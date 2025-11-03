Tình huống va chạm xảy ra vào ngày 30/10 tại thành phố Lô Châu (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), được ghi lại từ camera hành trình của ô tô đi phía sau.

Theo đoạn video, chiếc xe màu trắng đang đi ở làn số 2 cố gắng vượt hai xe cùng lúc bằng cách chen vào giữa, nhưng lại va vào đầu bên phụ của xe con màu đỏ.

Hậu quả khiến chiếc xe này mất lái, loạng choạng đâm vào dải phân cách giữa đường rồi tiếp tục lao vào xe tải đang đi song song, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn trên đường.

Đáng nói, "thủ phạm" gây ra vụ tai nạn là chiếc sedan màu trắng đã bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.

(Theo Newsflare)

