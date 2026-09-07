Ngày 7/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa ban hành Quyết định số 3716/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

Theo quyết định, tỉnh Gia Lai công bố 1 thủ tục hành chính ban hành mới và 14 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ở cấp tỉnh, thực hiện theo Quyết định số 2040/QĐ-BCT ngày 14/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Thủ tục mới là “Sửa đổi, bổ sung/cấp lại Giấy phép gia công hàng hóa”, mã số 1.116351. Thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Hồ sơ có thể được tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường; đồng thời thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Đây là dịch vụ công trực tuyến toàn trình và không quy định phí, lệ phí.

14 thủ tục được sửa đổi, bổ sung có nội dung cập nhật về trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, kết quả, mẫu đơn, tờ khai, yêu cầu, điều kiện thực hiện và căn cứ pháp lý.

Các thủ tục đáng chú ý gồm gia hạn thời gian quá cảnh đối với hàng hóa quá cảnh; cấp, sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại Giấy phép quá cảnh hàng hóa; cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện áp dụng biện pháp tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu.

Ngoài ra còn có thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất; cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác; cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập và cấp Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu.

Một số thủ tục liên quan đến gia công hàng hóa, quá cảnh hàng hóa thuộc diện hạn chế, gia công quân phục xuất khẩu cho lực lượng vũ trang nước ngoài và nhập khẩu quân phục làm mẫu phục vụ hoạt động gia công cũng được cập nhật.

Tùy từng thủ tục, thời hạn giải quyết từ 2 đến 19 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đáng chú ý, các thủ tục trong danh mục đều cho phép tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, thực hiện trực tuyến toàn trình và không quy định phí, lệ phí. Nhiều thủ tục được xác định là thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện.

Quyết định số 3716/QĐ-UBND đồng thời sửa đổi, bổ sung các quyết định trước đó của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan trình phê duyệt quy trình nội bộ, thiết lập quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời cập nhật, tích hợp việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Gia Lai cập nhật 15 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

Minh Ngọc