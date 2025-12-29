Rời bỏ gia đình

Cuối ngày, khi không còn vùi đầu trong công việc, anh Trịnh Văn Công (SN 1980, thôn 18, xã Xuân Tín, Thanh Hóa) bật điện thoại, máy tính trong tâm trạng chờ mong, hồi hộp.

Ít ngày trước, anh Công đăng thông tin tìm kiếm anh ruột thất lạc 27 năm trên các hội, nhóm tìm người thân trên mạng xã hội. Anh trai anh Công tên Trịnh Văn Đạo (SN 1968), rời gia đình vào năm 1995 đến nay không có tin tức.

Anh Đạo sinh ra trong gia đình có bố tên Trịnh Văn Lài, một y tá làm việc ở xóm 18, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cũ.

Anh Đạo là người con thứ 2 trong gia đình có 5 anh chị em gồm: Trịnh Thị Thao (SN 1965), Trịnh Văn Đạo (SN 1968), Trịnh Văn Định (SN 1972), Trịnh Thị Đặt (SN 1974) và Trịnh Văn Công (SN 1980).

Anh Trịnh Văn Đạo thời trẻ. Ảnh: NVCC

Năm 1985, anh Đạo nhập ngũ, đóng quân tại tỉnh Lạng Sơn. Xuất ngũ, anh trở về địa phương rồi đến tỉnh Lào Cai, Yên Bái làm ăn.

Năm 1992, anh Đạo về lại quê nhà, lập gia đình. Tuy nhiên sau khi sinh con gái đầu lòng, vợ chồng anh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Con gái lên 3 tuổi, anh và vợ ly hôn. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn, anh Đạo buồn chán gửi con cho bố mẹ nuôi dưỡng rồi đi xa làm ăn.

Ban đầu, gia đình nghĩ anh Đạo vì buồn bực chuyện tình cảm mà rời quê đến nơi khác lập nghiệp. Sau khi ổn định, anh sẽ liên lạc với gia đình hoặc trở về. Thế nhưng anh đi biền biệt, không có tin tức khiến gia đình mong nhớ, lo lắng, đi tìm.

Anh Công kể: "Chúng tôi lên Yên Bái, Lạng Sơn, Lào Cai tìm anh. Năm 1998, gia đình dò hỏi được anh Đạo từng ở trọ tại nhà bà Trương Thị Thanh (thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cũ).

Anh sống với chị Thanh như vợ chồng và có với nhau một cô con gái. Thế nhưng khi gia đình tôi tìm đến nơi thì anh đã rời đi, không còn liên hệ với chị Thanh và con gái”.

Từ đó đến nay, gia đình tôi vẫn giữ liên lạc với chị Thanh. Dù vậy, chị và con cũng không nhận được tin tức gì từ anh. Kể từ năm 1998 đến nay, gia đình chúng tôi không có tin tức gì về anh Đạo”.

Anh Công chia sẻ, trước khi bỏ quê nhà Thanh Hóa ra đi, anh Đạo có sức khỏe tốt. Sau khi ly hôn, anh buồn chán nên thường xuyên tìm quên trong men rượu.

Dù vậy, tại thôn Hồng Bàng (xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cũ), anh Đạo được người dân địa phương đánh giá thân thiện, không mất lòng ai.

Do đó, cũng như bà Thanh, người dân địa phương không ai hiểu vì sao anh Đạo bỏ đi, không trở lại cũng không liên lạc với gia đình.

Chờ con đến khi nhắm mắt

Từ ngày con trai rời bỏ gia đình, không trở về cũng không liên lạc, cụ Trịnh Văn Lài và Trần Thị Hảo (bố mẹ mẹ anh Đạo) sống trong buồn thương. Không lúc nào hai cụ không nhắc đến tên người con trai mất tích.

Những dịp lễ, Tết, hai cụ càng nhớ thương, mong tin con. Hai cụ luôn thấy những dịp này không trọn vẹn khi thiếu vắng anh Đạo.

Anh Công tâm sự: “Mẹ tôi lúc nào cũng chờ đợi, mong nhận được tin tức từ anh Đạo. Mẹ luôn tin anh sẽ liên lạc, sẽ trở về. Bà giữ niềm tin ấy, chờ anh về cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Ngày bố mẹ tôi nhắm mắt, ông bà vẫn nhắc đến anh. Bố mẹ trăng trối, mong muốn tôi tìm anh về để anh em đoàn tụ. Nay bố mẹ qua đời, anh Định đã mất, các chị có tuổi, tôi càng khát khao tìm được anh.

Nếu may mắn anh còn khỏe mạnh, gia đình sẽ đến đoàn tụ. Nếu không may, anh đã mất, gia đình cũng mong biết được anh đang nằm ở đâu để đến thăm hoặc 'đưa' anh về”.

Những năm qua, anh Công nhiều lần đến các tỉnh Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai để tìm kiếm thông tin về anh trai. Dù vậy, suốt 27 năm qua, anh vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào.

Anh Đạo rời đi và mất liên lạc hoàn toàn với gia đình từ năm 1995 đến nay. Ảnh: NVCC

Theo anh Công, thời điểm rời khỏi gia đình, anh Đạo có ngoại hình ưa nhìn. Anh có nước da trắng, cao khoảng 1m68, môi hơi dày.

Do anh Đạo có thời gian đi bộ đội nên anh Công và anh trai không có nhiều kỷ niệm với nhau.

Điều anh Công nhớ nhất là mỗi khi anh Đạo về phép thì dù đêm hay ngày, anh đều đánh thức mình để trò chuyện. Những lần như vậy, anh Công thường mượn trang phục người lính của anh trai mặc rồi đi khắp xóm.

Anh cũng cho biết trước kia, anh Đạo sống cùng bố mẹ trong căn nhà gỗ 5 gian. Năm 1989, cụ Lài làm thêm ngôi nhà gỗ cho anh Đạo ra ở riêng khi anh lập gia đình.

Căn nhà này và căn nhà của bố mẹ anh đấu lưng vào nhau, đều dựng bằng gỗ xoan theo kiến trúc nhà gỗ dân gian.

Thông qua báo chí và mạng xã hội, anh Công nhắn gửi đến người anh đang mất tích của mình: “Anh đã xa gia đình 27 năm. Bố mẹ luôn thương nhớ, chờ đợi anh cho đến ngày nhắm mắt. Anh Định cũng mất rồi.

Em và các chị, các cháu lúc nào cũng mong nhớ và nỗ lực tìm anh. Nếu anh biết tin hãy liên lạc để gia đình ta đoàn tụ. Nếu anh gặp khó khăn, em và các cháu sẽ đến tận nơi đón anh về”.

Độc giả có tin tức về anh Trịnh Văn Đạo (SN 1968) vui lòng để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với gia đình anh Trịnh Văn Công qua số điện thoại: 0963 428 379.