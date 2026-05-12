Theo phản ánh của cư dân tại tòa CT8A – Chung cư Đại Thanh, xã Đại Thanh (TP Hà Nội), ngày 10/5, Ban quản trị (BQT) CT8 nhận được phản ánh về việc một cư dân ở căn hộ 22XX thường xuyên dắt chó di chuyển trong khu vực thang máy và hành lang nhưng không đeo rọ mõm.

Khu vực chung cư xảy ra vụ việc.

Chia sẻ với phóng viên, chị Đinh Thị Châu Q. (SN 1985), cư dân tòa nhà, cho biết bà đã nhiều lần bắt gặp người đàn ông này dắt chó vào thang máy chung cư.

“Con chó khá to nên người già, trẻ nhỏ nhìn thấy đều rất sợ, phải né sang một bên. Tôi có nhắc nhở việc đeo rọ mõm nhưng người này tỏ thái độ hung hăng nên sau đó không dám góp ý nữa”, chị Q. nói.

Một cư dân khác là anh Đ.V.T. cũng cho biết, nhiều người trong tòa nhà lo lắng mỗi khi gặp người đàn ông này dắt chó ra vào khu vực chung.

Khu vực thang máy và hình ảnh người đàn ông dắt chó không rọ mõm.

“Con chó rất to, trông dữ nên ai cũng sợ. Có lần cư dân góp ý thì người này còn tỏ thái độ thách thức. Mọi người giờ chỉ biết né tránh”, anh T. chia sẻ.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Đ.T.H., đại diện BQT CT8 Đại Thanh, cho biết ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, BQT đã kiểm tra, trích xuất camera an ninh và xác định nội dung phản ánh là có cơ sở.

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy một người đàn ông mặc áo trắng dắt chó giống becgie màu đen vào thang máy mà không đeo rọ mõm. Trong thang máy lúc đó có hai trẻ nhỏ đứng nép vào góc với vẻ mặt sợ hãi.

Để đảm bảo an toàn cho cư dân, tổ công tác gồm thành viên BQT, lực lượng an ninh và đại diện tổ dân cư đã trực tiếp lên làm việc, nhắc nhở chủ vật nuôi tuân thủ quy định của chung cư.

Theo bà H., ban đầu, người này cho rằng đã đeo rọ mõm cho chó. Tuy nhiên, khi BQT đưa ra hình ảnh camera làm bằng chứng, chủ căn hộ không hợp tác mà còn liên tục lăng mạ, chống đối.

“Đỉnh điểm, người này bất ngờ lao vào hành hung anh Bùi Văn Tuân – thành viên BQT đang làm nhiệm vụ, bà H. cho biết.

Anh Bùi Văn Tuân - người bị hành hung. Ảnh: Người dân cung cấp

Đại diện BQT cho biết chung cư đã có nội quy rõ ràng về việc nuôi thú cưng: chỉ cho phép nuôi chó cảnh kích thước nhỏ; vật nuôi khi di chuyển ở khu vực chung bắt buộc phải đeo rọ mõm và chủ nuôi phải tự dọn vệ sinh nếu vật nuôi phóng uế.

Hiện BQT CT8 Đại Thanh đã tổng hợp hồ sơ, hình ảnh từ camera, lời khai nhân chứng cùng các tài liệu liên quan để gửi đơn trình báo tới Công an xã Đại Thanh. Lãnh đạo Công an xã Đại Thanh xác nhận vụ việc và cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn tố giác từ cư dân, đang tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.