Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%. Tuy nhiên, do biểu giá điện sinh hoạt được điều chỉnh từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, một số hộ sử dụng nhiều điện vẫn có thể phải trả thêm.

Sáng 4/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin về biểu giá điện mới áp dụng cho các nhóm khách hàng sinh hoạt, kinh doanh và sản xuất theo Quyết định 2892/QĐ-BCT của Bộ Công Thương. Biểu giá được áp dụng từ ngày 1/11.

Theo biểu giá mới, giá điện sinh hoạt được điều chỉnh xuống còn 5 bậc. Trong đó, bậc thấp nhất có giá 1.901 đồng/kWh và cao nhất là 3.844 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Ngoài điện sinh hoạt, Quyết định 2892 cũng quy định giá bán điện đối với các nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh, hoạt động sạc xe điện... Ở các nhóm khách hàng này, giá bán lẻ điện được chia theo cấp điện áp, mỗi cấp áp dụng 3 mức giá tương ứng với khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường.

Đáng chú ý, nhóm khách hàng kinh doanh chịu mức giá điện cao nhất lên tới 5.313 đồng/kWh, gấp gần 1,5 lần so với mức giá điện sản xuất cao nhất.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh và Mua bán điện EVN, cho biết, với phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, mức tác động đến hóa đơn tiền điện còn phụ thuộc vào sản lượng tiêu thụ của từng hộ.

Theo Quyết định 14/2025/QĐ-TTg, biểu giá điện sinh hoạt được rút gọn từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời điều chỉnh khoảng tiêu thụ điện giữa các bậc.

Cụ thể, giá điện bậc 4 (401-700 kWh) bằng 162% giá bán lẻ điện bình quân; bậc 5 (từ 701 kWh trở lên) bằng 180%. Trong khi đó, theo Quyết định 28/2014/QĐ-TTg trước đây, giá điện bậc 6 (từ 400 kWh trở lên) bằng 159% giá bán lẻ điện bình quân.

Việc thiết kế lại biểu giá khiến tác động đến tiền điện có sự khác biệt giữa các nhóm khách hàng. Theo tính toán, khoảng 94% số hộ sử dụng dưới 777 kWh/tháng sẽ được giảm tiền điện so với biểu giá hiện hành. Ngược lại, khoảng 6% số hộ sử dụng trên mức này có thể phải trả thêm do thay đổi cơ cấu các bậc giá.

Theo đó, nhóm khách hàng sử dụng đến 900 kWh/tháng, chiếm 98,23% tổng số khách hàng, sẽ được giảm tiền điện. Mức giảm cao nhất ước tính khoảng 77.900 đồng/tháng.

Trong khi đó, nhóm sử dụng trên 900 kWh/tháng, chiếm 1,77% số khách hàng, có thể phải trả thêm do tác động của việc thiết kế lại biểu giá theo Quyết định 14/2025/QĐ-TTg so với Quyết định 28/2014/QĐ-TTg.

Cụ thể, với hộ sử dụng 1.000 kWh/tháng, tiền điện dự kiến tăng khoảng 37.600 đồng/tháng. Đối với hộ sử dụng 2.000 kWh/tháng, mức tăng có thể lên tới 421.300 đồng/tháng.

Nguyên nhân là phần điện tiêu thụ vượt 700 kWh được tính theo giá bậc 5, ở mức 3.844 đồng/kWh. Khi sản lượng điện càng lớn, phần điện chịu mức giá cao càng tăng, khiến tổng hóa đơn có thể tăng đáng kể so với cách tính trước đây.