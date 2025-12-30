Mỗi dịp cuối năm, người dân Nhã An (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) lại giữ phong tục “mổ lợn ăn Tết”, mời họ hàng, bạn bè quây quần trong bữa cơm sum họp, cầu mong một năm mới an lành. Năm nay, gia đình bà Trương Mỗ Yến ở trấn Bách Trượng, quận Danh Sơn tổ chức bữa tiệc đặc biệt hơn bao giờ hết, khi mổ một con lợn Tết nặng gần 200kg.

Lý do không chỉ là đón năm mới mà là gia đình muốn chào đón Trương Hỉ Niên (tên ở nhà là Hỉ Nhi), người con đã thất lạc gia đình suốt 21 năm, nay mới trở về, Nhật báo Pháp luật Tứ Xuyên đưa tin.

Sinh năm 2000, khi 4 tuổi, Trương Hỉ Niên bị bắt cóc sang thành phố Sán Đầu (tỉnh Quảng Đông). Cuối năm 2025, anh trở về Nhã An, lần đầu tiên cùng gia đình ruột thịt ăn bữa cơm đoàn viên. Cha mẹ gặp lại con trai, xúc động không nói lên lời, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Chàng trai trẻ trong vòng tay của gia đình ruột thịt sau 21 năm xa cách. Ảnh: Sichuan

Thấy Hỉ Niên ăn cay rất giỏi, họ hàng không giấu được niềm vui: “Thích ăn cay, ăn được cay, đúng là con của đất Tứ Xuyên”.

Con đường trở về nhà của Hỉ Niên được đón chào bằng tiếng pháo rộn ràng, bóng bay sặc sỡ, sự nồng nhiệt của bà con lối xóm. Đằng sau không khí nhộn nhịp ấy là 21 năm kiên trì tìm kiếm không ngừng nghỉ của lực lượng công an Nhã An.

Sáng ngày 11/12, trong buổi nhận thân, hình ảnh một cán bộ công an trong bộ cảnh phục nổi bật giữa đám đông. Đó là ông Hồ Bình, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự, công an quận Vũ Thành, người theo sát vụ việc suốt nhiều năm.

Theo ông, những bức ảnh thời thơ ấu do gia đình cung cấp đã trở thành manh mối quan trọng.

“Nếu không có những tấm ảnh này để đưa vào hệ thống dữ liệu phòng chống bắt cóc, sẽ không có ngày đoàn tụ hôm nay”, ông Hồ Bình nói.

Hình ảnh thời thơ ấu của Hỉ Niên là manh mối quan trọng để cảnh sát tìm kiếm. Ảnh: Sichuan

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, Trương Hỉ Niên là con ruột của bà Trương Mỗ Lệ. Do chị gái của bà là Trương Mỗ Yến và chồng không có con, được sự đồng thuận của hai bên gia đình, Hỉ Niên được bế sang nhà bác để nuôi dưỡng ngay từ khi chào đời.

Ngày 11/9/2004, khi mới 4 tuổi, cậu bé mất tích tại khu dân cư đường Quả Viên, thành phố Nhã An. Dù gia đình tức tốc tìm kiếm và báo công an ngay trong đêm, mọi dấu vết nhanh chóng rơi vào bế tắc.

Từ đó, một hành trình truy tìm kéo dài 21 năm chính thức bắt đầu.

Nhiều nhóm nghi vấn từng lọt vào tầm ngắm của công an, từ các đối tượng trộm cắp quanh khu vực đến những người có tiền án buôn người. Tuy nhiên, tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm, khiến manh mối liên tục đứt đoạn.

Dù vậy, công an chưa từng dừng lại việc tìm kiếm tung tích đứa trẻ. Năm 2009, thông tin ADN cha mẹ ruột của Hỉ Niên được đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Năm 2011, vụ án được Bộ Công an đưa vào diện giám sát đặc biệt. Năm 2021, khi “Chiến dịch đoàn tụ” được triển khai, vụ việc được rà soát lại toàn diện.

Tuy nhiên, Hỉ Niên vẫn chưa được tìm thấy. Năm 2024, với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại và các chuyên gia đầu ngành, công an phát thông báo truy tìm trên toàn quốc.

Từ biển dữ liệu khổng lồ, các chuyên gia khoanh vùng một thanh niên đang sinh sống tại Quảng Đông, độ tuổi, ngoại hình đều trùng khớp đáng kinh ngạc. Kết quả đối chiếu ADN xác nhận, đó chính là Trương Hỉ Niên.

Mùa đông năm 2025, cuộc chia ly kéo dài 21 năm cuối cùng cũng khép lại trong ngày đoàn viên. Gia đình chỉ lặp lại một câu duy nhất: “Chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ việc tìm con”.

Gia đình chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Hỉ Niên trong hơn hai thập kỷ. Ảnh: Sichuan

Về tương lai, cả 3 gia đình (cha mẹ ruột của Hỉ Niên, cha mẹ nuôi và người bác nuôi Hỉ Niên) thống nhất tôn trọng lựa chọn của Hỉ Niên.

Đối diện cuộc sống mới, người thanh niên ấy mong muốn được quay lại trường học, học thêm kiến thức, sống tử tế và cống hiến cho xã hội, như cách anh đã được cả 3 gia đình yêu thương và được người thân ruột thịt chờ đợi suốt hơn hai thập kỷ.