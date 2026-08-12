Cây nha đam
Nha đam, hay còn gọi là Lô Hội, là loại cây mọng nước rất ưa nắng. Cây không chỉ có giá trị thẩm mỹ với những lá xanh mướt, mọng nước mà còn nổi tiếng với nhiều công dụng y học và làm đẹp. Cây chịu nắng tốt và không cần tưới nước thường xuyên.
Nha đam được cho là mang lại năng lượng tích cực, giúp thanh lọc không khí và thu hút vượng khí. Với khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, cây còn tượng trưng cho sức sống dồi dào, sự bền bỉ và may mắn.
Cây xương rồng
Đây là nhóm cây hoàn hảo cho những cửa sổ nhận được ánh nắng trực tiếp và gay gắt nhất. Với hình dáng đa dạng, độc đáo và khả năng tích trữ nước tuyệt vời, xương rồng mang đến vẻ đẹp hoang dã nhưng không kém phần tinh tế.
Cây cực kỳ chịu nắng, chịu hạn và không cần chăm sóc cầu kỳ. Chúng là lựa chọn lý tưởng cho những người bận rộn.
Mặc dù có gai, xương rồng vẫn được nhiều người tin rằng có khả năng bảo vệ, xua đuổi tà khí và mang lại sự kiên cường, bền bỉ cho gia chủ.
Cây ngũ gia bì
Ngũ gia bì là loại cây thân gỗ nhỏ, lá xòe rộng như bàn tay, mang vẻ đẹp sang trọng và thanh lịch. Cây có khả năng chịu nắng tốt, thích nghi với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Cây có khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ khói thuốc lá và các chất độc hại.
Ngũ gia bì được xem là biểu tượng của sự ổn định, tài lộc và may mắn. Tên gọi “Ngũ Gia Bì” còn gợi liên tưởng đến “ngũ hành tương sinh”, giúp cân bằng năng lượng trong nhà. Cây còn có tác dụng giữ tiền, mang lại sự thịnh vượng cho gia chủ.
Cây lan chi (Cây dây nhện)
Lan chi là loại cây thân thảo với những chiếc lá dài, mảnh, thường có viền trắng hoặc vàng. Cây dễ trồng, dễ chăm sóc và có khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện ánh sáng, bao gồm cả ánh sáng mạnh.
Lan chi tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở và sức sống dồi dào. Cây mang lại năng lượng tích cực, giúp hóa giải sát khí và thu hút may mắn, bình an cho gia đình. Dáng cây mềm mại, uyển chuyển còn tạo cảm giác thư thái, dễ chịu.