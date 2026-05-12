Ngày 12/5, trang Facebook của Công an thành phố Hà Nội đăng tải thông tin tìm kiếm cháu Ly sau khi tiếp nhận trình báo từ gia đình.

Trao đổi với PV VietNamNet, chị Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1989, trú phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết khoảng 9h30 ngày 8/5, con gái rời khỏi nhà rồi mất liên lạc. Nhiều ngày qua, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có tung tích của cháu.

“Gia đình tôi rất lo cho sự an toàn của con”, người mẹ nghẹn ngào nói.

Theo chị Trang, cháu Ly đang học lớp 7 nhưng đã nghỉ học nửa năm nay để điều trị bệnh liên quan đến não. Trước đó, cháu là học sinh ngoan, học giỏi. Tuy nhiên, bệnh tật khiến tâm lý của cháu bị ảnh hưởng.

“Trong quá trình điều trị, tâm lý cháu không ổn định nên xảy ra sự việc. Gia đình vẫn thường xuyên đưa cháu đi bệnh viện chữa trị. Giờ chỉ mong con bình an trở về”, chị Trang chia sẻ.

Gia đình cho biết, ai nhìn thấy hoặc có thông tin về cháu Lê Khánh Ly xin liên hệ bố: 0975.233.565 hoặc mẹ: 0979.608.828.