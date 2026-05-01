MS 2026.111

Biến cố liên tiếp ập đến

Nhìn vết lõm sâu ở trán của con trai cả Nguyễn Hồng Anh (SN 2008), chị Nguyễn Thị Vân (SN 1986) không cầm nổi nước mắt. Tai họa liên tiếp ập đến khiến gia đình chị giờ đây đang phải đối mặt với hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi Hồng Anh gặp tai nạn, còn 2 người con khác mắc bệnh hiểm nghèo, cần tiền thuốc men hàng tháng.

Nguyễn Hồng Anh bị tai nạn giao thông đa chấn thương nặng

Gia đình chị Vân thuộc diện cận nghèo tại thôn Nghĩa Xuyên, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Chồng chị, anh Nguyễn Hồng Nhiên (SN 1982), làm lao động tự do nên thu nhập bấp bênh. Chị Vân làm công nhân tại khu công nghiệp gần nhà.

Thu nhập ít ỏi của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống qua ngày. Khó khăn bắt đầu ập đến từ khi chị sinh con thứ hai là Nguyễn Phúc Lâm vào năm 2010. Ngay từ khi mới chào đời, Lâm được chẩn đoán mắc chứng u máu. Từ đó, vợ chồng chị liên tục đưa con đi bệnh viện điều trị.

Đến năm 2019, con trai út Nguyễn Hùng Lượng (SN 2016) mắc viêm màng não. Gánh nặng càng chồng chất khi mỗi tháng gia đình phải chi khoảng 5 triệu đồng tiền thuốc cho các con, số tiền quá lớn đối với một gia đình vốn đã khó khăn.

Bi kịch chưa dừng lại khi bất trắc tiếp tục xảy đến với Hồng Anh, niềm hy vọng của cả gia đình.

Khoảng 21h ngày 12/4, Hồng Anh không may bị tai nạn và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Tại đây, bác sĩ cho biết Hồng Anh bị gãy xương hàm trên bên trái, gãy đầu ngoài xương đòn trái, gãy cẳng chân trái và chấn thương sọ não. Ngay trong đêm, Hồng Anh được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội.

Chị Vân vừa chăm con, vừa lo lắng từng khoản viện phí khi kinh tế gia đình quá eo hẹp

Ngày 13/4, Hồng Anh được các bác sĩ phẫu thuật vùng vai và chân; đến ngày 16/4, em tiếp tục trải qua ca mổ ở vùng mặt. Riêng chấn thương sọ não hiện được điều trị bằng thuốc. Dù đã tỉnh lại và tỉnh táo, phần trán của Hồng Anh vẫn bị lõm sâu.

Mẹ nghèo vừa chăm con vừa lo từng khoản viện phí

Theo chị Vân, tính đến nay, chi phí điều trị cho con trai chị khoảng 40 triệu đồng – toàn bộ đều là tiền vay mượn từ họ hàng. Ngoài ra, chi phí sinh hoạt và đi lại trong quá trình điều trị tại bệnh viện cũng là gánh nặng lớn.

Anh Nhiên phải nghỉ làm để chăm sóc hai con nhỏ ở nhà, khiến nguồn thu nhập vốn đã bấp bênh nay gần như không còn. Một mình chị Vân túc trực tại bệnh viện, vừa chăm con, vừa lo lắng từng khoản viện phí.

“Dù tính mạng của con đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng di chứng để lại buộc con phải điều trị trong thời gian dài, ngoài ra còn phải phục hồi chức năng, chi phí sẽ rất tốn kém. Vợ chồng tôi đã hết cách xoay xở, không biết phải làm sao…”, chị Vân nghẹn ngào.

Gia đình chị Nguyễn Thị Vân thuộc diện cận nghèo

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Nguyễn Hồng Anh nhập viện do tai nạn giao thông trong tình trạng đa chấn thương nặng. Quá trình điều trị và phục hồi dự kiến kéo dài.

Ông Phạm Thế Tùng, Trưởng thôn Nghĩa Xuyên (xã Yên Mỹ) xác nhận, gia đình chị Nguyễn Thị Vân nhiều năm nay thuộc diện khó khăn. Hai vợ chồng làm thuê thu nhập thấp, trong khi hai người con mắc bệnh nan y thường xuyên phải điều trị. Nay thêm con trai cả gặp tai nạn nghiêm trọng, kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. Lúc này, gia đình họ rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Hồng Anh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.111 (em Nguyễn Hồng Anh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Vân (mẹ Hồng Anh) ở thôn Nghĩa Xuyên, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0972214877.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.