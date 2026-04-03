Ngày 3/4, tại Hà Nội, cuộc thi Miss Galaxy Vietnam 2026 (Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026) chính thức được công bố, mở ra hành trình tìm kiếm những đại diện tiêu biểu cho thế hệ phụ nữ Việt Nam trong thời đại công nghệ.

Ban tổ chức tại buổi họp báo.

Với chủ đề Women of The Future - Phụ nữ kiến tạo tương lai, cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh nhan sắc mà hướng tới xây dựng một chuẩn mực mới về vẻ đẹp, nơi hội tụ của tri thức, bản lĩnh, khả năng thích ứng và tư duy toàn cầu.

Bà Đàm Hương Thủy - Trưởng Ban tổ chức cho biết, Miss Galaxy Vietnam 2026 được xây dựng như một sân chơi kết hợp giữa sắc đẹp và công nghệ, đồng thời tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, lĩnh vực công nghệ và nguồn tri thức trẻ.

Không chỉ dừng lại ở các phần thi trình diễn, thí sinh tham gia sẽ được tiếp cận với chuỗi hoạt động thực tiễn như trải nghiệm ứng dụng công nghệ trong đời sống, tham gia các thử thách liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), tư duy số và kỹ năng truyền thông số. Thông qua đó, cuộc thi hướng tới việc nâng cao năng lực số cho thí sinh, đồng thời lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động.

"Chúng tôi không tìm kiếm những cô gái chỉ đẹp mà tìm kiếm những người có khả năng thích ứng, làm chủ công nghệ và dám kiến tạo giá trị mới cho xã hội. Cuộc thi hướng tới một thế hệ phụ nữ vừa có tri thức, vừa có tư duy công nghệ và tinh thần dấn thân", bà Thủy nhấn mạnh.

Chia sẻ tại họp báo, NSND Lan Hương - Trưởng Ban giám khảo cho rằng điểm khác biệt của cuộc thi nằm ở sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và yếu tố hiện đại.

Theo NSND Lan Hương, thí sinh của thời đại mới không chỉ cần nhan sắc mà còn phải có trách nhiệm với xã hội, từ gia đình, cộng đồng đến khả năng lan tỏa giá trị ra phạm vi rộng hơn. Kỹ năng công nghệ và ngoại ngữ vì thế trở thành những yếu tố không thể thiếu.

"Tôi nhận ra rằng ở bất cứ đâu, từ thành phố đến vùng sâu, vùng xa, mỗi người đều có thể kết nối qua smartphone. Điều đó cho thấy sức lan tỏa của công nghệ là rất lớn. Vì vậy, những đại diện của cuộc thi hoàn toàn có thể mang giá trị tích cực đến từng gia đình, từng cộng đồng", NSND Lan Hương chia sẻ.

Theo nữ nghệ sĩ, danh hiệu hoa hậu không phải là đích đến mà là khởi đầu của một hành trình học hỏi không ngừng. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, nếu không cập nhật, mỗi người đều có thể tụt lại phía sau.

Tuy nhiên, NSND Lan Hương cũng lưu ý, người trẻ khi tiếp cận công nghệ cần giữ được bản lĩnh, tránh chạy theo xu hướng một cách thiếu chọn lọc.

NSND Lan Hương.

Ở góc nhìn khác, nhà sử học Dương Trung Quốc - thành viên Ban giám khảo cho rằng, yếu tố công nghệ trong cuộc thi không nhằm tìm ra người giỏi kỹ thuật nhất mà là để hoàn thiện hình mẫu phụ nữ trong bối cảnh mới.

Theo ông, nếu như trước đây ngoại ngữ từng là lợi thế, thì hiện nay kỹ năng công nghệ cũng trở thành một năng lực thiết yếu. Việc thiếu những kỹ năng cơ bản có thể khiến một cá nhân gặp nhiều khó khăn trong đời sống hiện đại.

"Đây là một hướng đi mới có thể còn nhiều thử thách, nhưng điều quan trọng là tạo ra sự thay đổi. Những gì hôm nay còn mới mẻ, sau này có thể trở thành điều bình thường trong các cuộc thi sắc đẹp", ông nói.

Một trong những điểm đáng chú ý của Miss Galaxy Vietnam 2026 là cách tiếp cận mới đối với tiêu chí nhân trắc học. Bác sĩ Hoàng Văn Hồng - thành viên Ban giám khảo khẳng định các chỉ số như số đo 3 vòng hay chiều cao vẫn được xem xét, nhưng không còn là yếu tố quyết định.

Thay vào đó, cuộc thi đề cao sự hài hòa tổng thể, sức khỏe và năng lượng của thí sinh, những yếu tố phản ánh khả năng đảm đương vai trò của một hoa hậu trong bối cảnh mới: "Những thí sinh có trí tuệ, bản lĩnh, khả năng làm chủ công nghệ và phong thái tự tin vẫn có thể tỏa sáng, ngay cả khi không đạt chuẩn hình thể truyền thống".

Liên quan đến vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ, ban giám khảo cho biết không phản đối nếu việc can thiệp nhằm cải thiện ngoại hình theo hướng tích cực. Tuy nhiên, tiêu chí quan trọng vẫn là giữ được vẻ đẹp tự nhiên và bản sắc cá nhân.

Những can thiệp nhẹ nhàng, tinh tế giúp gương mặt hài hòa hơn được chấp nhận. Ngược lại, các trường hợp thay đổi quá mức, làm mất đi sự tự nhiên và biểu cảm sẽ khó nhận được đánh giá cao.

Theo các giám khảo, làm đẹp là nhu cầu chính đáng nhưng điều quan trọng là phải giữ được giá trị gốc - yếu tố tạo nên cá tính và sức hút riêng của mỗi thí sinh.

Thí sinh tham dự cuộc thi cần đáp ứng các điều kiện cơ bản như: nữ công dân Việt Nam, độ tuổi từ 18-32, chiều cao từ 1,6m trở lên, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, chưa kết hôn, chưa sinh con.

Bên cạnh đó, cuộc thi đặc biệt khuyến khích những thí sinh có nền tảng về công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng số hoặc tư duy đổi mới sáng tạo.