Dưới đây là một số tình huống đáng chú ý được ghi nhận trong thời gian qua:

Xe ben chở nặng gặp nạn khi lên dốc

Tình huống "cười ra nước mắt" được camera an ninh ghi lại vào chiều ngày 31/10 tại Quảng Ninh. Theo đó, chiếc xe ben chở gạch khi lên một đoạn dốc cao đã bị mất đà và trôi ngược xuống.

Có vẻ như chở quá nặng, khi tài xế cố ga mạnh để lên dốc đã bị "bềnh càng" khiến gần như toàn bộ số gạch bị rơi xuống đường. May mắn không có va chạm hay thiệt hại đáng kể nào sau tình huống này.

Xe con vượt ẩu ở khúc cua, dồn xe container lật nghiêng

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 31/10 trên Quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang và được camera hành trình trên ô tô con đi cùng chiều ghi lại.

Trong điều kiện trời mưa đường trơn, tài xế xe con hiệu Hyundai Tucson đã nóng vội muốn vượt xe tải phía trước, chạy lấn sang làn ngược chiều ở đúng khúc cua, dẫn tới va chạm nghiêm trọng với xe container. Dù không xảy ra thiệt hại về người, nhưng cả hai chiếc xe bị lật nghiêng bên đường, chiếc Hyundai Tucson màu đen hư hỏng khá nặng.

Xe bán tải suýt bị kẹp trên đèo khi vượt ẩu

Tình huống xảy ra vào khoảng gần 2 giờ sáng ngày 31/10 tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng). Tại khúc cua gắt trên đèo, chiếc bán tải lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt qua xe có gắn camera hành trình.

Lúc này từ góc khuất ở hướng ngược chiều, chiếc xe khách bất ngờ xuất hiện khiến lái xe bán tải vội đánh lái tạt qua đầu xe cùng chiều để vượt tiếp. May mắn tài xế xe có gắn camera hành trình đi chậm khi tới khúc cua nên tránh được một tai nạn.

Phóng nhanh lúc vào cua, chiếc VinFast VF3 lộn nhào khi gặp xe ben

Tình huống xảy ra vào ngày 21/10 trên quốc lộ 6, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La. Hình ảnh do camera giám sát ghi lại cho thấy cả hai tài xế đều bất cẩn khi không giảm tốc độ để quan sát khi vào cua.

Tài xế chiếc VinFast VF 3 có lẽ thiếu kinh nghiệm, nên giật mình đánh lái gấp khi thấy xe ben ở hướng đối diện, dẫn đến pha đâm vào lề đường và lộn nhào khiến 2 người ngồi trên xe bị thương.

Tài xế mở cửa thiếu quan sát, ô tô con bị gãy gập cửa

Vụ va chạm xảy ra vào hôm 25/10 tại Mỹ Tho (Đồng Tháp) và được camera an ninh của gia đình phía đối diện ghi lại. Theo đó, tại đoạn đường hẹp, chiếc xe con hiệu Chevrolet Aveo đỗ bên lề.

Đúng lúc có một chiếc VinFast VF 3 đi qua khá sát, cửa bên lái của xe Aveo bật mở. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe con đang di chuyển chao đảo, cửa xe đỗ gãy gập.

