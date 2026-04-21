Ngày 21/4, trang Facebook Công an TP Hà Nội phát đi thông báo về việc tiếp nhận trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Nhường (SN 1998, trú tại thôn Hội Triều, xã Hòa Phú, Hà Nội). Theo đó, chị Nhường rời khỏi nhà từ ngày 15/4 đến nay chưa trở về.

Trao đổi với PV VietNamNet, chị Nguyễn Thị Nương (SN 1996, chị gái của Nhường) cho biết, trước khi mất liên lạc, Nhường làm việc tại Hà Nội. Sau đó, chị Nhường nghỉ việc và đến khu vực Đồng Văn (tỉnh Ninh Bình) để tìm việc làm mới.

“Gia đình kiểm tra camera xác nhận em tôi có mặt tại khu vực Đồng Văn vào ngày 15/4. Từ đó đến nay, em hoàn toàn mất liên lạc. Khi biết thông tin, tôi đã đến đây tìm kiếm nhưng không có manh mối”, chị Nương chia sẻ.

Theo người thân, chị Nhường đã lập gia đình nhưng chưa có con. Việc chị đột ngột mất liên lạc trong nhiều ngày khiến người thân lo lắng. Gia đình mong ai nhìn thấy hoặc có thông tin liên quan đến chị Nguyễn Thị Nhường, có thể liên hệ theo số điện thoại: 0364.976.151.