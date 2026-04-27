Thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với kỳ nghỉ hè khiến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng cao. Đây là nguyên nhân chính khiến hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình tăng chóng mặt vào các tháng mùa hè nắng nóng.

Theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 9/5/2025 của Bộ Công Thương, hiện biểu giá điện cho sinh hoạt có 6 bậc lũy tiến.

Cụ thể, bậc 1 áp dụng từ mức 0-50 kWh, giá điện là 1.940 đồng/kWh;

Bậc 2 áp dụng từ mức 51-100 kWh, có giá điện 2.050 đồng/kWh;

Bậc 3 áp dụng từ mức 101-200 kWh, có giá điện là 2.380 đồng/kWh;

Bậc 4 áp dụng từ 201-300 kWh, có giá 2.998 đồng/kWh;

Bậc 5 áp dụng từ 301-400 kWh, có giá 3.350 đồng/kWh;

Bậc 6 áp dụng từ 401 kWh trở lên, có giá 3.460 đồng/kWh.

Đối với mỗi hộ gia đình, điện năng là nguồn năng lượng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày như chiếu sáng, nấu nướng, làm mát, giải trí... Thế nhưng, nếu không sử dụng hợp lý, điện năng rất dễ bị lãng phí, khiến chi phí sinh hoạt tăng cao và gây áp lực lên hệ thống cung ứng điện.

Vậy, làm sao để các gia đình không khỏi “đau ví” vì hóa đơn tiền điện tăng vọt mỗi tháng?

Theo các chuyên gia năng lượng, việc tiết kiệm điện không nhất thiết phải bắt đầu từ những giải pháp phức tạp hay đầu tư lớn.

Chỉ cần thay đổi một số thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, mỗi gia đình đã có thể giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ mà vẫn đảm bảo tiện nghi trong cuộc sống.

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất là tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Việc này giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ mỗi tháng.

Mức điện năng tiêu thụ ở chế độ standby có thể chiếm tới 5-10% tổng lượng điện sử dụng trong hộ gia đình. Ảnh: T.A

Bên cạnh đó, nhiều thiết bị điện tử như tivi, máy tính, máy giặt, lò vi sóng, bộ phát wifi hay bộ sạc điện thoại... vẫn tiêu thụ điện năng ngay cả khi đã tắt bằng điều khiển từ xa. Dù mức tiêu thụ không lớn, nhưng nếu kéo dài 24h mỗi ngày trong thời gian dài, lượng điện tiêu hao không hề nhỏ.

Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) cho biết, trong nhiều gia đình, thói quen tắt thiết bị bằng điều khiển từ xa hoặc để nguyên bộ sạc trong ổ điện tưởng như vô hại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các thiết bị vẫn tiếp tục tiêu thụ điện ở chế độ chờ (standby), gây lãng phí điện năng đáng kể.

“Mức điện năng tiêu thụ ở chế độ standby có thể chiếm tới 5-10% tổng lượng điện sử dụng trong hộ gia đình”, EVNNPC cho hay. Không chỉ vậy, khi duy trì trạng thái chờ lâu ngày còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, cháy nổ, đặc biệt với thiết bị cũ.

Vì vậy, việc rút phích cắm hoặc sử dụng ổ cắm có công tắc chung để ngắt nguồn điện hoàn toàn khi không sử dụng là giải pháp hiệu quả, có thể giảm ngay 5-10% tiền điện mỗi tháng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng chỉ rõ máy điều hòa nhiệt độ là một trong 5 thiết bị điện phổ biến (điều hòa, tủ lạnh, bình nóng lạnh, bếp điện và nồi cơm điện) trong gia đình “ngốn” điện nhất.

Cài đặt nhiệt độ điều hòa thấp hơn 1 độ C so với mức nhiệt độ tiêu chuẩn (25-27 độ C) sẽ tiêu tốn thêm 1-2% lượng điện. Ảnh: T.A

Điều hòa có thể chiếm từ 28-64%, thậm chí lên tới 80% tổng lượng điện tiêu thụ trong gia đình tùy vào tần suất và điều kiện sử dụng. Đặc biệt, khi trời càng nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời càng cao thì lượng điện tiêu thụ của điều hòa sẽ càng lớn.

Khi nhiệt độ môi trường tăng thêm 1 độ C thì mức tiêu thụ điện của điều hòa sẽ tăng thêm 2-3%. Chẳng hạn, khi nhiệt độ tăng 5 độ C, điều hòa có thể tiêu thụ thêm khoảng 10% điện năng. Vậy nên, vào những ngày trời nắng nóng từ 35-40 độ C, điều hòa hoạt động hết công suất thì điện năng tiêu thụ tốn hơn rất nhiều so với những ngày có nền nhiệt từ 30-35 độ C.

Ngoài ra, thói quen cài đặt nhiệt độ quá thấp cũng tốn rất nhiều điện năng. Theo đó, người dùng cài đặt nhiệt độ điều hòa thấp hơn 1 độ C so với mức nhiệt độ tiêu chuẩn (khoảng 25-27 độ C) sẽ tiêu tốn thêm 1-2% lượng điện.

Các chuyên gia khuyến nghị, nhiệt độ điều hòa nên duy trì khoảng 26-27°C trở lên. Đây là mức nhiệt vừa đảm bảo không gian mát mẻ, vừa giúp thiết bị vận hành hiệu quả và có thể tiết kiệm 7-10% điện năng tiêu thụ của thiết bị.

Việc vệ sinh và bảo dưỡng điều hòa định kỳ cũng góp phần tiết kiệm điện năng khi tiêu thụ. Điều hòa bẩn sẽ giảm hiệu suất làm mát và tiêu tốn thêm khoảng 15% điện năng.

Lãnh đạo công ty điện lực nhấn mạnh, với các thiết bị điện hãy “tắt khi không dùng, rút phích cắm khi không cần”. Nguyên tắc là dùng đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu. Như vậy, các hộ gia đình có thể giảm được 10-20% lượng điện năng tiêu thụ mỗi tháng.