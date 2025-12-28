Hàng điện máy tích hợp AI ngày càng giảm

Các hãng điện máy bắt đầu đưa ra thị trường nhiều sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tăng tiện ích, tạo sự mới mẻ thu hút khách hàng.

Nhiều siêu thị, trung tâm điện máy tại TPHCM xác nhận trên Báo Người Lao Động rằng sản phẩm tích hợp AI có mức tăng trưởng doanh số khá tốt. Trong khi mỗi năm, sản phẩm thông thường có xu hướng giảm 10-15% thì hàng điện máy tích hợp AI ghi nhận tăng trưởng khoảng 30%. Giá bán hàng điện máy tích hợp công nghệ hiện đại ngày càng giảm, không chênh lệch quá nhiều so với sản phẩm thông thường cùng loại, chỉ còn chênh 10-30%, nên nhiều người tiêu dùng có thể tiếp cận được.

Theo đại diện hãng điện máy Aqua, hiện nay, hầu như hãng nào cũng có dòng sản phẩm điện máy tích hợp AI nên mặt bằng giá đã được kéo xuống mức hợp lý để có thể thu hút người mua.

Giá iPhone 14 Plus rẻ bất ngờ

iPhone 14 Plus là mẫu Plus đầu tiên và cũng là mẫu Plus có giá rẻ nhất đang được phân phối chính hãng trên thị trường Việt Nam.

Theo Gia đình & Xã hội, dù không có thiết kế mỏng nhẹ hay AI thông minh như iPhone Air nhưng iPhone 14 Plus lại có bộ camera kép cao cấp và dung lượng pin lớn hấp dẫn hơn.

Không chỉ vậy, iPhone 14 Plus còn đang được bán với giá cực hấp dẫn, chỉ từ 17.390.000 đồng cho bản 128GB, rẻ hơn iPhone Air cả chục triệu đồng khiến khách Việt mê mẩn.

Giá lợn hơi áp sát 70.000 đồng/kg, thịt lợn ngoài chợ lại đua tăng

Giá lợn hơi tăng nhanh, thương lái lùng mua khắp nơi nhưng nhiều hộ chăn nuôi không dám tái đàn do dịch tả lợn châu Phi và chi phí đầu vào cao. Nguồn cung thiếu hụt đang đẩy giá lợn hơi tăng cao.

Hiện giá lợn hơi xuất chuồng tại các tỉnh miền Bắc vẫn trong xu hướng tăng mạnh lên khoảng 68.000-70.000 đồng/kg. Trong khi giá lợn hơi ở miền Trung dao động từ 63.000-69.000 đồng/kg, còn tại miền Nam ổn định ở mức 60.000-63.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn ngoài chợ Hà Nội đang tăng nhanh theo giá lợn hơi xuất chuồng. Ảnh: TA

Tiểu thương tại các chợ truyền thống ở Hà Nội thừa nhận, những ngày này sức mua với mặt hàng thịt lợn vẫn còn rất yếu, nhưng giá thì vẫn tăng thêm 5.000-15.000 đồng/kg tùy loại.

Đơn cử, tại chợ Đại Từ (Định Công, Hà Nội), chị Xuân báo giá cho khách: Thịt mông sấn, vai sấn, chân giò rút xương giá từ 140.000-150.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so với thời điểm giữa tháng 11 vừa qua.

Tương tự, giá thịt ba chỉ, nạc thăn đều tăng lên ngưỡng 160.000 đồng/kg, sườn thăn giá 180.000 đồng/kg...

Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ đạt mức cao

Số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) cho thấy, trong 9 tháng năm 2025, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ đạt 64.260 tấn, giá trị lên tới 488,6 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu nhập khẩu giảm 12,1%, nhưng giá trị lại tăng mạnh 29,8%.

Theo đó, Việt Nam là nhà cung cấp hạt tiêu lớn nhất cho Mỹ khi chiếm tới 69,3% kim ngạch nhập khẩu của quốc gia này.

Không chỉ vậy, trong 9 tháng đầu năm 2025, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ đạt mức cao nhất trong số 5 nguồn cung đứng đầu gồm Việt Nam, Indonesia, Brazil, Trung Quốc và Zimbabwe. Theo đó, giá bình quân hạt tiêu Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đạt 7.752 USD/tấn, tăng 52,1% so với cùng kỳ năm 2024 và cao hơn giá bình quân nhập khẩu chung của thị trường Mỹ (7.603 USD/tấn).

Vé máy bay Tết Dương lịch 'nhảy múa'

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 bất ngờ kéo dài thành 4 ngày khiến ngành hàng không, du lịch trở nên sôi động. Nhiều khách hàng đã nhanh chóng đặt vé để về quê hay đi du lịch khiến một số chặng ghi nhận mức giá tăng 20-50% so với ngày thường.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, trong giai đoạn 1 - 4/1/2026, giá vé khứ hồi chặng TP.HCM - Hà Nội ở mức 2,4-3,4 triệu đồng của tất cả hãng bay. Do đặc thù là chặng bay trục với 6 hãng hàng không nội địa khai thác nên chặng này vẫn còn nhiều chuyến bay với giờ bay thuận tiện, giá vé tăng nhẹ so với ngày thường.

Trong khi đó, chặng TP.HCM - Đà Nẵng lại bất ngờ tăng cao 30-50% so với ngày thường, ở mức 3,3-3,7 triệu đồng của Vietnam Airlines, Vietjet và Vietravel Airlines. Đáng chú ý, giá vé của các hãng không có sự chênh lệch khá lớn, khoảng 200.000-500.000 đồng, chủ yếu phụ thuộc vào giờ bay.

Giá cau tươi lao dốc

Bước vào cuối vụ, thương lái Trung Quốc kén hàng khiến giá cau tươi tại tỉnh Đắk Lắk “tụt dốc”. Theo Tiền Phong, nếu thời điểm đầu mùa, giá cau tươi được thương lái săn đón ở mức 40.000-50.000 đồng/kg, thì hiện nay đã "tụt dốc" xuống chỉ còn khoảng 10.000-12.000 đồng/kg.

Thậm chí, tại nhiều vựa thu mua, thương lái rất kén hàng. Họ chỉ chọn mua loại cau dài, quả đồng đều, đủ quy cách, riêng loại cau tròn quả nhỏ dù giá thấp cũng bị từ chối.

Theo các thương lái, cau tươi chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc để chế biến kẹo. Thời gian gần đây, các đầu mối phía Trung Quốc giảm nhập hàng khiến lượng cau tồn đọng trong nước tăng lên, buộc các vựa phải thắt chặt tiêu chuẩn đầu vào.