Từ video người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm đến cuộc gọi giả giọng người thân nhờ chuyển tiền, công nghệ AI và deepfake đang bị lợi dụng để tạo ra những màn lừa đảo tinh vi, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật - giả.

Khi hình ảnh, giọng nói cũng có thể bị làm giả

Một video có gương mặt người nổi tiếng giới thiệu sản phẩm, đoạn ghi âm giống hệt giọng người thân nhờ chuyển tiền hay hình ảnh bác sĩ, chuyên gia quảng cáo công dụng của một loại hàng hóa... đều có thể là sản phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự phát triển của AI tạo sinh và công nghệ deepfake giúp việc làm giả hình ảnh, giọng nói, video ngày càng dễ dàng. Những công cụ này mang lại nhiều tiện ích trong truyền thông, kinh doanh nhưng cũng bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đáng lo ngại, nội dung giả mạo ngày càng tinh vi, có thể khiến người xem tin rằng người xuất hiện trong video hoặc cuộc gọi là người thật.

Các đối tượng lừa đảo thường đánh vào tâm lý tin tưởng người nổi tiếng, chuyên gia hoặc người thân. Chúng cũng tạo cảm giác cấp bách bằng những lời mời chào hấp dẫn, chương trình ưu đãi sắp kết thúc hoặc yêu cầu chuyển tiền ngay để giải quyết tình huống khẩn cấp.

Cơ quan chức năng cảnh báo những cuộc gọi Deepfake, giả mạo người thân, cán bộ cơ quan quản lý nhà nước xuất hiện ngày càng nhiều. Ảnh: Trọng Đạt

Trong hoạt động quảng cáo, một số đối tượng còn lợi dụng AI để thổi phồng công dụng sản phẩm, giả mạo hình ảnh bác sĩ, chuyên gia nhằm tạo lòng tin với khách hàng.

Những lời quảng cáo như chữa khỏi bệnh, giảm cân nhanh, làm đẹp tức thì hay đầu tư chắc chắn sinh lời có thể khiến người tiêu dùng đưa ra quyết định mua hàng, chuyển tiền mà không kiểm chứng thông tin.

Các nội dung này thường xuất hiện trên mạng xã hội, livestream, nhóm trò chuyện hoặc những trang bán hàng sử dụng tài khoản giả mạo.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) từng cảnh báo nguy cơ lợi dụng AI trong quảng cáo để đánh lừa người tiêu dùng. Những hành vi đáng chú ý gồm thổi phồng công dụng sản phẩm, quảng cáo trá hình, giả mạo uy tín của chuyên gia và người nổi tiếng.

Việc sử dụng AI để sản xuất nội dung quảng cáo không đồng nghĩa doanh nghiệp được miễn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin cung cấp cho khách hàng.

Làm gì để tránh sập bẫy lừa đảo bằng AI?

Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, người tiêu dùng cần thận trọng với các quảng cáo cam kết hiệu quả tuyệt đối, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc liên tục thúc giục mua hàng, chuyển tiền.

Đặc biệt, việc yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin đăng nhập ngân hàng, truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin và tài sản.

Với video và hình ảnh, người xem có thể chú ý những biểu hiện bất thường như khẩu hình không khớp lời nói, giọng nói thiếu tự nhiên hoặc hình ảnh bị biến dạng.

Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào những dấu hiệu này để kết luận nội dung là thật hay giả. Công nghệ deepfake ngày càng tinh vi, trong khi video thật cũng có thể bị cắt ghép, chỉnh sửa hoặc sử dụng sai ngữ cảnh.

Cách phòng tránh hiệu quả hơn là kiểm chứng thông tin qua các kênh độc lập.

Chẳng hạn, khi bắt gặp quảng cáo sử dụng hình ảnh người nổi tiếng hoặc chuyên gia, người tiêu dùng nên đối chiếu thông tin trên website, tài khoản chính thức của cá nhân, tổ chức liên quan. Đồng thời, cần kiểm tra nguồn gốc sản phẩm, thông tin doanh nghiệp và các điều kiện giao dịch trước khi mua hàng.

Nếu nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ người thân yêu cầu chuyển tiền gấp, không nên vội thực hiện dù giọng nói nghe rất quen thuộc. Thay vào đó, hãy chủ động gọi lại qua số điện thoại đã biết hoặc sử dụng phương thức liên lạc khác để xác minh.

Trường hợp phát hiện quảng cáo có dấu hiệu giả mạo, người tiêu dùng cần lưu lại đường dẫn, hình ảnh, nội dung trao đổi và thông tin tài khoản liên quan để phục vụ việc phản ánh, xác minh.

Nếu đã chuyển tiền, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán để được hướng dẫn xử lý. Đồng thời, báo cáo vụ việc với nền tảng trực tuyến và cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt, không tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo, kể cả khi chúng đưa ra lý do phải nộp thêm phí để hoàn tiền, xác minh tài khoản hoặc xử lý đơn hàng.

Bên cạnh việc nâng cao cảnh giác của người tiêu dùng, các doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo, bảo đảm thông tin sản phẩm chính xác, có căn cứ và không gây nhầm lẫn.

Các nền tảng trực tuyến cần tăng cường phát hiện, xử lý tài khoản giả mạo, quảng cáo sai sự thật và những nội dung có dấu hiệu lừa đảo. Cơ quan quản lý cũng cần đẩy mạnh cảnh báo, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Trong bối cảnh AI có thể tạo ra những hình ảnh, giọng nói giống thật, việc tận mắt nhìn thấy hay trực tiếp nghe được không còn đủ để xác nhận tính xác thực của thông tin.

Vì vậy, kiểm chứng trước khi tin, xác minh trước khi chuyển tiền là nguyên tắc quan trọng giúp người tiêu dùng hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trên môi trường số.