xanh’ lên ngôi, chi phí vẫn là rào cản

Có thể khẳng định, mức độ quan tâm đến các sản phẩm du lịch xanh và bền vững đang gia tăng rõ rệt trong 2 năm gần đây.

Cùng với chủ đề VITM 2026 “Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam”, các doanh nghiệp lữ hành cũng đẩy mạnh sản phẩm du lịch xanh. Những chương trình như Côn Đảo - bảo tồn rùa biển; Hà Giang - du lịch cộng đồng; đạp xe khám phá Ninh Bình… thu hút cả khách cá nhân lẫn doanh nghiệp tổ chức team building kết hợp trách nhiệm xã hội.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, tại Vietluxtour, tỷ lệ khách lựa chọn sản phẩm có yếu tố ESG chiếm khoảng 15-20% lượng khách nội địa và đang tăng nhanh, đặc biệt ở nhóm khách trẻ và khách doanh nghiệp.

Ông Trần Đoàn Thế Duy nhận xét xu hướng du lịch đang chuyển từ “tham quan” sang “trải nghiệm”, từ du lịch thuần túy sang du lịch có trách nhiệm. Vietravel đã triển khai bộ sản phẩm ESG - LEI nhằm giúp du khách trải nghiệm sâu hơn tại điểm đến.

Dù mới ra mắt đầu tháng 4, các hành trình tích hợp yếu tố xanh như “Bến Tre - Hộ chiếu Net Zero”, trải nghiệm văn hóa bản địa tại Nhật Bản, Thái Lan hay du lịch cộng đồng trong nước đã nhận được sự quan tâm lớn.

Tuy nhiên, theo bà Trần Thị Bảo Thu, việc phát triển tour xanh cũng đối mặt nhiều thách thức. Chi phí vận hành cao hơn do phải đảm bảo tiêu chí bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng. Nhận thức của một bộ phận khách hàng chưa đồng đều, nhiều người vẫn ưu tiên giá thấp hơn yếu tố bền vững.

“Khó khăn lớn nhất nằm ở tính kết nối. Một ‘vòng tròn xanh’ chỉ hoàn hảo khi từ đơn vị vận chuyển, nhà hàng đến ý thức của du khách phải đồng nhất”, bà lưu ý.

Ngoài ra, nguồn cung dịch vụ xanh đạt chuẩn còn hạn chế, đặc biệt tại các điểm đến mới.