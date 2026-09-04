Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký công văn 8754 gửi Bộ trưởng: Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Tư pháp về việc giải quyết vướng mắc, kiến nghị liên quan đến việc áp dụng Nghị định số 101/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển giao công nghệ.

Theo đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương tổng hợp ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, có văn bản trả lời, hướng dẫn UBND các địa phương, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty Cổ phần Cơ khí – Xây dựng Giao thông về những vướng mắc, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện quy định của Luật Chuyển giao công nghệ và Nghị định số 101/2026.

Nhiều doanh nghiệp ngành ô tô lo ngại quy định mới làm tăng thủ tục hành chính không cần thiết. Ảnh: Hoàng Hà

Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức về kiến nghị loại bỏ “công nghệ sản xuất, lắp ráp xe ô tô, động cơ xe ô tô tiêu chuẩn khí thải mức 5 (tương đương Euro 5); công nghệ sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy, động cơ xe mô tô, xe gắn máy tiêu chuẩn khí thải mức 4 (tương đương Euro 4)” khỏi danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu trả lời về ý kiến đề nghị loại bỏ “công nghệ sản xuất, lắp ráp xe ô tô, động cơ xe ô tô tiêu chuẩn khí thải từ mức 4 (tương đương Euro 4) trở xuống; công nghệ sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy, động cơ xe mô tô, xe gắn máy tiêu chuẩn khí thải từ mức 3 (tương đương Euro 3) trở xuống” khỏi danh mục công nghệ cấm chuyển giao; phạm vi áp dụng của danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, danh mục công nghệ cấm chuyển giao đối với động cơ, cụm chi tiết, linh kiện, phụ tùng sản xuất ô tô, xe mô tô, xe gắn máy.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng phải trả lời về việc áp dụng quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ đối với những vướng mắc liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính của những hợp đồng chuyển giao công nghệ đã ký kết trước ngày 1/4/2026, nay công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, danh mục công nghệ cấm chuyển giao và các nội dung vướng mắc khác liên quan đến việc thực hiện pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan đánh giá kỹ tác động, ưu điểm, hạn chế đối với đề xuất của hiệp hội, doanh nghiệp về việc không áp dụng quy định hạn chế chuyển giao và cấm chuyển giao đối với công nghệ sản xuất, lắp ráp phương tiện và động cơ phục vụ xuất khẩu, không tiêu thụ tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất phương án phù hợp, hiệu quả, bảo đảm thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, xuất, nhập khẩu hàng hóa, phát triển ngành công nghiệp ô tô, xe máy; báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền trong tháng 9 này.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung xử lý triệt để các kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức về việc áp dụng quy định của Nghị định số 101/2026.

Việc trả lời kiến nghị phải rõ ràng, bảo đảm thực thi thống nhất, xử lý dứt điểm vướng mắc, khó khăn của các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức trên tinh thần tuân thủ pháp luật, công bằng, minh bạch; chủ động cung cấp thông tin về kết quả xử lý đến tất cả các bộ, ngành, địa phương để thống nhất cách hiểu và cách thực hiện trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục theo dõi, xử lý phản ánh, kiến nghị (nếu có) của các hiệp hội, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 101/2026; kịp thời báo cáo Thủ tướng kết quả giải quyết và những vấn đề cần chỉ đạo.

Trước đó, các doanh nghiệp, hiệp hội gửi kiến nghị đến Chính phủ và bộ ngành bày tỏ lo ngại quy định mới gây lúng túng cho doanh nghiệp, tăng thủ tục hành chính không cần thiết.

Trong bối cảnh doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư vào các hoạt động nâng cao và cải tiến công nghệ, vấn đề thủ tục không rõ ràng có thể trở thành một hạn chế đáng kể, khiến nhiều nhà đầu tư e ngại khi xem xét việc tiếp tục rót vốn. Đặc biệt, đối với các nhà đầu tư đã giải ngân, việc hoạt động chuyển giao công nghệ bị gián đoạn hoặc dừng lại giữa chừng có thể dẫn đến rủi ro không thu hồi được vốn đã đầu tư, gây thiệt hại trực tiếp về tài chính và làm gia tăng mức độ bất định của dự án.

Các doanh nghiệp tin tưởng rằng việc xem xét và điều chỉnh kịp thời các nội dung trên sẽ bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống chính sách, duy trì ổn định môi trường đầu tư và hạn chế các tác động không mong muốn đang phát sinh. Sự hài hòa giữa mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và cải cách thủ tục hành chính là yếu tố then chốt để chính sách đi vào thực tiễn một cách hiệu quả và bền vững.