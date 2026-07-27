Năm 2022, NSƯT Đỗ Kỷ chính thức nhận quyết định nghỉ hưu, nối gót bà xã là NSND Lan Hương (đã nghỉ hưu trước đó 6 năm). Kể từ đây, "cặp đôi vàng" của làng kịch nghệ phía Bắc bước sang một trang mới: nhịp sống chậm lại, không còn vướng bận những áp lực quản lý hay guồng quay hối hả của những buổi quay phim, ghi hình.

Trên trang cá nhân, người hâm mộ thường xuyên bắt gặp những khoảnh khắc đời thường vô cùng bình dị của hai nghệ sĩ. Cả hai thường xuyên cùng nhau tập thể thao, làm việc nhà hay đơn giản là thong dong dạo phố.

Dù ở bất cứ đâu, người ta cũng thấy NSƯT Đỗ Kỷ ân cần tháp tùng bà xã.

NSND Lan Hương chia sẻ, vợ chồng chị đặc biệt đam mê du lịch và vãn cảnh chùa. Những chuyến đi rong ruổi thăm thú các danh lam thắng cảnh dọc chiều dài đất nước không chỉ giúp họ thư giãn mà còn là sợi dây gắn kết, hâm nóng tình cảm.

Dù ở bất cứ đâu, người ta cũng thấy NSƯT Đỗ Kỷ ân cần tháp tùng bà xã, từ những sự kiện giải trí đến những chuyến đi chơi xa. Hình ảnh người chồng kiên nhẫn đứng đợi vợ, nụ cười hiền hậu và cái khoác tay tình cảm họ dành cho nhau khiến không ít người trẻ phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Nhiều người lầm tưởng rằng, khi đã ở bên nhau nửa đời người, thấu hiểu từng chân tơ kẽ tóc của đối phương thì cuộc sống vợ chồng già sẽ tĩnh lặng và ít sóng gió. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm thực tế, NSND Lan Hương lại có một góc nhìn vô cùng sâu sắc về hôn nhân tuổi xế chiều.

Chị tâm sự: "Đừng tưởng rằng mọi thứ là viên mãn trọn vẹn khi ta đã lên chức ông, bà. Vợ chồng tôi từ khi về hưu, có lúc cuộc sống trở nên nhàn rỗi, mọi thứ cảm giác chậm lại, chính lúc ấy lại cần những chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu của cả hai thì mới vượt qua được".

Tuổi già kéo theo những thay đổi về tâm sinh lý, cộng với việc quỹ thời gian trống trải dễ sinh ra những bức bối không tên. Nữ nghệ sĩ cho rằng đây chính là giai đoạn thử thách mới của hôn nhân, giải thích vì sao có những cặp vợ chồng sống chung mấy chục năm nhưng đến khi nghỉ hưu lại đường ai nấy đi. Để vượt qua khúc quanh tâm lý ấy, vợ chồng NSND Lan Hương - Đỗ Kỷ chọn cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Làm bất cứ việc gì trong nhà, họ cũng nghĩ đến cảm nhận của người kia đầu tiên. Sự nhường nhịn và tinh thần "cho đi nhiều hơn sẽ nhận lại nhiều hơn" đã giúp họ dung hòa mọi khác biệt.

"Hạnh phúc như một cây nhỏ mà hàng ngày chúng ta phải tưới tắm. Không phải một người mà cần cả hai người chung tay tưới, cây mới phát triển tốt" - NSND Lan Hương chia sẻ.

Gia đình có 4 thế hệ sống chung

Xuất hiện với vai trò là giám khảo trong cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí toàn quốc 2026, NSND Lan Hương chia sẻ với PV VietNamNet tầm quan trọng của tiếng Việt và giá trị cốt lõi mà cuộc thi mang lại.

Nữ nghệ sĩ chỉ ra một thực tế trong công tác đào tạo diễn viên hiện nay, đó là yêu cầu tiên quyết về đài từ. Trước khi vươn tới những kỹ thuật cao siêu để "nói hay, nói tốt", người nghệ sĩ bắt buộc phải "nói đúng". Việc các thí sinh nhí, thầy cô và phụ huynh cùng nhau trân trọng vẻ đẹp của ngôn ngữ, khát khao truyền tải văn hóa Việt, theo chị không hề là những điều sáo rỗng.

NSND Lan Hương và MC Thanh Mai tại buổi gặp gỡ báo chí vòng sơ khảo cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí toàn quốc 2026.

"Nghe có vẻ xa xôi nhưng đây chính là những viên gạch đầu tiên, đóng góp vô cùng thiết thực vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật Việt Nam nói chung", NSND Lan Hương khẳng định.

Nữ nghệ sĩ bật mí tổ ấm "tứ đại đồng đường" với mẹ, 2 người con trai và 3 cháu nội nhưng không hề mâu thuẫn hay có khoảng cách giữa các thế hệ. Chị cho biết dù trực tiếp tham gia giảng dạy nghệ thuật biểu diễn nhưng các cháu gái ở nhà vẫn còn khá nhút nhát, mới chỉ dừng lại ở việc học đàn và "quan sát" chứ chưa dám lên sân khấu.

Tuy luôn tôn trọng sự phát triển tự nhiên của con trẻ, NSND Lan Hương đặc biệt khắt khe và chú trọng trong việc định hướng ngôn ngữ. Để minh chứng cho điều này, chị kể lại một kỷ niệm "cười ra nước mắt" trong hành trình uốn nắn phát âm cho cậu con trai từ thuở lên ba.

Khi cậu bé nũng nịu đòi NSND Lan Hương đưa lên phòng ngủ ở tầng 3 nhưng lại nói: "Mẹ ơi, mẹ cóng con lên tầng 3", chị đã kiên quyết từ chối cho tới khi nào con nói được chữ 'cõng' thì NSND Lan Hương mới làm.

Đứng trước sự cứng rắn của mẹ, sau một hồi mệt mỏi dưới chân cầu thang, cậu bé đã lém lỉnh tìm cách "biến báo" từ ngữ: "Mẹ ơi, đưa con lên gác!". Nghệ sĩ bảo, kể như vậy để thấy rằng, ngôn ngữ của trẻ cần được rèn giũa nghiêm túc nhưng cũng đầy linh hoạt ngay từ trong chính môi trường gia đình.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hòa khí gia đình, NSND Lan Hương bộc bạch: "Không bao giờ có dằn dỗi hay chiến tranh lạnh giữa các thành viên trong gia đình. Các con tôi đã lớn và cũng hiểu rằng đó là những năng lượng xấu cần loại bỏ. Nếu có vấn đề gì thì cả nhà ngồi lại và giải quyết ngay tại thời điểm đó".

Chính sự thẳng thắn, cởi mở và nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn triệt để, không để bụng đã giúp gia đình nghệ sĩ xóa nhòa khoảng cách thế hệ. Giữa các thành viên luôn có sự tôn trọng lẫn nhau. NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ không lấy quyền làm cha mẹ, ông bà để áp đặt mà luôn lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với con cháu. Nhờ vậy, ngôi nhà nhỏ theo lời nữ nghệ sĩ thì dù bé nhỏ chỉ 29m2 nhưng luôn là bến đỗ bình yên, nơi 4 thế hệ cùng quây quần, chia ngọt sẻ bùi.

NSND Lan Hương trong "Sống chung với mẹ chồng" (Nguồn: VTV)