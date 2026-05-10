Trong bối cảnh nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp quan tâm đến chi phí điện, quy định hiện hành cho thấy giá điện giờ cao điểm được áp dụng 6 ngày mỗi tuần, với mức cao gấp gần 3 lần giờ thấp điểm.

Theo Bộ Công Thương, tại Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BCT năm 2023 về thực hiện giá bán điện, khung giờ tính giá điện được chia thành cao điểm, bình thường và thấp điểm.

Theo đó, khung giờ cao điểm gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy áp dụng từ 9h30-11h30 và 17h-20h (tổng 5 giờ). Đáng chú ý, Chủ nhật không áp dụng khung giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy áp dụng từ 4h-9h30, từ 11h30-17h và 20h-22h (tổng 13 giờ); Chủ nhật từ 4h đến 22h (tổng 18 giờ).

Giờ thấp điểm áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần, từ 22h đến 4h sáng ngày hôm sau (tổng 6 giờ).

Như vậy có thể thấy giá điện giờ cao điểm (mức giá cao nhất) được áp dụng 6 ngày mỗi tuần, với tổng thời gian 5 giờ/ngày.

Giá điện khung giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, mỗi ngày 5 giờ. Ảnh: EVNNPC

Theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 9/5/2025 của Bộ Công Thương, biểu giá điện bán lẻ theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường được áp dụng cho khách hàng là các ngành sản xuất và khách hàng sử dụng điện cho kinh doanh. Giá điện các khung giờ cũng phụ thuộc vào từng cấp điện áp.

Cụ thể với giá bán lẻ điện cho kinh doanh ở cấp điện áp từ 22 kV trở lên, giá điện thấp điểm là 1.609 đồng/kWh, giờ bình thường 2.887 đồng/kWh và cao điểm 5.025 đồng/kWh.

Ở cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giờ thấp điểm giá điện kinh doanh là 1.829 đồng/kWh, giờ bình thường 3.108 đồng/kWh, giờ cao điểm 5.202 đồng/kWh.

Với cấp điện áp dưới 6 kV, giờ thấp điểm giá điện ở mức 1.918 đồng/kWh, giờ bình thường 3.152 đồng/kWh và giờ cao điểm giá lên tới 5.422 đồng/kWh.

Cấp điện áp Khung giờ cao điểm Khung giờ thấp điểm Mức giá chênh lệch

(đồng/kWh) 22 kV trở lên 5.025 1.609 3.416 Từ 6 kV đến dưới 22 kV 5.202 1.829 3.373 Dưới 6 kV 5.422 1.918 3.504

Tương tự, giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất ở cấp điện áp từ 110 kV trở lên ở giờ thấp điểm là 1.146 đồng/kWh, giờ bình thường 1.811 đồng/kWh, còn giờ cao điểm có giá 3.266 đồng/kWh;

Ở cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV, giá điện cho sản xuất giờ thấp điểm là 1.190 đồng/kWh, giờ bình thường 1.833 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.398 đồng/kWh.

Với cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giá điện giờ thấp điểm ở mức 1.234 đồng/kWh, giờ bình thường 1.899 đồng/kWh, giờ cao điểm 3.508 đồng/kWh.

Cấp điện áp dưới 6 kV, giá điện cho sản xuất giờ thấp điểm là 1.300 đồng/kWh, giờ bình thường 1.987 đồng/kWh, trong khi giờ cao điểm lên tới 3.640 đồng/kWh.

Cấp điện áp Khung giờ cao điểm Khung giờ thấp điểm Mức giá chênh lệch

(đồng/kWh) Từ 110 kV trở lên 3.266 1.146 2.120 Từ 22 kV đến dưới 110 kV 3.398 1.190 2.208 Từ 6 kV đến dưới 22 kV 3.508 1.234 2.274 Dưới 6 kV 3.640 1.300 2.340

(Lưu ý: Các mức giá điện ở trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).