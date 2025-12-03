Từ “tứ đại đồng đường” đến bài toán cô đơn đô thị

Theo kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được Tổng cục Thống kê (nay là Cục Thống kê, Bộ Tài chính) công bố đầu năm nay cho thấy, dân số Việt Nam tiếp tục già hóa. Cụ thể, nước ta hiện có 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên, tương đương hơn 14% dân số và dự kiến sẽ vượt mốc 20% chỉ trong vòng hơn một thập kỷ tới.

Như vậy, số lượng người già từ 60 tuổi trở lên hiện gấp 1,25 lần so với năm 2019 và tăng 4,7 triệu người (gấp 1,5 lần) so với năm 2014. Dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên tăng gần 4 triệu người và đạt gần 18 triệu người so với năm 2024.

Tháp dân số Việt Nam năm 2019 - 2024. Ảnh: Tổng cục thống kê

Đây không chỉ là những con số thống kê khô khan, mà là lời cảnh tỉnh về nhu cầu chăm sóc dài hạn cho hàng triệu người cao tuổi - những người đang sống lâu hơn, nhưng chưa chắc đã sống khỏe, sống vui. Ở các đô thị lớn, hình ảnh người già sống trong những căn nhà chật hẹp, con cháu bận rộn suốt ngày đã trở nên quen thuộc. Mô hình “tứ đại đồng đường” từng là biểu tượng của văn hóa Việt đang dần thu hẹp dưới áp lực kinh tế, không gian sống và nhịp sống hiện đại. Nhiều người cao tuổi dù sống cùng con cháu nhưng lại thiếu chăm sóc chuyên biệt và môi trường giao tiếp, dẫn đến nguy cơ trầm cảm, suy giảm nhận thức hoặc bệnh mạn tính diễn tiến nhanh hơn.

Nhiều người già cô đơn trong chính căn nhà với con cháu. Ảnh: Onsen Fuji

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã sớm nhận ra rằng môi trường sống là một phần quan trọng của chăm sóc y tế. Môi trường sống được xem như một “liệu pháp tự nhiên”, nơi ánh sáng, không khí, cây xanh và cộng đồng đóng vai trò những “bác sĩ thầm lặng” giúp người cao tuổi khỏe thể chất, ổn định tinh thần và sống tích cực mỗi ngày.

Mô hình trị liệu chăm sóc tại chỗ cho người cao tuổi đang nở rộ thời gian gần đây. Ảnh phối cảnh: Onsen Fuji

Thera Home - khi căn hộ trở thành liệu pháp

Trong bối cảnh thế giới dịch chuyển mạnh sang xu hướng “wellness living” - nơi môi trường sống được xem là một phần của chăm sóc sức khỏe, thị trường Việt Nam cũng bắt đầu xuất hiện những mô hình đô thị mới chú trọng trị liệu tự nhiên, y tế dự phòng và chăm sóc tại chỗ cho cư dân lớn tuổi. Nhiều doanh nghiệp đã nhận ra nhu cầu này trong xã hội già hóa nhanh, trong đó Onsen Fuji là một trong những đơn vị tiên phong với chuỗi dự án Lynn Times Hà Nam (tỉnh Hà Nam), Lynn Times Duyên Hải (tỉnh Hưng Yên), Wyndham Duyên Hải (Tỉnh Thái Bình). Điểm chung của ba dự án là định hướng phát triển Thera Home - dòng căn hộ trị liệu đầu tiên tại Việt Nam, nơi cư dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện từ thân - tâm - trí, kết hợp trị liệu thiên nhiên, y học hiện đại và các không gian sống an lành.

Thera Home không chỉ là nơi để ở, mà được thiết kế như hệ sinh thái trị liệu toàn diện, phù hợp với bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh. Mỗi căn hộ đều được trang bị bồn khoáng nóng tự nhiên, hệ thống lọc không khí ion âm, đèn quang trị liệu mô phỏng ánh sáng mặt trời, vật liệu hữu cơ ít phát thải, sàn kháng khuẩn và cảm biến môi trường giúp duy trì không gian trong lành, an toàn và cân bằng cho cư dân.

Điểm khác biệt lớn nhất của Thera Home nằm ở hệ thống chăm sóc y tế và điều dưỡng 24/7, được ví như “trái tim vận hành” của dự án. Đội ngũ bác sĩ - điều dưỡng - kỹ thuật viên y khoa túc trực liên tục, theo dõi chỉ số sinh học, hỗ trợ cấp cứu và chăm sóc y tế cho người cao tuổi và người bệnh mãn tính. Dữ liệu sức khỏe của cư dân được đồng bộ trên Thera Life App, cho phép quản lý giấc ngủ, huyết áp, nhịp tim, đường huyết… từ xa, mang lại sự an tâm tuyệt đối ngay cả khi sống một mình.

Không chỉ chăm sóc thể chất, Thera Home còn đầu tư vào trị liệu tinh thần với hệ thống tiện ích chuyên sâu: vườn thiền chuông gió, Sky Thera Garden - vườn trị liệu 5 giác quan, Oxy Healing Lounge, Detox Lab, phòng trị liệu âm thanh và các chương trình yoga, art therapy... Cộng đồng cư dân được khuyến khích sống lành - sống chậm - sống khỏe mỗi ngày.

Theo các chuyên gia, đây là mô hình bất động sản trị liệu tiên phong tại Việt Nam, mở ra hướng tiếp cận mới cho bài toán chăm sóc người cao tuổi và nhu cầu sống khỏe lâu dài trong đô thị hiện đại.

Môi trường sống đóng vai trò trị liệu. Ảnh phối cảnh: Onsen Fuji

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa nhanh, đòi hỏi tư duy mới về chăm sóc người cao tuổi. Điều này yêu cầu cả chính sách và thị trường bất động sản cùng tạo ra những đô thị tử tế, những mô hình nhà ở gắn với y tế dự phòng cho thấy tương lai đô thị không chỉ là những tòa nhà cao tầng, mà là cách xã hội trân trọng thế hệ đã cống hiến.

