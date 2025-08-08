Ngày 8/8, đón con trai 19 tuổi bình phục xuất viện trở về nhà từ "cửa tử", gia đình anh T.D.H (Thái Nguyên) không thể ngờ có thể được tận hưởng niềm vui lớn lao đến thế.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra cuối tháng 6 khiến anh T.D.H, 19 tuổi, bị sốc đa chấn thương: Chấn thương sọ não, gan, hàm mặt; tổn thương phổi, tràn máu – tràn khí màng phổi hai bên; gãy nhiều xương sườn, cẳng tay và đùi phải. Bệnh nhân được chuyển tới cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Gia đình đã chủ động xin chuyển người bệnh tới một bệnh viện tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau một ngày điều trị, do tiên lượng tình trạng của anh H. quá nặng, nguy cơ tử vong rất cao, gia đình xin cho người bệnh về nhà lo hậu sự.

Tuy nhiên, khi bất ngờ thấy anh H. có cử động nhẹ ở đầu ngón tay, gia đình lập tức đưa anh trở lại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để điều trị tiếp với hy vọng mong manh.

Bác sĩ Lương Lệ Quỳnh, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, cho biết lúc này nam thanh niên đã trong tình trạng hôn mê, thở máy qua ống nội khí quản, da niêm mạc nhợt nhạt, biến dạng vùng mặt, dẫn lưu khoang màng phổi hai bên, gãy chi được cố định bằng bột. Huyết áp bệnh nhân cũng tụt thấp (70/40 mmHg), sốt cao liên tục 40–41°C, tim nhịp nhanh.

Ê-kíp trực lập tức cấp cứu tích cực bằng cách cho bệnh nhân thở máy, xét nghiệm, hội chẩn đa chuyên khoa (không chỉ định phẫu thuật cấp cứu), truyền dịch, truyền máu và chế phẩm máu, lọc máu liên tục, kháng sinh liều cao.

Sau 20 giờ lọc máu liên tục, người bệnh tăng tiết nhiều đờm lẫn máu. Nhận thấy người bệnh có nguy cơ tắc ống nội khí quản, hội chẩn lãnh đạo khoa chỉ định kết lọc máu liên tục chủ động, tiến hành mở khí quản tại giường.

Sau 10 ngày điều trị, người bệnh tiến triển tốt. Tuy nhiên, ngày 7/7, người bệnh đột ngột đau bụng hạ vị, đi ngoài ra máu, mạch nhanh, huyết áp tụt – biểu hiện sốc giảm thể tích.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) bụng phát hiện bệnh nhân bị vỡ túi giả phình động mạch manh tràng. Ngay trong đêm, các bác sĩ tiến hành hội chẩn, quyết định nút mạch cầm máu và truyền gần 2 lít máu. Các chỉ số sinh tồn cải thiện rõ rệt sau một đêm, người bệnh ổn định.

Nam thanh niên hồi phục kỳ diệu sau 18 ngày hồi sức tích cực, 96 giờ lọc máu liên tục. Ảnh: BVCC

Sau 18 ngày hồi sức tích cực với 96 giờ lọc máu liên tục và 8 lần lọc máu ngắt quãng, người bệnh tỉnh táo, chức năng hô hấp, tuần hoàn ổn định, chức năng thận cải thiện rõ rệt.

Ngày 21/7, sau hội chẩn liên khoa, người bệnh được chỉ định phẫu thuật kết hợp xương hàm mặt, hai xương cẳng tay và xương đùi.

Tuy nhiên, do tổn thương phức tạp lại kết hợp xương muộn sau thời gian dài nằm bất động, bệnh nhân H. xuất hiện thêm nhiều biến chứng. Các bác sĩ nhanh chóng điều chỉnh phác đồ.

Đến ngày 8/8, sau 40 ngày điều trị, phối hợp đa chuyên khoa, người bệnh hồi phục hoàn toàn, được xuất viện.