Ngày 26/4, Công an phường Bình Hòa (TPHCM) cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của một gia đình về việc con mình bị mất liên lạc nhiều ngày qua. Công an phường đang phối hợp với các đơn vị xác minh, tìm người mất liên lạc.

Nam sinh mất liên lạc với gia đình nhiều ngày sau khi xin đi chơi với bạn. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo trình báo của ông B.T.T. (45 tuổi, quê Bến Tre, ngụ TPHCM), con trai ông là Bùi Trác Trung (20 tuổi, sinh viên năm 2 của một trường đại học tại TPHCM) đã bị mất liên lạc hơn một tuần qua.

Cụ thể, tối 18/4, sau khi ăn cơm tối xong, Trung xin phép bố mẹ ra ngoài uống nước với bạn. Đến khoảng 21h cùng ngày, thấy Trung chưa về, gia đình gọi điện thoại nhiều lần nhưng không ai nghe máy dù điện thoại vẫn đổ chuông.

Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, điện thoại của mẹ Trung nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung: "con Trung nè mẹ, máy con hết tiền, con đang tâm sự với bạn, chắc đêm nay con ngủ ở nhà bạn, ba mẹ ngủ sớm đi đừng chờ con nhen, con bình thường".

Lúc này, mẹ Trung nhắn tin yêu cầu Trung về nhà thì không ai phản hồi, gọi vào số điện thoại này cũng bất thành.

Từ lúc nhận được tin nhắn nói trên, gia đình không thể liên lạc được với Trung. Nhận thấy có điều bất thường, gia đình ông T. đã đến cơ quan công an trình báo.

Nội dung tin nhắn từ số điện thoại lạ báo tin nam sinh không về nhà. Ảnh: P.H.

Cũng theo gia đình ông T., trước khi bị mất liên lạc, Trung không có biểu hiện bất thường, mọi sinh hoạt và tâm lý vẫn ổn định.

Gia đình đã nhờ người thân, bạn bè tìm kiếm khắp nơi nhưng đến nay vẫn chưa tìm được Trung. Gia đình đang rất lo lắng, mong được mọi người hỗ trợ báo tin nếu thấy Trung qua số điện thoại 0868.341.034.