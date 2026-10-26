Peter Thiel, tỷ phú đứng thứ 28 trong bảng xếp hạng Forbes, không mấy ấn tượng với hầu hết mọi thứ mà Apple đã làm từ sau iPad.

"Theo tôi, họ chẳng làm gì mới mẻ sau thời Steve Jobs cả", Peter Thiel - đồng sáng lập PayPal kiêm nhà đầu tư công nghệ - nói về nhà sản xuất iPhone trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 9 với tác giả Walter Isaacson, cho chương trình "Builder's Podcast", được phát sóng tuần trước.

"Hóa ra, đúng vậy, điện thoại di động là một phát minh khổng lồ - không còn nhiều việc phải làm nữa", ông nói. "Sau đó chỉ là việc mở rộng quy mô, xây dựng thương hiệu và phát triển nó trong khoảng 15 năm hoặc hơn".

Steve Jobs qua đời năm 2011 vì bệnh ung thư. Ảnh: Wikimedia Commons

Thực tế, Apple đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì không đổi mới vượt ra ngoài phạm vi điện thoại di động và máy tính bảng, đặc biệt là trong thời đại trí tuệ nhân tạo, khi Siri không tiên tiến bằng các đối thủ như ChatGPT hay Anthropic.

Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007 tại một hội nghị ở San Francisco. Gần 20 năm sau, Apple đã cho ra mắt phiên bản thứ 18 trong tuần này, với một điểm khác biệt nhỏ: Chiếc này có thể gập lại.

Tuy nhiên, MacBook vẫn là lựa chọn mặc định của nhiều người đam mê AI cũng như người dùng thông thường. iPhone phổ biến khắp nơi và thiết kế đẹp mắt của AirPods tạo được tiếng vang từ khi ra mắt vào năm 2016.

Dù Thiel từng nói với Maureen Dowd của tờ The New York Times vào năm 2017 rằng kỷ nguyên của Apple đã kết thúc, giá cổ phiếu của công ty vẫn tăng trưởng đều đặn kể từ đó.

Thiel không hoàn toàn chê bai Apple. Ông gọi đó là "một cổ phiếu giá trị thuần túy, được quản lý tốt", nhưng bày tỏ sự tiếc nuối về điều mà ông mô tả là sự mất đi tầm nhìn sau sự ra đi của Jobs.

"Tôi vẫn cho rằng Elon hoặc Steve Jobs có ích cho xã hội hơn Tim Cook rất nhiều", ông nói.

(Theo Insider)