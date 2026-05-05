134/135 xã, phường được xếp loại xuất sắc

Nhóm địa phương dẫn đầu gồm: phường Hoài Nhơn Đông (97,92 điểm), phường Hoài Nhơn (97,91 điểm), xã Vĩnh Sơn (97,90 điểm), xã An Hòa (97,89 điểm), xã Tây Sơn (97,88 điểm), phường Tam Quan (97,87 điểm), phường An Nhơn Đông (97,86 điểm), phường Bồng Sơn (97,85 điểm), xã An Lão (97,84 điểm) và xã Vĩnh Quang (97,83 điểm).

Điểm số các sở, ngành và địa phương của Gia Lai theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, một số đơn vị có điểm thấp hơn mặt bằng chung, chủ yếu liên quan đến tiến độ xử lý hồ sơ, mức độ hài lòng và tỷ lệ số hóa. Nhóm 10 địa phương có điểm thấp nhất gồm: xã Phù Mỹ Đông (94,81 điểm), xã Phú Thiện (94,77 điểm), xã Uar (94,62 điểm), xã Bờ Ngoong (94,56 điểm), xã Cửu An (94,46 điểm), xã Sơn Lang (94,36 điểm), phường Ayun Pa (94,11 điểm), xã Ia Ly (94,03 điểm), xã Hra (90,85 điểm) và xã Ia Hrung (89,64 điểm, xếp loại tốt).

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc công khai kết quả nhằm giúp các đơn vị nhìn nhận đúng thực trạng, chủ động xây dựng giải pháp khắc phục, không nhằm phê bình hình thức mà hướng đến cải thiện chất lượng phục vụ thực chất.

Tỉnh yêu cầu các địa phương, đặc biệt là nhóm điểm thấp, khẩn trương rà soát nguyên nhân, tập trung xử lý tình trạng hồ sơ trễ hạn, đẩy mạnh số hóa đầu vào - đầu ra, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư và tăng cường hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được yêu cầu siết trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm hồ sơ quá hạn và nâng cao chất lượng hoạt động tại Bộ phận Một cửa.

Ở cấp tỉnh, toàn bộ các cơ quan đều được xếp loại xuất sắc. Trong đó, Ban Quản lý Khu kinh tế đạt 95,92 điểm, Sở Y tế đạt 95,78 điểm, Sở Khoa học và Công nghệ đạt 95,52 điểm và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 95,01 điểm.

Tính chung toàn tỉnh, đến ngày 4/5/2026, Gia Lai đạt 95,53/100 điểm theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo thời gian thực, xếp thứ 22/34 tỉnh, thành phố và được xếp loại xuất sắc.

Trong 6 tiêu chí thành phần, có 4 tiêu chí đạt điểm tối đa gồm công khai, minh bạch; dịch vụ công trực tuyến; thanh toán trực tuyến; mức độ hài lòng. Hai tiêu chí còn dư địa cải thiện là tiến độ giải quyết hồ sơ và số hóa hồ sơ.

Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, nâng chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Thời gian tới, Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh số hóa 100% hồ sơ, mở rộng thanh toán trực tuyến và tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công. Các Tổ Công nghệ số cộng đồng, lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng được định hướng chuyển sang hỗ trợ trực tiếp, giúp người dân thao tác trên môi trường điện tử thay vì chỉ dừng ở tuyên truyền.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao đổi với người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cát Tiến. Ảnh: Hoàng Thảo

Việc duy trì công khai, minh bạch kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp được xem là công cụ quan trọng để các cơ quan, đơn vị, địa phương thi đua nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng nền hành chính tỉnh Gia Lai chuyên nghiệp, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Để tiếp tục cải thiện các chỉ số trong thời gian tới, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề xuất. Đối với những đơn vị có điểm số chưa cao, cần tập trung rà soát nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể, bảo đảm tạo chuyển biến rõ rệt, thực chất…

Việc nâng cao kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần phản ánh thực chất chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và mức độ phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, phấn đấu cải thiện kết quả, nâng cao chất lượng phục vụ và vị trí xếp hạng của tỉnh trong thời gian tới.

Hà Nam - An Nhiên