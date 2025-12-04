Giá vé máy bay đắt đỏ

Theo số liệu của Cục Xúc tiến Du lịch, Bộ Văn hóa và Du lịch Lào, trong 8 tháng năm 2025, Lào đón hơn 3,06 triệu lượt khách quốc tế. Trong đó, khách Thái Lan dẫn đầu với 977.675 lượt, tiếp đến là Việt Nam với 790.403 lượt - đứng thứ hai trong khu vực.

Ở chiều ngược lại, số liệu từ Cục Thống kê cho thấy, hơn 158.000 lượt khách Lào đã đến Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2025. Riêng tháng 10, Việt Nam đón hơn 10.500 lượt, tăng 123%.

Lào hấp dẫn du khách Việt nhờ khoảng cách gần, giao thông thuận tiện, chính sách miễn visa, cùng sức hút từ các điểm đến văn hóa - di sản. Tuy nhiên, chi phí du lịch tới Lào vẫn cao, đặc biệt là khi nhập cảnh theo đường hàng không. Số lượng chuyến bay và chặng bay ít ỏi khiến giá vé luôn ở mức cao.

Cụ thể, Vietnam Airlines đang khai thác 12 chuyến mỗi tuần từ Hà Nội, TPHCM đến Vientiane, Luang Prabang; Vietjet Air chỉ khai thác chặng TPHCM - Vientiane. Giá vé bay thẳng chặng Hà Nội - Luang Prabang từ hơn 7 triệu đồng/vé khứ hồi (Vietnam Airlines) đến 8,2 triệu đồng (Laos Airlines)... đắt ngang một tour trọn gói đi Thái Lan.

Cung điện Hoàng gia Lào, nơi chứng minh cho sự giàu có xa xưa, giờ đây trở thành Viện bảo tàng Quốc gia. Ảnh: Phạm Hồng Huế

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Du lịch Vietravel Hà Nội, nhận xét, chi phí vé máy bay cao, cộng với giá dịch vụ cũng cao khiến tour Lào kém cạnh tranh.

“Lào chưa có chính sách trợ giá, kích cầu hay các bên cùng liên kết để có giá tốt nhất nên giá vé máy bay và giá landtour đều khó giảm, dù sản phẩm du lịch nước bạn rất hấp dẫn với cảnh đẹp, con người thân thiện, đặc biệt là mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước”, ông nói.

Vietravel hàng tuần đều có tour đi Lào, bay Vietnam Airlines, với chi phí trên 10 triệu đồng cho hành trình 5 ngày. Với mức giá này, ông Bảy cho rằng không thể cạnh tranh với tour đi Thái Lan chỉ 7-8 triệu đồng, tùy thời điểm. Trong khi đó, Lào chỉ hấp dẫn khách trung niên, người già, đối tượng đi du lịch thuần túy với những sản phẩm truyền thống, sống chậm; chưa có nhiều dịch vụ mới lạ, sôi động hấp dẫn giới trẻ.

Công ty du lịch BestPrice đang khai thác tour từ Hà Nội đi Luang Prabang, bay Laos Airlines, giá tour 15,5 triệu đồng (5 ngày 4 đêm) hay các chương trình liên tuyến 3 nước Đông Dương, mức giá từ 60 triệu đồng trở lên. Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing công ty, giá vé máy bay đắt đỏ đang tạo áp lực lớn lên giá tour.

Một doanh nghiệp tại Hà Nội cũng từng khai thác tour này, giá gần 13 triệu đồng cho hành trình 4 ngày đã tạm dừng vì vắng khách.

Trong khi đó, tour đường bộ Hà Nội - Vientiane - Luang Prabang do các công ty du lịch khai thác qua cửa khẩu Cầu Treo có giá mềm hơn, chỉ từ 7,5 triệu đồng hành trình 6 ngày, nhưng thời gian di chuyển đã ngốn gần 2 ngày khiến khách ngại đăng ký.

Tăng cạnh tranh, thêm lựa chọn

Mới đây, hãng hàng không giá rẻ Thái Lan vừa công bố mở đường bay thẳng kết nối Hà Nội với Luang Prabang. Ông Santisuk Klongchaiya, Tổng giám đốc Thai AirAsia, cho biết chuyến bay đầu tiên chặng Luang Prabang - Hà Nội đạt tỷ lệ lấp đầy 87%. Giá vé đang mở bán từ 1,79 triệu đồng/chiều.

"Hà Nội là điểm đến phổ biến không chỉ với du khách Thái Lan, Lào mà khách quốc tế cũng rất yêu thích. Đường bay mới sẽ giúp tăng lựa chọn cho du khách và tạo khả năng cạnh tranh tốt hơn", ông Santisuk chia sẻ.

Ông Bùi Thanh Tú đánh giá đường bay thẳng này là tín hiệu rất tích cực cho thị trường du lịch Mekong. Thời gian bay rút ngắn xuống chỉ còn hơn 1 giờ, khiến điểm đến dễ tiếp cận hơn. Đây cũng là đường bay có tiềm năng lớn để phát triển tour văn hóa - nghỉ dưỡng và tour liên quốc gia trong khu vực.

Với các đơn vị lữ hành, việc giảm thời gian di chuyển giúp chi phí tour đi Lào giảm và sản phẩm trở nên cạnh tranh hơn. Doanh nghiệp có thể xây dựng nhiều gói tour linh hoạt, từ 3-4 ngày đến các hành trình trải nghiệm chuyên sâu. Ngoài ra, đường bay thẳng giúp mở rộng tệp khách, đặc biệt là gia đình, người lớn tuổi và khách đi nước ngoài lần đầu.

Đây cũng là điều kiện thuận lợi để phát triển tour liên quốc gia và triển khai các chiến dịch truyền thông, kích cầu du lịch hai nước.

Việc xuất hiện thêm hãng giá rẻ được kỳ vọng sẽ khiến thị trường hàng không Việt - Lào sôi động hơn, tạo sức ép giảm giá lên các đường bay hiện tại.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines cũng cho biết đang xem xét nghiên cứu các mô hình hợp tác khai thác mới và khả năng mở rộng thêm mạng bay tại Lào, phù hợp với nhu cầu tăng trưởng của thị trường. Doanh nghiệp cũng kiến nghị các cơ quan chức năng của Lào xem xét điều chỉnh một số mức phí hạ tầng nhằm tăng sức cạnh tranh của điểm đến, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại và du lịch song phương.