Theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 9/5/2025 của Bộ Công Thương, biểu giá điện bán lẻ theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường được áp dụng cho khách hàng sử dụng điện cho kinh doanh. Giá điện các khung giờ cũng phụ thuộc vào từng cấp điện áp.

Cụ thể, với giá bán lẻ điện cho kinh doanh ở cấp điện áp từ 22 kV trở lên thì giờ thấp điểm giá điện ở mức 1.609 đồng/kWh, giờ bình thường 2.887 đồng/kWh và giờ cao điểm 5.025 đồng/kWh;

Ở cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giờ thấp điểm giá điện kinh doanh là 1.829 đồng/kWh, giờ bình thường 3.108 đồng/kWh, giờ cao điểm 5.202 đồng/kWh;

Với cấp điện áp dưới 6 kV, giờ thấp điểm giá điện ở mức 1.918 đồng/kWh, giờ bình thường 3.152 đồng/kWh và giờ cao điểm giá lên tới 5.422 đồng/kWh.

Mức giá điện này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Như vậy, giá điện sử dụng cho kinh doanh mức thấp nhất là 1.609 đồng/kWh và mức cao nhất lên tới 5.422 đồng/kWh. Theo đó, nhóm khách hàng sử dụng điện cho mục đích kinh doanh đang chịu mức giá cao nhất trong biểu giá điện bán lẻ hiện hành.

Giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh được áp dụng theo khung giờ và các cấp điện áp. Ảnh minh họa: Tâm An

Thông tư 60/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện ban hành ngày 2/12/2025 nêu rõ giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh.

Theo đó, có 20 nhóm khách hàng sử dụng điện được áp giá điện bán lẻ cho kinh doanh, bao gồm:

1. Cơ sở kinh doanh, dịch vụ, siêu thị, hội chợ, cơ sở kinh doanh thương mại bán buôn, bán lẻ vật tư, hàng hóa;

2. Cơ sở kinh doanh tiền tệ, chứng khoán, ngân hàng thương mại, quỹ tiết kiệm; các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán;

3. Cơ sở hoạt động kinh doanh của đơn vị truyền thông, viễn thông, truyền hình; cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thông tin, bưu chính (trừ dịch vụ bưu chính phổ cập, dịch vụ bưu chính bắt buộc là các dịch vụ công ích);

4. Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xổ số;

5. Tổ chức hoạt động bảo hiểm (trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế);

6. Cửa hàng nhiếp ảnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, xoa bóp;

7. Cửa hàng ăn uống, giải khát, uốn tóc, giặt là, may đo, rửa xe;

8. Hoạt động quảng cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

9. Cơ sở sửa chữa, tân trang ô tô, xe máy, phương tiện vận tải, hàng tiêu dùng và đồ dùng gia đình, bao gồm cả hoạt động hàn điện;

10. Nhà nghỉ, nhà khách của các tổ chức, cá nhân, trừ những đối tượng là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Điều 9 Thông tư 60; nhà, đất do chủ thể giao kết hợp đồng mua bán điện cho thuê sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt;

11. Phòng bán vé, trạm giao nhận hàng, phòng đợi (kể cả sảnh chờ) cửa hàng, quầy bán hàng hoá thuộc các sân bay, nhà ga, bến xe, bến cảng;

12. Trạm thu phí giao thông, điểm trông giữ xe;

13. Kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông;

14. Văn phòng, trụ sở quản lý của các tập đoàn, tổng công ty, công ty và hợp tác xã (trừ những trường hợp sử dụng điện cho văn phòng quản lý sản xuất được đặt tại địa điểm cùng với khu vực sản xuất);

15. Văn phòng đại diện của các tổ chức kinh doanh, trung tâm dịch vụ khách hàng; đơn vị tư vấn, khảo sát, thiết kế; văn phòng công chứng;

16. Bộ phận kinh doanh của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, nhà văn hóa, thông tin, nhà thi đấu thể thao, viện bảo tàng, triển lãm;

17. Cơ sở kinh doanh thể dục thể thao;

18. Nhà hát, đơn vị biểu diễn; đơn vị chiếu bóng và rạp chiếu bóng; rạp xiếc;

19. Cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung;

20. Các loại hình kinh doanh, dịch vụ khác chưa được quy định.

Hiện, khung giờ cao điểm gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy áp dụng từ 9h30-11h30 và 17h-20h (tổng 5 giờ); Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy áp dụng từ 4h-9h30, từ 11h30-17h và 20h-22h (tổng 13 giờ); Chủ nhật từ 4h đến 22h (18 giờ).

Giờ thấp điểm áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần, từ 22h đến 4h sáng ngày hôm sau (6 giờ).

Dựa theo khung giờ và giá điện trên, nếu khách hàng sử dụng điện cho mục đích kinh doanh dịch chuyển hành vi sử dụng từ giờ cao điểm sang các khung giờ khác, chi phí điện năng có thể giảm đáng kể. Bởi, giá điện ở khung giờ cao điểm đang cao gấp 2,8-3 lần giờ thấp điểm và cao gấp 1,6-1,7 lần giờ bình thường.