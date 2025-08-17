Nguy hiểm đến rất đột ngột

Ông Đ.T.T (56 tuổi, Củ Chi, TPHCM) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Củ Chi trong tình trạng đau dữ dội vùng ngực và thượng vị.

Theo mẹ ông T., khi ở nhà, người đàn ông này than phiền cảm giác ngực nặng và nghĩ rằng do mệt mỏi nên không chú ý nhiều. Chỉ gần nửa tiếng sau, tình trạng đau tức của ông T. nhiều hơn, người thân nghĩ tới nguy cơ tim mạch nên không chần chừ, chở bệnh nhân đến bệnh viện ngay lập tức.

Khi vào viện, ông T. đã ngưng tim đột ngột, các bác sĩ đặt nội khí quản và sốc điện cấp cứu những cơn rung thất, hồi sức liên tục. Đồng thời lập tức báo động liên viện, chuyển bệnh nhân đến một bệnh viện gần đó điều trị.

Ngay khi tiếp nhận, xác định đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp biến chứng ngưng tuần hoàn hô hấp, các bác sĩ Khoa Cấp cứu và Khoa Can thiệp tim mạch tiếp tục hồi sức, kiểm tra các mạch máu nuôi tim.

Kết quả chụp mạch cho thấy, ông T. bị hẹp nhánh động mạch vành trái, động mạch vành phải tắc nghẽn gần như hoàn toàn và chứa nhiều huyết khối - nguyên nhân khiến dòng máu nuôi tim bị cắt đứt đột ngột. Với tình trạng này, người bệnh được chỉ định can thiệp đặt stent động mạch vành để tái thông dòng máu.

Trong suốt quá trình can thiệp, ông T. tiếp tục xuất hiện nhiều cơn rung thất, buộc các bác sĩ phải liên tục sốc điện, vừa hồi sức vừa nong stent để giành lại sự sống từng giây một.

Sau can thiệp, dòng máu nuôi tim đã được tái thông nhưng chảy chậm tương ứng ở độ 2, người bệnh được chuyển qua Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi điều trị trong tình trạng hôn mê sâu, tim yếu, toan hóa, nước tiểu không có, dùng thuốc nâng huyết áp liều cao.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Tấn Việt - Trưởng khoa Can thiệp tim mạch, cho biết - bệnh nhân T. có tiền sử tiểu đường, hút nhiều thuốc lá (1 bao/ngày), đây có thể là yếu tố nguy cơ chính gây nhồi máu cơ tim.

Sau can thiệp đặt stent tái thông mạch máu nuôi tim, quá trình điều trị tiếp theo khá phức tạp, kéo dài đến 12 ngày. Mỗi ngày là một trận chiến duy trì huyết áp, hỗ trợ hô hấp, chống suy đa cơ quan, kiểm soát nhiễm trùng cho người bệnh.

Ê-kíp cấp cứu đã phối hợp đa chuyên khoa, tiến hành nhiều biện pháp điều trị tích cực như vừa đặt máy tạo nhịp tạm thời, vừa lọc máu liên tục, hạ thân nhiệt và dùng thuốc vận mạch.

Bệnh nhân hồi tỉnh sau 12 ngày hôn mê. Ảnh: BVCC.

Có thời điểm, bác sĩ và gia đình tuyệt vọng, tưởng thất bại và nghĩ đến việc đưa bệnh nhân về nhà. Tuy nhiên, sau giây phút đó mọi người lại quyết tâm “còn nước còn tát” và sau 12 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân dần tỉnh trở lại.

Ông T. bắt đầu mở mắt, dần cải thiện tri giác, nhịp tim ổn định hơn, các chỉ số sinh tồn trở lại bình thường, cai được máy thở, ngưng toàn bộ thuốc vận mạch.

Sau đó, bệnh nhân chuyển xuống Khoa Can thiệp tim mạch để tiếp tục chăm sóc. Ban đầu, ông T. vẫn phải tiếp tục lọc máu ngắt quãng. Hiện tại, ông hồi phục hoàn toàn, có thể tự vận động, không cần lọc máu, phục hồi toàn bộ trí nhớ.

Ngày ra viện, cả bác sĩ và gia đình đều hân hoan bởi trong thời gian điều trị không ai hy vọng sự bình phục ngoạn mục như vậy.

Cấp cứu ngay khi đau tức ngực

Theo bác sĩ Việt, điểm quan trọng nhất của cấp cứu nhồi máu cơ tim chính là thời gian, mỗi phút chậm trễ có thể gây tổn thương cơ tim vĩnh viễn, thậm chí đe dọa tính mạng.

Gia đình ông T. đã không chủ quan với các triệu chứng, nhanh chóng đưa người bệnh đi cấp cứu. Nếu không vào viện kịp thời, cơ hội sống sót của bệnh nhân sẽ thấp hơn rất nhiều. Bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo như đau ngực, mệt mỏi, hồi hộp sẽ khiến người bệnh đối diện với nguy cơ ngừng tim đột ngột, đột tử.

Qua đó, bác sĩ Việt khuyến cáo những người có nguy cơ cao như tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc, rối loạn mỡ máu hoặc có tiền sử gia đình bị bệnh tim mạch thì cần khám sức khỏe tim mạch định kỳ và thực hiện lối sống lành mạnh.

