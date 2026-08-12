Cây nha đam Nha đam, hay còn gọi là Lô Hội, là loại cây mọng nước rất ưa nắng. Cây không chỉ có giá trị thẩm mỹ với những lá xanh mướt, mọng nước mà còn nổi tiếng với nhiều công dụng y học và làm đẹp. Cây chịu nắng tốt và không cần tưới nước thường xuyên. Nha đam được cho là mang lại năng lượng tích cực, giúp thanh lọc không khí và thu hút vượng khí. Với khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, cây còn tượng trưng cho sức sống dồi dào, sự bền bỉ và may mắn. Khi được đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên ổn định, lá nha đam thường dày hơn, xanh hơn và phát triển cân đối.

Cây xương rồng Đây là nhóm cây hoàn hảo cho những cửa sổ nhận được ánh nắng trực tiếp và gay gắt nhất. Với hình dáng đa dạng, độc đáo và khả năng tích trữ nước tuyệt vời, xương rồng mang đến vẻ đẹp hoang dã nhưng không kém phần tinh tế. Cây cực kỳ chịu nắng, chịu hạn và không cần chăm sóc cầu kỳ. Chúng là lựa chọn lý tưởng cho những người bận rộn. Mặc dù có gai, xương rồng vẫn được nhiều người tin rằng có khả năng bảo vệ, xua đuổi tà khí và mang lại sự kiên cường, bền bỉ cho gia chủ. Cây xương rồng để cửa sổ giúp cây nhận đủ ánh sáng cần thiết.

Cây ngũ gia bì Ngũ gia bì là loại cây thân gỗ nhỏ, lá xòe rộng như bàn tay, mang vẻ đẹp sang trọng và thanh lịch. Cây có khả năng chịu nắng tốt, thích nghi với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Cây có khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ khói thuốc lá và các chất độc hại. Ngũ gia bì được xem là biểu tượng của sự ổn định, tài lộc và may mắn. Tên gọi “Ngũ Gia Bì” còn gợi liên tưởng đến “ngũ hành tương sinh”, giúp cân bằng năng lượng trong nhà. Cây còn có tác dụng giữ tiền, mang lại sự thịnh vượng cho gia chủ. Cây ngũ gia bì rất được yêu thích dùng làm cây cảnh trong nhà.